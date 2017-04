Regisseur erlebt Odyssee in Afrika

Ein Chemnitzer Filmemacher wollte in Tansania drehen. Aber bevor er die Kamera zücken konnte, stürzte er schwer. Was dann folgte, war filmreif.

Von Peggy Fritzsche

erschienen am 15.04.2017



Er hatte es sich so schön vorgestellt, doch dann kam nichts so, wie es im Drehbuch stand: Tilo Koch, Filmemacher aus Chemnitz, reiste gemeinsam mit dem ebenfalls aus der Stadt stammenden Künstler und Fotografen Marian Kretschmer Ende März nach Afrika. Dort wollten sie den Fortschritt einer entstehenden Schule im tansanischen Dorf Chonyonyo dokumentieren, in der Mädchen einen Bildungsabschluss erreichen können. Hinter dem Projekt steht der in Bayern ansässige Verein "Marafiki wa Afrika".

In den Nordosten Tansanias sollte die Reise gehen. Das Klima dort ist tropisch und wechselfeucht, es gibt Hügel, Küstenland und am anderen Ende des Landes den Kilimandscharo - mit fast 6000 Metern Afrikas höchster Berg. Wochenlang hatte sich Tilo Koch auf den Trip vorbereitet, ist über Stunden hinweg durch den Zeisigwald gejoggt, gerobbt. Alles, um fit zu werden. "Nachdem wir in Tansania gelandet waren, sind wir einige Tage vom Flughafen bis an den Zielort gefahren. Dort hatte es nach Wochen erstmals geregnet", erinnerte sich Tilo Koch gestern. "Die rote Erde der Region verwandelte sich förmlich in Seife." Und dann geschah es: Tilo Koch rutschte aus, stürzte und brach sich den Fuß. "Vier Männer aus Tansania schleppten mich zum Jeep, fuhren mich ins nächste Buschkrankenhaus", so Koch. Eine deutsche Dolmetscherin hatte die schnelle Hilfe organisiert. Nach einer hunderte Kilometer langen Fahrt durch die Wildnis lag er auf einer Trage vor einem Arzt. "Nur werden in der Region kaum Knochenbrüche behandelt", erfuhr der Chemnitzer dort. "Dafür haben die Menschen in dem armen Land kein Geld." Der Doktor musste nach einem Buch greifen, um die Diagnose eines Knöchelbruchs zu stellen. Dann wurde Koch zweimal unter Vollnarkose operiert. Jedoch sollte er schleunigst zur Nachbehandlung nach Deutschland. Es dauerte acht Tage. Dazwischen lagen tausende Kilometer mit dem Buschflieger durch Tansania, ein Krankentransport im Jumbo von Kilimandscharo nach Frankfurt und anschließend die Strecke von dort mit dem Rettungswagen ins Chemnitzer Bethanienkrankenhaus. "Hier angekommen, sagten die Ärzte: Hätte es noch länger gedauert, hätten wir ihr Bein amputieren müssen", so Koch. "Ich weiß aber, dass die Ärzte in Tansania ihr Möglichstes getan haben." In einer Woche wird Tilo Koch aus der Klinik entlassen, mit einer Titanplatte und fünf Schrauben im Fußgelenk. "Jetzt kann ich mich endlich an den Schnitt der Dokumentation machen." Das Material dazu drehte während seiner Krankheit sein Freund Marian Kretschmer. Unterstützung erhält Koch auch von seinen Kollegen der Agentur Haus E. "Die wollen mich jetzt mit meinem Liegegips nicht nur täglich chauffieren, sondern haben auch die Filmproduktion mitfinanziert." Der fertige Streifen soll im Juli Premiere haben und sich mit dem Leben der Bevölkerung in Tansania beschäftigen sowie die Menschen in Deutschland zu Hilfsbereitschaft und mehr Achtung inspirieren. Marian Kretschmer, seit mehr als zwei Jahren in der Hilfsarbeit tätig: "Wir möchten mit dem Film Aufmerksamkeit dafür erreichen, dass Frauen in Afrika mehr Bildung erlangen sollen." Besonders weibliche Waisen würden nach dem Tod ihrer Angehörigen oft Status und Ansehen verlieren. In der vom Verein unterstützten Schule lernen sie nicht nur rechnen und schreiben, sondern vor allem agrare Zusammenhänge kennen, um ihre Lebensmittel künftig selbst erwirtschaften zu können.