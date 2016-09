Rathaus soll neuen Platz fÃ¼r Schillingsche Figuren suchen

Rathaus soll neuen Platz für Schillingsche Figuren suchen

Stadträte fordern, die Figurengruppe "Vier Tageszeiten" endlich stärker in den Fokus zu rücken. Einen ersten konkreten Vorschlag gibt es bereits.

Von Michael Müller

erschienen am 07.09.2016



Rollt am Schloßteich bald ein Umzugswagen der besonderen Art an? Wiederholte Fälle von Vandalismus an den Schillingschen Figuren haben eine neue Diskussion um den Standort der vier Sandstein-Skulpturen entfacht. Unbekannte hatten zuletzt die Sockel erneut mit Graffiti beschmiert und Teile von den Figuren abgebrochen. Nun machen sich gleich mehrere Stadtratsfraktionen dafür stark, nach einem neuen Platz für die Figurengruppe zu suchen.

Sowohl CDU/FDP als auch AfD haben für die nächste Ratssitzung Ende des Monats entsprechende Prüfaufträge vorbereitet. Damit soll die Stadtverwaltung beauftragt werden, "mögliche Alternativstandorte für eine zukünftige Aufstellung der Schillingschen Figuren ,Vier Tageszeiten' im Innenstadtbereich zu prüfen", heißt es bei CDU und FDP. Auch die AfD plädiert für einen "einen repräsentativeren Standort, möglichst im unmittelbaren Stadtzentrum". Bis Ende des ersten Quartals 2017 solle das Rathaus eine entsprechende Liste vorlegen - "mit verschiedenen Möglichkeiten und Finanzierungsoptionen", fordert Fraktionschef Roland Katzer.

Neu ist die Debatte keineswegs. Immer wieder waren in den zurückliegenden Jahren Stimmen laut geworden, die ein Umsetzen der vom Mittweidaer Bildhauer Johannes Schilling um 1870 geschaffenen Figurengruppe forderten. Nicht nur wegen der Vandalismusanfälligkeit im häufig menschenleeren Park am Schloßteich. Sondern vor allem auch, weil der heutige Standort nach Meinung vieler Beobachter der Bedeutung der Schillingschen Figuren nicht gerecht wird. Immerhin zierten sie ursprünglich die Brühlschen Terrassen in Dresden.

"Mit den Schillingschen Figuren finden wir hier in Chemnitz ein Gesamtkunstwerk, das Seinesgleichen sucht", sagt Tino Fritzsche (CDU). Das Ensemble müsse wieder mehr in den Fokus der Bürger und der Besucher der Stadt gerückt werden, fordert sein Fraktionskollege Andreas Marschner. "Ein Umzug näher in Richtung City darf kein Tabu sein."

Eine Ansicht, die auch im Verein der Gästeführer diskutiert wird, gleichwohl die Meinungen dort auseinandergehen. "Ich persönlich sehe derzeit keine Alternative, die schnell zu realisieren wäre", sagt Vorsitzende Karin Meisel. Daher plädiere sie dafür, lieber gründlich abzuwägen, als sich unter Druck auf einen Standort zu einigen, der sich am Ende als nicht passend erweist.

Immerhin, einen ersten konkreten Vorschlag werfen CDU und FDP nun in die Runde. "Warum nicht die Schillingschen Figuren in die Überlegungen für den Wettbewerb um einen neuen Marktbrunnen einbeziehen?", fragt Fraktionschef Fritzsche. "Dabei wäre eine interessante Symbiose aus Historie und Moderne denkbar." Folgerichtig sieht sein Antrag auch eine Prüfung genau dieser Option vor,unter "aktiver Einbeziehung der Chemnitzer Bürgerschaft".

Ob der Vorstoß bei den anderen Parteien auf Zustimmung stößt, ist fraglich. Immerhin seien die Sandsteinfiguren vor gut 100 Jahren gerade wegen der ungünstigen Witterungseinflüsse an der Elbe durch Duplikate aus Bronze ersetzt worden, gibt SPD-Stadtrat Maik Otto zu bedenken. "Ob ein Brunnen da jetzt die beste Lösung wäre, weiß ich nicht." Auch sein Fraktionskollege Ulf Kallscheidt gibt sich zurückhaltend. "Der neue Marktbrunnen sollte typisch für unsere Zeit sein, kein Aufguss vergangener Epochen."

Unabhängig von der neu entfachten Stadtortdiskussion wollen CDU/ FDP die Stadt beauftragen, eine Restaurierung und Konservierung der Figuren in Angriff zu nehmen. Das dafür notwendige Geld solle im neuen Haushalt berücksichtigt werden.

Was meinen Sie? Sollten die Schillingschen Figuren einen neuen Standort erhalten? Und wenn ja, wo? Schreiben Sie uns per E-Mail unter red.chemnitz@freiepresse.de, Postanschrift: Brückenstraße 15, 09111 Chemnitz.