Schönherrfabrik: Rätsel um verschwundenes Schild

Mehr als fünf Jahrzehnte hat ein Metallschild an einem Kran gehangen. Jetzt wurde es gestohlen. Und diese Tat ist kein Einzelfall.

Von Sandra Häfner

erschienen am 29.10.2016



Schlosschemnitz. Erst kam vor rund drei Wochen eine alte Eisenleiter abhanden. Als kurz darauf auch noch ein historisches Metallschild aus dem gleichen Gebäude auf dem Areal der Schönherrfabrik verschwand, war für Birgit Eckert, Geschäftsführerin der Betreiberfirma des historischen Firmenareals, das Maß voll. Die Chefin der Schönherr Weba GmbH gab eine Anzeige in der "Freien Presse" auf und bat um Hinweise bei der Suche nach dem mehrere Jahrzehnte alten Schild.

"Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich", gibt Vertriebs- und Marketingleiter Steve Tietze zu. Aber nach dem zweiten Diebstahl sei der Geschäftsführerin die Idee zu dieser Art der Suche gekommen. Informationen zum Verbleib des Schildes seien bis jetzt jedoch noch nicht eingegangen, sagt Steve Tietze.

Die 60 Zentimeter breite und 40 Zentimeter hohe Plakette mit der Bezeichnung "Louis Neubauer Karl-Marx-Stadt" prangte aller Wahrscheinlichkeit nach mehr als 50 Jahre an einer alten Kranbahn im Gebäude 6 der Fabrik. "Wir vermuten, dass es seit den 1950er-Jahren dort angebracht war. Mit dem Kran wurden die fertig produzierten Webstühle in bereitstehende Zugwaggons verladen", berichtet Steve Tietze. Die Firma Louis Neubauer produzierte in Chemnitz unter anderem Kräne.

Warum es die mutmaßlichen Diebe ausgerechnet auf dieses alte Schild abgesehen hatten, kann sich Steve Tietze kaum erklären. "Vielleicht soll es im Internet auf Ebay versteigert werden. Oder es verschönert irgendeine Garage", vermutet Tietze. Mit dem Schild sei doch eigentlich kaum Geld zu verdienen: "Beim Schrotthandel gibt es dafür höchstens ein paar Cent", meint Steve Tietze. Es sei für ihn schwer nachzuvollziehen, weshalb Diebe ein solches Schild entwendeten.

Für die Schönherrfabrik besitzt das Schild jedoch einen hohen ideellen Wert, sagt er. "Für uns ist es ein historisches Element aus der Geschichte der Fabrik. Wir achten auf solche Details und zeigen sie in unseren Objekten", erläutert Steve Tietze. Auch das nun gestohlene Schild sollte nach dem Abriss des Krans und des Gebäudes einen besonderen Platz in der Schönherrfabrik erhalten. "Deshalb ist es für uns nicht gerade schön, dass es gestohlen wurde", betont Steve Tietze. Eine Anzeige bei der Polizei habe noch keine Erkenntnisse gebracht. "Die Polizei hat sich bisher noch gar nicht dazu geäußert", sagt Steve Tietze. Auf Nachfrage bestätigte die Polizeidirektion jedoch den Eingang der Anzeige. Der Stehlschaden beträgt rund 60 Euro. Zum Stand der Ermittlungen wollten sich die Beamten nicht äußern.

Das Gebäude 6 auf dem Gelände der Schönherrfabrik wird derzeit abgerissen. "Es ist abgesperrt, außer den Bauarbeitern dürfen gar keine Leute rein", sagt Steve Tietze. Am Donnerstag, 13. Oktober hatte er das Schild das letzte Mal gesehen. "Am Montag darauf war es verschwunden. Wir vermuten, dass es Freitag oder am Wochenende, also in der Zeit vom 14. bis 16. Oktober, gestohlen wurde", so der Marketingleiter.

Seit der Jahrtausendwende wird das Areal der Schönherrfabrik in Schlosschemnitz Gebäude für Gebäude saniert, insgesamt 17 Millionen Euro wurden und werden investiert. In diesem neunten Bauabschnitt ist neben dem Abriss von Haus 6 auch die Sanierung des Gebäudes 7 vorgesehen. Mieter gibt es bereits für alle drei Etagen, so Tietze auf Nachfrage. Im nächsten Jahr, wenn sich der Geburtstag von Louis Ferdinand Schönherr zum 200. Mal jährt, sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.