Reifenstecher: Nun trifft es auch Falschparker, die gar keine sind

Auf dem Kaßberg und in Altendorf wurden binnen einer Nacht an mehr als 20 Autos die Reifen zerstört. Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise, eine Anwohnerin auf eine außergewöhnliche Prämie.

Von Peggy Fritzsche und Michael Müller

erschienen am 15.09.2016



Unschöne Überraschungen sind Autobesitzer auf dem Kaßberg und den angrenzenden Teilen von Altendorf beinahe schon gewohnt. Halten doch Politessen dort immer wieder bereits früh am Morgen Ausschau nach Parksündern und vermiesen gelegentlich mit einem Knöllchen den Start in den Tag. Gestern hätte sich vermutlich so mancher glücklich geschätzt, wäre es nur eine Dame vom Ordnungsamt gewesen, die in dem von chronischer Stellplatznot geprägten Stadtteil ihre Runde gedreht hätte.

Doch stattdessen war einmal mehr ein Reifenstecher unterwegs. An mehr als 20 Fahrzeugen zwischen Barbarossa- und Waldenburger Straße wurden über Nacht ein oder mehrere Reifen platt- gemacht. Bis zum frühen Nachmittag waren es bereits knapp zwei Dutzend Autobesitzer, deren Schäden die Polizei aufgenommen hatte. Betroffen waren Fahrzeuge unterschiedlichster Marken und Preisklassen. Der Schaden dürfte einmal mehr in die Tausende gehen.

Allein auf dem Hausgrundstück Weststraße46 waren an sechs Autos jeweils zwei Reifen auf der Beifahrerseite zerstochen. "Als ich zur Arbeit fahren wollte, merkte ich, dass die Lenkung schwerer als sonst ging", sagt Anwohnerin Daniela Dahlke. Bei einem Kontrollgang rund um das Fahrzeug habe sie dann die Bescherung entdeckt. "Zunächst hatte ich angenommen, ich bin tags zuvor vielleicht in einen Nagel gefahren." Erst bei genauerem Hinschauen stellte die junge Frau schließlich fest, dass auch die Fahrzeuge daneben mehr oder weniger auf den Felgen der Räder standen. "Man hört zwar immer mal wieder von Reifenstechereien, denkt aber nicht daran, dass man selbst einmal betroffen ist", so Dahlke.

Rafael Lermann, Betreiber des Spezialitätengeschäftes "Moldau" an der Weststraße, wollte seine Frau am Morgen zum Arzt fahren. "Sie musste dann ein Taxi nehmen", schildert er. Später, am Nachmittag, hatte er sein Auto auf dem Gehweg hochgebockt und wechselte die kaputten Reifen auf eigene Faust. "Ich rechne mit einem Schaden um die 300Euro", sagte er verärgert. "Ich hoffe natürlich, dass der Verursacher schnell gefasst wird."

Viele der Betroffenen mutmaßen, dass der oder die Reifenstecher in erster Linie an Autos Reifen beschädigten, die augenscheinlich im Parkverbot oder auf Gehwegen abgestellt waren. "Das Gefühl habe ich auch", sagte Daniela Dahlke. Dabei seien die Plätze vor ihrem Haus offiziell von den Immobilienbesitzern zur Verfügung gestellte Privatparkflächen. Ähnlich äußerte sich eine Anwohnerin der Barbarossastraße. Die Polizeibeamten, die am Morgen an ihrer Tür klingelten, hätten ihr versichert, dass ihr Auto nicht vorschriftswidrig abgestellt gewesen sei.

Tatsächlich zeichnete sich bei zahlreichen ähnlichen Vorfällen in den zurückliegenden Monaten meist ein ähnliches Muster ab: Der oder die Täter haben es demnach in erster Linie auf Fahrzeuge von Falschparkern abgesehen - oder von Autofahrern, die sie dafür halten. Rund 130Geschädigte gibt es bereits. Betroffen sind nahezu sämtliche Stadtteile rund um das Stadtzentrum, mit Schwerpunkten auf dem Sonnenberg, in Bernsdorf und eben auf dem Kaßberg.

Die Opfer der Attacken bleiben auf den Kosten für neue Reifen häufig sitzen. Reifenstecherei gilt als Vandalismus und ist nur über Vollkasko-Versicherungen abgedeckt. Und dort gelten für die Versicherten häufig Selbstbeteiligungen in Höhe von mehreren hundert Euro. "Es kann immer schlimmer kommen", versuchte sich Anwohnerin Anna Radi gestern Morgen in Galgenhumor, als sie ihren Wagen mit platten Reifen vorfand. "Er hätte statt zwei Reifen auch alle vier zerstechen können." Eine junge Frau, die ihren Wagen an der Barbarossastraße abgestellt hatte, hofft wie die Polizei auf Zeugenhinweise. Sogar einen "Kopfgeldkuchen" will sie ausloben. "Wer den entscheidenden Hinweis zum Verursacher gibt, bekommt von mir einen Kuchen der Wahl gebacken."

Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, nimmt die Polizei unter Ruf 0371 387495808 entgegen.