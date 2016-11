Rathaus will für mehr Sicherheit an der Montessorischule sorgen

Ein Abschnitt der Fürstenstraße im Yorckgebiet gilt unter Autofahrern seit Langem als heikel. Dabei gibt es gleich nebenan eine Tempo-30-Zone.

Von Michael Müller

erschienen am 18.11.2016



Yorckgebiet. Eine Information aus dem Rathaus, die viele Chemnitzer Eltern und Großeltern ein wenig beruhigen dürfte: Die weit überwiegende Anzahl der rund 300 Kindereinrichtungen und Schulen im Stadtgebiet liegt innerhalb von Tempo 30-Zonen oder aber an Straßenabschnitten, die nur mit Tempo 30 befahren werden dürfen. Und dort, wo dies noch nicht der Fall ist, fehlen mitunter nur ein paar Meter. So an der Fürstenstraße im Yorckgebiet.

Sie darf ebenfalls zum größten Teil nur mit maximal 30 Kilometern pro Stunde befahren werden. Der Tempo-30-Bereich dort allerdings endet ausgerechnet da, wo nebenan das Gelände der Montessorischule beginnt. Vor dem Schulhaus selbst ist mithin Tempo 50 erlaubt, das innerorts Übliche. "Das verstehe, wer will", wundert sich nicht nur "Freie Presse"-Leser Wolfgang Neubert.

Zumal der Bereich Ortskundigen seit Langem bekannt ist als Streckenabschnitt, auf dem man besser besonders gut aufpassen sollte. Wegen der vielen Kinder, die dort vor Unterrichtsbeginn und nach Schulschluss unterwegs sind, aber auch wegen der Eltern, die beim Bringen und Holen ihrer Kinder mit dem Auto gern in zweiter Reihe halten - und den übrigen Verkehr dadurch oft behindern. Und mit dem Auto gebracht werden viele: Die Montessorischule ist eine freie Schule, ihre Schüler sind im gesamten Stadtgebiet zu Hause.

Klagen und Beschwerden über die Situation sind der Schulleitung bekannt, ebenso der Polizei und den Gremien der Großvermieter vor Ort. "Das Thema wurde schon mehrfach auf unseren Vertreterversammlungen an uns herangetragen", bestätigt Daniel Pfaff von der Wohnungsgenossenschaft CAWG.

Eine wirklich befriedigende Lösung gibt es bislang nicht, doch immerhin erste Konsequenzen. Die Eltern der Schüler haben noch einmal schriftliche Hinweise zu Halte- und Parkmöglichkeiten an der Schule erhalten; an den auch von Anwohnern gern genutzten Parktaschen vor dem Schulhaus herrscht von 7 bis 8 Uhr morgens Parkverbot - dort darf in dieser Zeit nur kurz zum Aussteigen angehalten werden. Auch die Polizei war bereits vor Ort, verhängte Bußgelder und musste sich nach Aussage der Beamten so einiges an Beschimpfungen empörter Autofahrer anhören.

Nach erneuter Beratung in der sogenannten Stadtteilrunde - einem Zusammenschluss von im Yorckgebiet ansässigen Einrichtungen, Vereinen und Schulen sowie der Wohnungsunternehmen GGG und CAWG - haben sich die Stadträte Ines Saborowski-Richter und Alexander Dierks (beide CDU) nun an die Stadtverwaltung gewandt. Nicht ohne Erfolg: Die Arbeitsgruppe Schulwegsicherung des Tiefbauamtes wird sich in der kommenden Woche mit der Schulwegsituation vor der Montessorischule befassen. Dabei, so stellt Baubürgermeister Michael Stötzer in Aussicht, sollen "alle verkehrsrechtlichen Mittel für eine Erhöhung der Schulwegsicherheit durch Tempo30" ausgeschöpft werden. Über das Ergebnis der Beratung werde die Schulleitung anschließend informiert, so Stötzer.