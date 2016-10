Schlagerparty mit PerÃ¼cke und Polyester

Schlagerparty mit Perücke und Polyester

Ein Wolfgang-Petry-Abend im Brauclub, ein Hoftreffen mit alten Freunden und eine junge Frau in einer Spitzenposition.

erschienen am 17.10.2016



Francesco "Ces" Karnapp, Manager des Brauclubs in der Galerie Roter Turm, verwandelte sich am Samstagabend in Dieter Thomas, nein: nicht Heck, sondern Dieter Thomas Ces. Mit Anzug aus den Siebzigern und Perücke über der normalerweise blank polierten Glatze sprang er kurz vor Mitternacht auf die Bühne und rief: "Samstag 23.30 Uhr. Hier ist Chemnitz mit der Hitparade im Brauclub." Eine Ansage, ganz nach dem Vorbild des kultigen ZDF-Moderators Dieter Thomas Heck. Wer es noch nicht weiß: Unter Karnapps Polyesteranzug schlägt ein echtes Schlagerherz. So sehr, dass er zur inzwischen sechsten Schlagerparty im Brauclub selbst zum Mikro griff und bei der Musik zu Rex Gildo, Roland Kaiser oder Matthias Reim den Ton angab. Nur die Songs von Wolfgang Petry, die überließ er einem anderen: Dirk Maron, Double des einst langhaarigen Schlagersängers. "Dirk gilt in der Szene als der beste Imitator von Wolfgang Petry und trägt sogar dessen originale Freundschaftsbändchen", freute sich Karnapp über seinen Coup, genau dieses Star-Double für einen Auftritt in Chemnitz gebucht zu haben. Im kommenden Jahr feiert die von Karnapp mitentwickelte Schlagerreihe im Brauclub zweijähriges Bestehen. Mit Blick darauf hegt der Clubchef einen besonderen Wunsch: "Am liebsten würde ich ja Mike Krüger nach Chemnitz holen. Dann aber das Original."

Nora Seitz (Foto), Fleischermeisterin aus Chemnitz, hat es geschafft: Mit ihr steht erstmals eine Frau an der Spitze des gesamtdeutschen Fleischerhandwerks. In der Dachorganisation sind alle 15 Landesverbände der Innungen zusammengeschlossen. Damit kümmert sich Nora Seitz mit ihren Präsidiumskollegen künftig um die Belange von mehr als 13.100 deutschen Fleischereifachbetrieben. Die Karriere läuft wie geschmiert, denn gleichzeitig ist die Chemnitzerin mit gerade 32 Jahren die jüngste, die es bisher auf den Posten geschafft hat. "Wir sind sehr stolz auf unsere Nora", schwärmt ihre Mutter Elke Seitz. Gemeinsam mit ihr und Großvater Werner Thiele betreibt Nora Seitz die Familienfleischerei auf dem Sonnenberg. "Die Arbeit hier hat für mich Priorität", sagte sie, worauf Frau Mama mit einem Augenzwinkern erwiderte: "Daran werden wir dich erinnern." Welche Themenbereiche Nora Seitz im Präsidium des Bundesverbandes beackern wird, ist noch unklar. "Das wird erst bei der nächsten Sitzung entschieden." Die Organisation widmet sich Aufgaben wie der Qualitätssicherung, dem Marketing und der Nachwuchsgewinnung. "Ich könnte mir vorstellen, dass ich in der Berufsausbildung gut aufgehoben bin." Nora Seitz ist bereits seit zwei Jahren Vize-Landesinnungsmeisterin in Sachsen. Auch dort widmet sie sich vorrangig der Nachwuchsarbeit.

Ralf Schönherr, pensionierter Veterinär aus Fürstenberg an der Havel, nahm am Samstag eine mehr als 360 Kilometer lange Strecke auf sich, um Freunde aus Kindertagen wieder zu sehen. Er war zu Gast beim ersten Hoffest, einem Treffen ehemaliger Bewohner der Häuser im Karree Theaterstraße, Innere Klosterstraße und Börnichsgasse. In den 1950er-Jahren wurden die Gebäude erbaut. Ralf Schönherr zog mit seinen Eltern am 15. Dezember 1955 in einen der Blocks ein - als allererste Mieter. "Das war eine tolle Zeit", erinnerte er sich. "Bevor ich zum Studium nach Leipzig ging und es mich anschließend in den Norden Brandenburgs verschlug, habe ich in der Chemnitzer Innenstadt eine wunderbare Kindheit erlebt." Das Treffen der ehemaligen Hausgemeinschaften hatte der in Chemnitz lebende Werbefachmann Wolfgang Schönherr mitorganisiert - übrigens nicht verwandt oder verschwägert mit Nachnamensvetter Ralf. Weil er einst mit einem Teller voller Schinkenbrötchen in den Hof kam, kennt ihn heute noch jeder der alten Kumpels unter dem Spitznamen "Schinken". Fast 90 ehemalige Nachbarn hatte er am Samstagabend im Ratskeller zusammengetrommelt. "Das hat zweieinhalb Jahre Vorbereitungszeit in Anspruch genommen. Aber jede Minute davon hat sich für dieses Treffen gelohnt."

Marie Wittrien, Mitarbeiterin im Männermode-Shop "Jack&Jones", legte am Samstag zwei jungen Männern ein paar Klamotten raus. "Am besten, du ziehst den sportlichen Parka an. Und du könntest die schnieke Fliege umlegen." Ihre Kollegen ließen sich geduldig ankleiden. "Das habe ich jetzt auch nicht alle Tage, dass einem Frauen das Outfit empfehlen", so Rocco Hiemer. Hintergrund: In der Sachsen-Allee wurden am Wochenende die Trends für Herbst und Winter vorgestellt. Models führten direkt vor den jeweiligen Geschäften die neuen Kollektionen vor. "Was die Models können, können wir schon lange", sagten Rocco und Lucas Küttler, ebenfalls Mitarbeiter im Geschäft, und posierten in den Sachen. "Wir müssen doch wissen wie sich trägt, was wir verkaufen." Ihre Trendempfehlung: verwaschene Jeans, schmale Jackets und schöne warme Strickmode.