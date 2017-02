Soll der Stadthallenpark bebaut werden?

Die Debatte um die innerstädtische Grünfläche geht weiter. Bürgermeister, IHK-Vertreter und Investor stellen sich in einer öffentlichen Diskussion.

Von Swen Uhlig

Für die Rathausspitze und die Industrie- und Handelskammer (IHK) ist klar: Die Innenstadt kann sich nur entlang der Straße der Nationen weiterentwickeln. Daher wird dort auch die Randbebauung des Stadthallenparks favorisiert. Zu dem Thema lädt die "Freie Presse" zu einer Podiumsdiskussion, die Teilnehmer äußern sich vorab (siehe Kästen).

"Freie Presse"-Leserforum am 6. Februar in der Stadthalle, Theaterstraße 3 (Eingang "Salon am Tropenhaus"). Beginn der Veranstaltung ist 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Eintritt ist frei. Reservierung bitte unter der kostenfreien Service-Hotline 0800 80 80 123.