Prozessauftakt: Ex-Polizist verprÃ¼gelt Ã„rzte am Klinikum

Prozessauftakt: Ex-Polizist verprügelt Ärzte am Klinikum

Ein 32-Jähriger steht wegen mehrfacher Körperverletzung vor dem Landgericht. Der Mann gab an, geglaubt zu haben, dass Ärzte ihm einen Sensor in den Kopf implantiert hatten, mit dem er fremdgesteuert werden kann. Gestern hat er sich erstmals selbst geäußert.

Von Franziska Pester

erschienen am 30.08.2016



Brutal und ohne Vorwarnung - was sich an einem Montag Ende Februar im Chemnitzer Klinikum zugetragen hat, dürfte den Mitarbeitern des Krankenhauses noch lange in Erinnerung bleiben. Ein Mann hatte an diesem Tag das Haus 2 des Klinikums betreten und dort unvermittelt einen Pfleger und drei Ärzte zusammengeschlagen. Seit gestern sitzt ein 32-jähriger ehemaliger Polizist im Chemnitzer Landgericht auf der Anklagebank. Ihm werden der Angriff auf Klinikmitarbeiter sowie knapp 30 weitere Straftaten, darunter mehrfache Körperverletzung, vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft schilderte den Angriff auf das Klinikpersonal bei der Verlesung der 27 Punkte umfassenden Anklageschrift gestern detailliert. Demnach betrat der 32-Jährige, der zuletzt in Altmittweida gelebt hat, am Nachmittag das Klinikgebäude. Ein Pfleger sei ihm entgegengekommen. Unvermittelt habe der Tatverdächtige diesem mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Klinikangestellte sei zu Boden gegangen, habe sich beim Aufprall auf den Fußboden den rechten Arm gebrochen und sich Blessuren am Kopf zugezogen. Eine Ärztin, die die Attacke beobachtet hatte, habe dem Pfleger zu Hilfe eilen wollen. Doch der Angreifer habe sie gepackt und ihr mit dem Fuß gegen die Hüfte und den Oberschenkel getreten. Sie sei gestürzt und habe Prellungen erlitten. Seit dem Angriff leide die Medizinerin zudem unter Tinnitus. Als ein weiterer Klinikmitarbeiter habe eingreifen wollen, sei er von dem 32-Jährigen auf den Rücken geschlagen worden. Schließlich sei der Täter in einen Untersuchungsraum gegangen und habe auf einen Arzt, der sich dort aufhielt, auch noch eingeschlagen. Danach sei er geflüchtet.

Der Angriff auf die Mitarbeiter des Klinikums ist eine von vielen Straftaten, die der Ex-Kampfsportler zwischen Herbst 2015 und Frühjahr dieses Jahres verübt haben soll. Bei einigen Taten ging er besonders brutal vor. So soll er im Januar einen Busfahrer in Altmittweida auf offener Straße verprügelt haben. Wie die Staatsanwaltschaft erklärte, habe er mit seinem Pkw den Bus überholt und zum Anhalten gezwungen. Als der Busfahrer ausstieg, habe der Ex-Polizist auf ihn eingeschlagen. Einem Autofahrer, der anhielt, weil er dem Busfahrer helfen wollte, soll er mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dann sei er mit seinem Auto davongefahren.

Wenige Tage später soll der Tatverdächtige einen Polizeieinsatz im Chemnitzer Einkaufszentrum Galerie Roter Turm ausgelöst haben. Weil er ein Geschäft betreten habe, in dem er Hausverbot hatte, hätten Mitarbeiter den Wachschutz verständigt. Als der den Altmittweidaer aufgefordert habe zu gehen, habe er sich geweigert. Der Sicherheitsdienst habe deshalb die Polizei gerufen. Letztlich sei es zu einem Handgemenge zwischen dem Tatverdächtigen und Polizisten gekommen, in dessen Folge der 32-Jährige mit Hand- und Fußfesseln abgeführt worden sei.

Nach weiteren Angriffen auf Passanten in Mittweida und Frankenberg kam der ehemalige Polizeiobermeister Anfang April in Untersuchungshaft. Seit Ende April ist er in einer Klinik in Leipzig untergebracht. Denn auf Grund der Vielzahl an Angriffen innerhalb kurzer Zeit hat die Staatsanwaltschaft den 32-Jährigen psychiatrisch untersuchen lassen. Ergebnis: Es sei davon auszugehen, dass der Mann an einer paranoiden-schizophrenen Störung leide und nicht schuldfähig ist.

Der Altmittweidaer beteuerte gestern vor Gericht, dass er seine Taten bereue. Doch an die meisten Vorfälle könne er sich nicht erinnern. Er erklärte, seit Ende 2014 unter Wahnvorstellungen zu leiden. "Ich habe mich verfolgt gefühlt und Stimmen gehört", sagte er. Die Ärzte im Klinikum habe er angegriffen, weil er glaubte, dass ihm zuvor bei einer Nasen-OP ein Sensor in den Kopf eingesetzt worden sei. "Ich dachte, dass mich damit jemand manipuliert", so der 32-Jährige. Auch bei der Attacke auf den Busfahrer habe er sich verfolgt gefühlt. Hinter den Buchstaben und Ziffern des Nummernschildes am Bus habe er eine Botschaft gesehen, die ihn verhöhnt habe.

Der Angeklagte berichtete, dass er seit mehreren Monaten mit Medikamenten behandelt wird und sich dadurch sein Zustand aus seiner Sicht verbessert hat. "Von mir geht keine Gefahr mehr aus", sagte er. In vier weiteren Verhandlungstagen wollen die Richter nun mehrere Dutzend Zeugen hören. Danach soll entschieden werden, wo und wie der 32-Jährige sicher untergebracht werden kann. Eine Entscheidung soll Mitte September getroffen werden.