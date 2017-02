Rätsel um Pinguine mit Warnwesten und Schildern

Skurrile Aktion sorgt für Aufsehen im Stadtzentrum

Von Jana Peters

erschienen am 06.02.2017



Mitarbeiter des Restaurants "Brazil" an der Theaterstraße staunten gestern Morgen nicht schlecht. Um 9 Uhr kamen sie an ihrem Arbeitsplatz an, da war noch alles ruhig. Doch eine halbe Stunde später hatte sich direkt vor der Tür einiges getan. Das löste auch am Nachmittag noch Staunen und Diskussionen aus. Einige Exemplare der bronzenen Pinguin-Gruppe an der Inneren Klosterstraße trugen Warnwesten und hielten Schilder hoch wie bei einer Demonstration. Darauf standen Sprüche wie "Kein Pinguin ist illegal", "Pinguine sind keine Verbrecher" und "Für ein wärmeres soziales Klima". Was das bedeuten soll? Die Passanten hatten da so ihre Vermutungen. "Die Pinguine sind eine Metapher für Flüchtlinge", sagte ein Mann. Das vermute er, weil auf den Schildern mehrmals ein Spruch gegen die AfD, die Flüchtlingen gegenüber kritisch eingestellt sei, auftaucht. "Die Leute sprechen darüber und denken nach", sagte Tina Pulst. Damit erreiche die Aktion schon sehr viel. Dass es vielleicht auch um Naturschutz gehe, vermutete ihre Freundin Frieda Friedemann.

Hat die Aktion tatsächlich einen Bezug zur AfD? Immerhin waren am Samstagabend Marcus Pretzell, EU-Abgeordneter und NRW-Landesvorsitzender der AfD, sowie seine Ehefrau Frauke Petry, AfD-Bundessprecherin, als Gastredner auf einer Veranstaltung der Partei in Chemnitz aufgetreten.

Auf Facebook tauchte ein Video auf, das zwei Männer zeigt, die die Schilder anbringen. Wer sie sind blieb gestern im Dunklen.