Spielplatz-Abriss: Amt rudert zurÃ¼ck

Spielplatz-Abriss: Amt rudert zurück

Nach Protesten sollen jetzt die Stadträte über die Anlage an der Straße Usti nad Labem entscheiden. Und nicht nur über diese.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 20.09.2016



Kappel. Der Abriss-Auftrag war bereits erteilt. Doch jetzt soll der Spielplatz an der Straße Usti nad Labem 199 bis 209 bis zu einer erneuten Stadtratsentscheidung erhalten bleiben. Das hat Grünflächenamtsleiter Peter Börner gestern Nachmittag bei einem Ortstermin Stadträten und Vertretern des Bürgernetzwerkes Chemnitz-Süd zugesagt.

Vorangegangen waren Proteste von Anwohnern und Stadträten - ausgelöst von der Ankündigung der Stadtverwaltung, ab September bis Mitte Oktober alle Geräte abzubauen und den Spielplatz in eine Rasenfläche umzugestalten. Denn von den zehn Spielgeräten seien bereits drei wegen Sicherheitsmängeln gesperrt und zwei weitere Geräte sowie der Zaun der Anlage reparaturbedürftig, verteidigte Siegfried Weidlich vom Grünflächenamt gestern die Entscheidung zum Abriss, der jetzt ausgesetzt sei.

Das Hauptproblem seien nicht die Kosten von Reparaturen oder neuer Geräte, sondern die laufende Unterhaltung des Spielplatzes, so Börner. "Wenn einem Kind etwas passiert, ist der Spaß vorbei", sagte er. Für Sicherheitskontrollen in kurzen Abständen fehle dem Amt jedoch Personal - eine zusätzliche Spielplatz-Manager-Stelle habe der Stadtrat abgelehnt. Um vorhandene Kapazitäten und erforderlichen Aufwand in Einklang zu bringen, sieht eine 2014 vom Stadtrat beschlossene Konzeption daher vor, die Anzahl der städtischen Spielplätze von bisher 111 bis zum Jahr 2025 durch Abriss auf 66 zu reduzieren. Für weitere 13 Anlagen - darunter die an der Straße Usti nad Labem - sollen neue Betreiber gefunden werden. Weil das in diesem Fall bisher nicht gelungen und die Sicherheitsmängel akut geworden seien, sei der Abriss in Auftrag gegeben worden.

Die Stadträte Jörg Vieweg (SPD), der auch Sprecher des Bürgernetzwerkes Chemnitz-Süd ist, und Sabine Pester (Linke) kritisierten gestern diese Vorgehensweise. Denn die Stadträte, die die Übertragung des Spielplatzes an einen anderen Betreiber beschlossen hatten, seien über die Abriss-Entscheidung nicht einmal vorher informiert worden.

Grünflächenamtsleiter Börner will das jetzt korrigieren. Er kündigte an, den Stadträten noch rechtzeitig zur Haushaltsdebatte für 2017 eine Liste aller Spielplätze, für die noch kein neuer Betreiber gefunden wurde, mit Angaben zu den bisherigen Übertragungs-Bemühungen vorzulegen. Nach seinen Angaben sind das neben der an der Straße Usti nad Labem derzeit noch zwei weitere Anlagen. Vieweg sagte dem Amt im Gegenzug Unterstützung im Stadtrat und durch das Bürgernetzwerk bei der Suche nach einem neuen Betreiber für den Spielplatz an der Straße Usti nad Labem zu. So hatte sich zuletzt die TAG Wohnen, Großvermieter mehrerer benachbarter Plattenbauten, gesprächsbereit gezeigt. (mit micm)