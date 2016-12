Schloßteich bald ohne Schillingsche Figuren?

Nach vielen Diskussionen über den Standort der Skulpturen wollen die Stadträte übermorgen eine Überprüfung in Auftrag geben. Kritiker befürchten, dass deren Ergebnis im Grunde längst feststeht.

Von Michael Müller

erschienen am 05.12.2016



Um die Zukunft eines der bedeutendsten Chemnitzer Kunstensembles geht es am Mittwoch im Stadtrat. Die Stadtverwaltung soll dort per Beschluss aufgefordert werden, für die Schillingschen Figuren "Vier Tageszeiten" mögliche Alternativstandorte zu prüfen. Ein Wettbewerb um Ideen und die geeignetsten Plätze also, an denen die Sandsteinskulpturen des Bildhauers Johannes Schilling (1828-1910) künftig am besten aufgehoben wären?

Einst an den Brühlschen Terrassen in Dresden, später am heutigen Theaterplatz und seit den 1930er-Jahren in den Schloßteichanlagen platziert, wurden die Figuren zuletzt immer wieder Ziel von Vandalismus. Da viele Kritiker den derzeitigen Standort auch ganz unabhängig davon für zu abgelegen halten, waren wiederholt Stimmen laut geworden, die einen Umzug an einen zentraler gelegenen Platz fordern. Vorzugsweise in die Innenstadt, am besten an den Theaterplatz, hieß es vielfach. Dorthin also, wo die großen Skulpturen schon einmal standen - bis Ende der 1920er-Jahre auf dem Areal das Hotel "Chemnitzer Hof" gebaut wurde.

Der ursprünglich von CDU/FDP initiierte, später überarbeitete und nun auch von den Linken, der SPD und Bündnis 90/Grünen mitgetragene Beschlussantrag trägt dieser Intention deutlich Rechnung. Mit einer Reihe von Kriterien, die nach Ansicht der Stadträte erfüllt werden müssen. So sollen die Figuren ihrem historischen Wert entsprechend präsentiert werden und leicht zugänglich sein, frei stehen und auch zukünftig nicht durch Bäume verdeckt oder überdacht werden können. Auch ein Höhenversatz von etwa dreieinhalb Metern zwischen den beiden Figurenpaaren "Der Morgen" / "Der Mittag" und "Der Abend" / "Die Nacht" wird für den neuen Standort explizit verlangt. Um die ursprüngliche Planung Johannes Schillings, den Gegebenheiten an den Brühlschen Terrassen in Dresden folgend, umsetzen zu können, wie es heißt.

Doch wo soll derlei in Chemnitz möglich sein außer am Theaterplatz, fragen sich Kritiker. Steht angesichts der geforderten Kriterien das Ergebnis der Überprüfung damit nicht von vornherein fest? In der Tat nennt die Beschlussvorlage "das zukünftige Kulturquartier am Theaterplatz" als Standort, der "insbesondere näher zu untersuchen" sei - einschließlich möglicher Kosten für eine Neugestaltung des Zugangs. Immerhin: "Die Chemnitzer Bürgerschaft", so heißt es, "ist in den Prozess aktiv einzubinden."

Gemessen an der bisher geführten Debatte dürfte ein Umzug der Figuren an den Theaterplatz viel Zuspruch erfahren. Doch es gibt auch namhafte Stimmen, die davor warnen. "Der jetzige Standort ist ein gelungenes Parkensemble", sagt beispielsweise Kulturwissenschaftler Siegfried Arlt, Vorsitzender der Chemnitzer Goethegesellschaft. Das entstandene Defizit in der öffentlichen Wahrnehmung der Skulpturen und damit im öffentlichen Bewusstsein ist seiner Ansicht nach eher auf eine "Vernachlässigung der Parkpflege" zurückzuführen. Gleichwohl diese sich in jüngerer Zeit wieder verbessert habe, sei sie über Jahrzehnte hinweg nur "notdürftig" und "unprofessionell" ausgeführt worden, findet Arlt. "Dass man den Theaterplatz wieder in die Diskussion bringt, halte ich für verfehlt."

Auch Sandro Schmalfuß, langjähriger Kritiker des Stadtumbaus in Chemnitz, lehnt das Vorhaben ab. "Die als ganzheitlicher Entwurf des Chemnitzer Architekten und Stadtbaurates Fred Otto geplante Parkanlage am Schloßteich, mit Leuchtspringbrunnen und der Figurengruppe, würde unwiederbringlich zerstört", warnt er. Auch der Theaterplatz nähme Schaden, sollten die Skulpturen dort aufgestellt werden. Eine Wiederkehr der historischen Ansicht aus der Zeit, als die Figurengruppe noch dort stand, sei ohnehin nicht mehr möglich, argumentiert er. "Mit dem Neubau des Hotels ,Chemnitzer Hof' hat der Platz eine neue und andere städtebauliche Ausrichtung erhalten."