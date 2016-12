Sanierung über der Bäckerei - Bauarbeiten wirbeln Staub auf

Für viel Dreck sorgen Abbrucharbeiten in einem Eckhaus in Schloßchemnitz. Direkt darunter gibt es täglich frische Brötchen. Wie passt das zusammen?

Von Sandra Häfner

erschienen am 21.12.2016



Schlosschemnitz. Es knirscht zwischen den Zähnen und die Luft ist vom Feinstaub etwas neblig - so beschreibt Anwohnerin Maren Hüller die Situation an der Ecke Dorotheenstraße/Winklerstraße in Schloßchemnitz. Dort wird ein großes Eckhaus entkernt. Die Arbeiten verursachen Dreck und Staub. "Der gesamte Schmutz zieht völlig ungehindert in die Gegend", schimpft die Chemnitzerin.

Auch die im Erdgeschoss befindliche Bäckerei sei davon betroffen. "Ich weiß nicht, ob man das jetzt die leckerste Baustelle Deutschlands nennen sollte", kommentiert Maren Hüller die Situation. Auch die dort parkenden Autos bekämen eine Extraladung Staub ab. Die Anwohnerin hofft, dass sich das Umwelt- und das Bauamt der Stadt mit der Angelegenheit befassen. Auf Anfrage teilte die Pressestelle des Rathauses mit, dass sich Vertreter der Verwaltung zuletzt vergangene Woche auf der Baustelle umgesehen haben. Das Baugenehmigungsamt sei zuletzt am Freitag vor Ort gewesen.

Die Bäckerei selbst sei baustaub-freie Zone, wird versichert. "Wir sind total abgeschottet, die Türen sind abgedichtet", heißt es aus der Filiale, die zur Bäckerei und Konditorei Groschupf gehört. Vor der Tür sei die Lage allerdings eine andere. Wenn beispielsweise Schutt aus einem der oberen Geschosse nach unten geworfen wird, bildeten sich Rauchwolken, das Atmen falle dann mitunter schwer, war zu erfahren. Auch Chef Ralf Groschupf bestätigt, dass es Staub gibt. "Aber nicht bei uns im Laden", fügt er hinzu. Allerdings werde die Filiale wegen der Bauarbeiten zum Jahresende sowieso erst einmal schließen. "In einem halben Jahr wollen wir zurückkommen", kündigte Groschupf an.

Die Bauherren haben bereits gehandelt. "Wir haben das Abrissunternehmen extra und mehrmals darauf hingewiesen, sauber zu arbeiten", sagt Ullrich Hintzen auf Nachfrage. Nicht nur er, auch die Bauleiterin habe den Betrieb darauf aufmerksam gemacht. Hintzen ist einer der drei Investoren, in deren Auftrag das Eckhaus in den nächsten Jahren saniert wird.

In dem Gebäude sollen bis 2018 große Mietwohnungen mit Balkonen und Dachterrassen entstehen, aber auch zwei Wohngemeinschaften für Studenten, sagt Hintzen. Zwar sei er nicht regelmäßig auf der Baustelle unterwegs, aber bei seinem jüngsten Besuch sei ihm nichts Negatives aufgefallen. "Da gab es keinen Staub, und es lagen Wasserschläuche herum", sagt er. Auch die Container für den Schutt seien mit Wasser besprengt worden, um die Staubentwicklung so gering wie möglich zu halten. "Dass auf einer Baustelle Staub entsteht, lässt sich allerdings kaum umgehen", stellt der Investor klar.

Mitarbeiter des Baugenehmigungsamtes haben bei ihrem Besuch auf der Baustelle eine "geringfügige" Staubentwicklung ausgemacht. In "geringem Maße" sei der aus der Schuttrutsche, der Plane und dem Container gekommen, so das Rathaus. Dass die Entkernungsarbeiten jedoch ohne Schutz erfolgen und somit Staub und Schmutz ungehindert in die Umgebung austritt, kann die Stadt nicht bestätigen. "Der Bauschutt gelangt über eine geschlossene Schuttrutsche in einen mit der Plane abgedeckten Container", so die Pressestelle. Generell sei Staub bei Abbrucharbeiten nicht ganz zu vermeiden. In diesem Fall handele es sich zudem um eine "zeitlich begrenzte geringe Belästigung, die von Nachbarn hinzunehmen sind". Trotzdem sei die Bauleiterin aufgefordert worden, die Verbindung zwischen Schüttrutsche und Plane zu überprüfen und soweit möglich abzudichten. Die Stadt kündigte zudem weitere Kontrollen auf der Baustelle an.