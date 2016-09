Sachsentag zieht auch im 25. Jahr

Mehr Besucher als in den vergangenen Jahren erlebten einen gelungenen Tag der Sachsen. Nachdem Limbach-Oberfrohna der einzige Bewerber für 2016 war, tritt 2018 ein Ort an, der mit Sachsens größtem Volksfest Erfahrung hat.

Von Ronny Schilder

erschienen am 05.09.2016



Limbach-Oberfrohna. Man muss bis Freiberg 2012 zurückgehen, um beim Tag der Sachsen eine höhere Besucherzahl zu finden als in diesem Jahr. Schwarzenberg, Großenhain, Wurzen - sie alle werden von Limbach-Oberfrohna 2016 in den Schatten gestellt. Bis zu 300.000 Besucher, so lautet die offizielle Schätzung. Allein am Samstag wurden 180.000 Gäste gezählt. Der Zugang zu einzelnen Showbühnen wurde am Samstag wegen Überfüllung zeitweise gesperrt.

Der Festumzug am Sonntagnachmittag mit 3600 Akteuren und 168 Bildern führte über mehr als drei Kilometer an Tausenden Zuschauern vorbei. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und der Kuratoriumsvorsitzende Matthias Rößler schauten von der Tribüne an der Stadthalle zu. Allein die sächsischen Karnevalsvereine waren mit mehr als 800 Karnevalisten dabei. Feuerwehren, Reit- und Fahrvereine, Kultur- und Sportvereine sorgten drei Stunden lang für eine abwechslungsreiche Prozession. Während der Schwimm- und Tauchverein der Ausrichterstadt die Zuschauer mit Duschen aus Wasserpistolen erfrischte, ließ sich Tillich von einer Schornsteinfegerin aus dem Umzug auf die Wange küssen, auf dass es ihm Glück bringen solle.

Kurz vor Beginn des Festumzugs zogen dunkle Wolken auf. Die 25 Jubiläumsläufer aus den bisherigen Ausrichterstädten des Tages der Sachsen starteten im Regen. Zeitweise sah es am Himmel so hoffnungslos aus, dass einige Verkäufer ihre Stände räumten. Allerdings klarte das Wetter beizeiten wieder auf.

Unter den Teilnehmern des Umzugs bot der Landkreis Zwickauer Land, zu dem Limbach-Oberfrohna gehört, unter dem Titel "Zeitsprünge" auf siebzig Metern eine facettenreiche Darbietung. Unter die regionalen Vereine mischte sich auch ein Schalmeienzug des "Deutsch-Chinesischen Zentrums", der Falun Dawa oder Falun Gong, einer in China von Staats wegen verfolgten buddhistischen Glaubensgemeinschaft, die auch in Westsachsen Anhänger hat. Sie trat mit einem eigenen Stand auf und verteilte Infomaterial.

Die Stadt Löbau als Ausrichter des nächsten Sachsenstags trat mit einem ihrem eisernen Turm nachempfundenen Maskottchen in Erscheinung. Torgau wurde am Samstag als Ausrichter 2018 bestimmt - zum zweiten Mal nach 1996.

Der Tag der Sachsen wurde nach Angaben der Veranstalter von mehr als 1000 Polizisten, 120 Feuerwehrmännern, 200 Securitykräften, 150 Stadtbediensteten und mehr als 800 freiwilligen Helfern gesichert, letztere nach Angaben des Landtagspräsidenten Matthias Rößler so viele wie noch nie. Ernsthafte Sicherheitsprobleme wurden nicht bekannt. Innenminister Markus Ulbig sagte, der "Spagat zwischen Volksfeststimmung und notwendigen Sicherheitsbeschränkungen" sei "mit Bravour" gemeistert worden.

Auch ein neuer Weltrekord steht zu Buche: 1053 Teilnehmer maßen sich am Samstag gleichzeitig im "Mensch-ärgere-dich-nicht"-Spiel - so viele wie nie zuvor.