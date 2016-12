Sachsen-Allee am Tag danach: Einkauf mit gemischten Gefühlen

In der Ladenstraße hat gestern wieder normaler Betrieb geherrscht. Obwohl sich eine Bombendrohung als unbegründet erwies, erlitten Einzelhändler Verluste.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 31.12.2016



Hilbersdorf. Pünktlich um 7 Uhr öffnete der Kaufland-Markt und damit die Sachsen-Allee auch gestern ihre Türen. Dabei hatten die letzten Mitarbeiter das Einkaufszentrum erst weniger als fünf Stunden zuvor verlassen, nachdem es die Polizei nachts gegen 2 Uhr wieder freigegeben hatte. Wegen einer kurz nach 16 Uhr eingegangenen Bombendrohung hatten rund 4000 Kunden und 530 Beschäftigte das Haus verlassen und etwa 50 Beamte mit sechs Sprengstoffsuchhunden mehr als sechs Stunden lang alle Läden durchsuchen müssen, bevor sie Entwarnung geben konnten.

"Nach dem Anschlag in Berlin waren die Gedanken diesmal andere als im vergangenen Jahr, als ich schon einmal eine Bombendrohung im Vita-Center miterlebt habe", sagte Franziska Lang, Verkäuferin in der Engbers-Filiale, gestern kurz nach 10 Uhr. Zu dieser Zeit herrschte in der Ladenstraße schon wieder normaler Betrieb, alle Geschäfte waren geöffnet und das Parkhaus gut gefüllt. Ihre Chefin habe erst 1.30 Uhr nachts die Tageseinnahmen abrechnen können, sie selbst gegen 23 Uhr gehen dürfen, so die Verkäuferin. "Ich finde solche Bombendrohungen einfach unverschämt, die Person, die das war, sollte hart bestraft werden, wenn sie gefasst wird", ergänzte sie.

Beim Reisebüro Flugbörse hatte Beraterin Sigrid Rabenstein am Donnerstagnachmittag und auch gestern Vormittag wieder Dienst. "Ich hatte zwar Glück im Unglück, konnte schon kurz vor dem offiziellen Ladenschluss 20 Uhr gehen, aber die Angst ist immer noch da", beschrieb sie ihre Gefühle. Sie habe bereits die Evakuierung der Sachsen-Allee wegen des Bombenfundes auf dem Güterbahnhof-Gelände im Oktober 2015 miterlebt und sei auf der Neefestraße von schwer bewaffneten Polizisten kontrolliert worden, als im Oktober dieses Jahres der mutmaßliche Bombenbauer Dschabir al-Bakr entwischt war. "Es kommt einfach keine Ruhe rein", so die 57-Jährige. Die Evakuierung und der Polizeieinsatz am Donnerstagabend seien aber aus ihrer Sicht sehr geordnet abgelaufen.

Zeitpunkt der Evakuierung im Media-Markt waren, hätten die letzten gegen 22 Uhr nach Hause gehen können. Das Aufräumen stehen gebliebener Einkaufskörbe habe sich in Grenzen gehalten. "Aber die drei Stunden Umsatz fehlen natürlich", so das Geschäftsleitungsmitglied.

Wesentlich größere Verluste dürfte der Kaufland-Markt eine Etage höher erlitten haben, der am Donnerstag regulär bis 22 Uhr geöffnet gewesen wäre. Etwa 400 Kunden, die nach Angaben von Pressesprecherin Andrea Kübler zum Zeitpunkt der Center-Räumung in der Filiale waren, mussten ihre zumindest teilweise gefüllten Einkaufswagen stehen lassen. Gegen 21 Uhr habe die Polizei den Markt wieder freigegeben und die rund 30 anwesenden Mitarbeiter hätten alle Artikel, die keine Kühlung benötigen, wieder in die Regale geräumt. Tiefkühlware aus den Wagen habe nach den fast fünf Stunden aber entsorgt werden müssen. "Da dies kein Schadensfall, sondern eine behördliche Anordnung war, haben wir in diesem Fall keinen Versicherungsschutz", so die Sprecherin.

Mit ganz unterschiedlichen Gefühlen kamen gestern auch die Kunden wieder zum Einkaufen in die Sachsen-Allee. "Ich habe heute früh erst mal im Internet nachgeschaut, ob Entwarnung gegeben wurde, und mache mir jetzt keine Sorgen mehr, hier zu sein", sagte eine ältere Dame. Die elfjährige Celine formulierte ihre Gedanken so: "Einerseits fühlt man irgendwie Angst, andererseits will man sich trotzdem nicht unterkriegen lassen." Ihre Mutter Nadin Dix beruhigte: "Ich denke, dass wir sicher sein können, sonst hätten sie das Center nicht wieder geöffnet."

Laut Center-Manager Hans-Jörg Bliesener hatte sich ein zunächst als verdächtig angesehener Gegenstand, den Polizisten am Donnerstag gegen 21.30 Uhr außerhalb der Geschäfte im Erdgeschoss entdeckten, als harmloses Verpackungsmaterial entpuppt. Gerüchte, wonach die Bombendrohung per Fax beim Center-Management eingegangen sein soll, wollte er nicht bestätigen. "Das ist letztlich auch völlig egal", sagte er, und: "Wenn jemand damit einen Scherz machen wollte, hat er nicht bedacht, dass es eine kriminelle Handlung war." Zum Zeitpunkt der Bombendrohung sei das Einkaufszentrum mit rund 4000 Kunden unter "totaler Volllast" gelaufen.

Von der Polizei gab es gestern noch keine neuen Informationen zu den laufenden Ermittlungen.