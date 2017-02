Sachsen-Allee: Besucher stehen Kopf

Eine Ausstellung im Einkaufszentrum soll Besonderheiten von Wasser und Spiegeln erlebbar machen. Ein Experiment ist jedoch schief gegangen.

Von Roberto jurkschat

erschienen am 02.02.2017



Hilbersdorf. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Diese Frage dürfte sich in dieser Woche mancher in der Sachsen-Allee beim Blick in die ungewöhnlichen Spiegelkonstruktionen gestellt haben. Für die Ausstellung "Spiegelwelten und Wasser - im Fluss der Phänomene" hat das Kaufhaus 19 Spiegel- und Wasser- experimente arrangiert, die in der ersten Etage für Besucher bereitstehen. Die Experimente der Wanderausstellung Phänomenata aus Flensburg sollen im Kaufhaus noch bis zum 4. März aufgebaut bleiben.

"Wir wollen hier ein Stück Natur erlebbar machen", sagt Hans-Jörg Bliesener, Manager des Einkaufszentrums. "Die Experimente zeigen, dass sich auch über Vertrautes staunen lässt." Das eigene Spiegelbild zum Beispiel: Es erscheint - je nach Experiment - verzerrt oder vermischt mit einer anderen Person. Im Spiegelzylinder findet sich der Betrachter vom eigenen Abbild eingekreist. Und der schmale Spiegelgang wirkt mit zwei Personen von innen wie ein großer Raum voller Menschen. "Die optischen Effekte machen schon Spaß", sagt Martin Metzler, der sein Auge in vielfacher Ausführung im Spiegelteleskop gesehen hat. "Aber auch durch die Wasserexperimente kann man noch was lernen", findet der 34-Jährige. Angestaubtes Schulwissen über Druck und Schwerkraft unter Wasser oder über Oberflächenspannung lässt sich im Kaufhaus mit einigen Aha-Effekten auffrischen. Eine Kugel, die sich an einem Seil mit Leichtigkeit bis zur Wasseroberfläche heben lässt, entpuppt sich ein paar Zentimeter darüber als Schwergewicht.

"Der Mensch besteht zu 60 Prozent aus Wasser, keine andere Flüssigkeit spielt in unserem Alltag so eine große Rolle", sagt Sebastian Mertinat, der mit seiner 13 Monate alten Tochter zum Einkaufen in die Sachsen-Allee gekommen ist. "Deshalb ist es interessant, darüber etwas Neues zu erfahren." Jetzt, wo seine Elternzeit begonnen hat, sei ein Besuch der Ausstellung kurz nach dem Einkauf eine "wunderbare Sache", wie der 30-Jährige findet. "Vor allem die Kleine staunt hier über das, was sie sieht, aber auch für Erwachsene ist das hier spannend."

Dabei sollte in der Sachsen-Allee eigentlich noch ein weiteres Wasser-Experiment aufgestellt werden. Allerdings hat es die Kälte nicht überstanden. "Die Wasserzylinder hatten wir schon hier, aber sie sind leider geplatzt. Das Experiment können wir aber bald ersetzen", sagt Hans-Jörg Bliesener. Merke: Wasser dehnt sich bei Kälte aus.