Reifenstecher wieder aktiv - Polizei setzt Belohnung aus

Mehr als 200 Autos sind seit Mai beschädigt worden. Jetzt haben die Ermittler eine Sonderkommission eingesetzt. Sie lockt Zeugen mit Geld - und geht einem bestimmten Tat-Muster nach.

Von Mandy Fischer

erschienen am 14.10.2016



Kaßberg/Altendorf. Audi, BMW, Nissan, Seat, Skoda, VW, Mercedes - der Täter ist nicht wählerisch gewesen, als er in der Nacht zu gestern auf dem Kaßberg und in Altendorf einen oder mehrere Reifen an abgestellten Autos zerstochen hat. Ob Kleinwagen, Mittelklasseauto oder Limousine - auch bei der Größe der Autos machte er keine Unterschiede. Wie schon in den Fällen in den vergangenen Wochen. Die Polizei geht davon aus, dass die Schäden der vergangenen Nacht auf das Konto des Reifenstechers gehen, der sich seit Mitte Mai vor allem in den Abend- und Nachtstunden im gesamten Stadtgebiet an geparkten Autos zu schaffen macht. Womöglich seien es auch mehrere Täter.

In den zurückliegenden fünf Monaten registrierte die Polizei insgesamt 210 Autos, an denen Reifen zerstochen wurden. Der bei den Ermittlern bisher bekannt gewordene Sachschaden beläuft sich nach deren Angaben auf rund 18.500 Euro. Inzwischen ist beim Polizeirevier Chemnitz-Nordost eine Sonderkommission gegründet worden: Eine fünfköpfige Ermittlungsgruppe bearbeitet die Reifenstecher-Fälle. Doch auf die Arbeit der Beamten allein will man sich nicht verlassen. Sie hoffen jetzt verstärkt auf Zeugenaussagen. Deshalb lobt die Polizeidirektion in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft 3000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, wie die Pressestelle gestern informierte.

Die Opfer der Attacken bleiben auf den Kosten für neue Reifen häufig sitzen. Reifenstecherei gilt als Vandalismus und ist nur über Vollkasko-Versicherungen abgedeckt. Und dort gelten für die Versicherten häufig Selbstbeteiligungen in Höhe von mehreren hundert Euro. Wie viele Autofahrer im aktuellen Fall betroffen sind, ist noch nicht sicher. Bisher meldeten sich gestern 22 Halter bei der Polizei, an deren Pkw die Reifen platt sind. Die Höhe des Schadens ist laut Pressestelle ebenfalls noch nicht bezifferbar. Es sei möglich, dass weitere Fälle hinzu kommen. Die Autos waren auf der Kochstraße, der Walter-Oertel-Straße und der Weststraße abgestellt. Auch bei den zurückliegenden Taten gehörten Kaßberg und Altendorf, ebenso wie der Sonnenberg, zu den Stadtteilen, die sich der Reifenstecher am häufigsten aussuchte. Ein Zufall?

Insbesondere auf dem dicht besiedelten Kaßberg sind die legalen Parkplätze Mangelware, sodass vor allem in den Abendstunden manches Auto im Parkverbot abgestellt wird. Genau diese Fahrzeuge stehen offenbar im Fokus des Reifenstechers. Womöglich will er Falschparker auf seine Weise abstrafen. Diese Spur verfolgt auch die eingesetzte Ermittlungsgruppe. Laut Polizei waren die Autos mit jetzt zerstochenen Reifen meist verkehrswidrig oder dem Anschein nach verkehrswidrig geparkt. Ein Beispiel: Ein Fahrzeug stand mit Duldung des Gebäudeeigentümers in der Hauseinfahrt - für einen Fremden auf den ersten Blick kein legaler Pkw-Stellplatz. An dem Auto waren am nächsten Morgen zwei Reifen zerstochen.

Zeugen sollen sich im Revier Nordost melden, Telefon 0371 3874102. Die Polizei will wissen, wer etwas beobachtet hat, das mit den Straftaten in Zusammenhang stehen könnte. Auch Hinweise zu dem oder den Tätern und dessen derzeitigen Aufenthaltsort werden entgegengenommen.