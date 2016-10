Seiteneinsteiger an Schulen: Die ersten sind schon wieder weg

Die Chemnitzer Eltern sind gespalten, was den Einsatz der Lehrer- Neulinge angeht. Die Vorsitzende des Kreiselternrats sieht auch Vorteile.

Von Jana Peters

erschienen am 18.10.2016



Der Lehrer steht vor der Grundschulklasse und bittet die Kinder, Seite 54 im Mathebuch aufzuschlagen. Er erntet fragende Gesichter. Erst da wird ihm der Fehler klar: Der studierte Mathematiker hatte vergessen, dass seine Schüler mit der Zahl noch gar nichts anfangen können. Das Beispiel, geschehen an einer Chemnitzer Schule, illustriert, welche Probleme auftreten können, wenn fachliche Experten ohne pädagogischen Hintergrund vor der Tafel stehen. Zum August stellte die Bildungsagentur Chemnitz 124Seiteneinsteiger ein, die meisten (55) von ihnen an Grundschulen.

Auf die 229 Stellen, die an allen Schulen im Bezirk Chemnitz zu besetzen waren, hatten sich nur 106ausgebildete Lehrer beworben. "Die Situation wird noch problematischer, davon gehen wir aus", sagt Lutz Steinert, Sprecher der Bildungsagentur Chemnitz. Hinzu kommt, dass nach den Herbstferien gestern nicht mehr alle Seiteneinsteiger ins Klassenzimmer zurückgekehrt sind. Steinert bestätigt, dass es Fälle gibt, in denen Quereinsteiger bereits jetzt das Handtuch geworfen hätten. Wie viele das insgesamt betrifft, könne er nicht sagen, weil diese Zahlen noch nicht erfasst wurden. Aus Datenschutzgründen könne er auch keine Auskunft zu einzelnen Schulen geben, da sich dann Rückschlüsse auf die Personen ziehen ließen. Er räumt aber ein, dass nicht jeder, der eingestellt wurde, auch geeignet sei.

Darüber, ob Seiteneinsteiger nun gut sind für ihre Kinder, sei die Elternschaft geteilt, sagt Andrea Kaiser, Vorsitzende des Kreiselternrats. Einen Sturm der Entrüstung gegen die Lehrer-Neulinge könne sie aber nicht spüren. Auch persönlich mag sie sich nicht so recht auf eine Seite stellen. Manche Seiteneinsteiger erlebe sie motivierter als die gestandenen Lehrer. "Sie sind unvoreingenommen", so Kaiser. Trotzdem sehe sie auch die fehlende pädagogische Ausbildung. "Es dauert eine Weile, diese aufzuholen", sagt Kaiser. Zum Beispiel hätten Seiteneinsteiger, die fachlich "vollgepackt sind mit Wissen", oft Probleme einzuschätzen, welches Wissen den Schülern nützt.

Seiteneinsteiger erhalten berufsbegleitend die Möglichkeit, über Hochschulstudien und eine anschließende schulpraktische Ausbildung einen regulären Lehramtsabschluss zu erreichen. Das bedeutet aber, dass sie von Anfang an vor einer Klasse stehen. Seiteneinsteiger in Chemnitz berichten von einer Vorbereitungszeit von vier Wochen vor Beginn des Unterrichts, mit Weiterbildung in Schulrecht, Unterrichtsorganisation und Didaktik sowie hospitierten Stunden.

Angelika Haase, Vorsitzende des Kreisvorstands Chemnitz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), sieht das Seiteneinsteiger-Programm des Freistaats kritisch. Die Laien-Lehrer würden überwiegend ohne methodische Ausbildung vor die Klasse gestellt und unzureichend an den Beruf und seine Herausforderungen herangeführt. Die Landesregierung handele nach dem Motto "Hauptsache, es steht vor jeder Klasse eine Person". Die Gewerkschaft fordere darum, den Lehrer-Anwärtern im Vorfeld ihres Einsatzes umfassende methodische, pädagogische und didaktische Grundkenntnisse zu vermitteln sowie sie in den Lehrplan und schulorganisatorische Abläufe einzuführen.

Haase kritisiert auch, dass Stammlehrer, die als Mentoren Seiteneinsteigern in einem Fach zur Seite stehen, nur einen Ausgleich von 45 Minuten pro Woche erhalten. "Das ist völlig unzureichend", so Haase, denn die Kollegen würden dafür viel mehr Zeit benötigen. Die jetzigen Verfahrensweisen gingen zu Lasten der Lehrer, der Schüler und auch der Seiteneinsteiger, da es ihnen sehr schwer gemacht werde, Erfolge zu verzeichnen.