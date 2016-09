Schillingsche Figuren kÃ¼nftig hinter Glas?

Schillingsche Figuren künftig hinter Glas?

Wo sollen die vier wertvollen Skulpturen künftig zu sehen sein? Diese Frage beschäftigt heute die Stadträte. Der jüngste Vorschlag zielt in eine neue Richtung.

Von Michael Müller

28.09.2016



Theaterplatz, Markt oder weiterhin am Schloßteich? Kaum ein Thema wurde von den Chemnitzern in den vergangenen Wochen so kontrovers diskutiert wie die Suche nach einem geeigneten Standort für das berühmteste Figuren-Ensemble der Stadt: Die "Vier Tageszeiten" von Johannes Schilling. Die Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP und die AfD wollen das Rathaus dazu verpflichten, nach Alternativstandorten Ausschau zu halten. Hintergrund sind nicht zuletzt immer neue Fälle von Vandalismus am derzeitigen Standort, den Schloßteichanlagen.

Während CDU/FDP mit dem künftigen Brunnen am Markt bereits einen konkreten Vorschlag in den Ring geworfen haben, scheint unter den Chemnitzern der Theaterplatz klar die Vorzugsvariante zu sein. Dort standen die Sandsteinfiguren schon einmal und zierten eine große Freitreppe - bis Ende der 1920er-Jahre das Hotel Chemnitzer Hof gebaut wurde.

"Der erste Aufstellort in Chemnitz am Theaterplatz, mit Erhöhung der hinteren Figuren und Wasserspiel, war wohl auch der beste, den es hier gab", glauben Michael Backhaus, Gert Rehn, Frank Kotzerke und Karl Richter vom Stadtforum Chemnitz, das sich für die Bewahrung historischer Bausubstanz in der Stadt stark macht. Für einen Umzug an den Platz vor Oper und Kunstsammlungen plädieren sie gleichwohl nicht. "Die Figuren verlangen Ruhe und Besinnung, das ganze Umfeld sollte stimmig sein."

Das Stadtforum sieht eher im Schloßpark auf dem Schloßberg einen geeigneten Platz für die Figuren. "Sollte man vorläufig dort eine gute Ausleuchtung und Kameras installieren, wäre das eine Lösung", sagt Frank Kotzerke, Sprecher des Stadtforums. Zumindest übergangsweise. "Langfristig sollten wir sie in einem Lapidarium aufstellen", einem sicheren, überdachten, vor schädlichen Umwelteinflüssen geschützten Ort, wo man sie bei jedem Wetter gut betrachten kann. Damit, so Kotzerke, entfiele dann auch der Aufwand für die Glasverkleidung der Figuren im Winter und für die Beseitigung von Taubendreck.

Am Schloßbergmuseum, neben dem Eingang zum Park an der Salzstraße, gibt es ein sogenanntes Lapidarium. Dort werden in einer ständigen, während der Öffnungszeiten begehbaren Ausstellung ausgewählte Stücke aus den Steinsammlungen des Museums gezeigt. Die Architekturfragmente und Grabmale erinnern an Mittelalter, Renaissance und Barock und damit an ein Chemnitz, das bereits im 19. Jahrhundert zu verschwinden begann und durch den Zweiten Weltkrieg nahezu gänzlich verloren ging. Für die Schillingschen Figuren wäre die Anlage in ihrer gegenwärtigen Form zwar zu klein. Nach Ansicht des Stadtforums aber könnte sie durch die Originale der "Vier Tageszeiten" bedeutend aufgewertet werden.

Mit ihrem Vorstoß steht die Gruppe nicht allein. Auch der Chemnitzer Steinrestaurator Matthias Mann, der sich mit dem gut 150 Jahre alten Figurenensemble intensiv beschäftigt hat, macht sich Sorgen. "Meiner Meinung nach ist die Zeit für das Aufstellen der Skulpturen in der freien Natur abgelaufen", sagte er. Schon in den Jahren 2010/11 sei eine starke "Entfestigung" des Sandsteins festzustellen gewesen. Schäden und Abbrüche an den Figuren seien nicht nur auf Vandalismus zurückzuführen, sondern auch abfallende Äste bei Wind hätten Spuren hinterlassen. "Hinter einer großen Glasfassade wie in einem Atrium wären sie klimatisch geschützt und mit raffinierter Beleuchtung auch bei Nacht gut präsentiert", schlägt Mann vor. Seiner Ansicht nach sollte die Figurengruppe bei einem größeren Bauvorhaben in die Planung einbezogen werden, beispielsweise am Johannisplatz oder am Stadthallenpark. Die Sockel an den Schloßteichanlagen wären dann frei für neue Kunstwerke.

Das Stadtforum indes sähe dort auch künftig gern die "Vier Tageszeiten", allerdings als Abgüsse aus beständigem Material. "Sie könnten so weiterhin für die Atmosphäre sorgen, die den Ort vor knapp 90 Jahren zur ersten Wahl machten", heißt es.