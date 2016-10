Sprüher-Attacke auf sechs Blitzer

In der Nacht zu gestern sind Rotlicht- und Tempo-Kontrollgeräte beschmiert worden. War die Technik damit außer Gefecht gesetzt? Offenbar sind die Randalierer einem Irrtum aufgesessen.

Von Mandy Fischer

erschienen am 19.10.2016



Ortskundige Autofahrer, Ein- und Auspendler kennen die Fallen am Straßenrand und fahren gemächlich an den stationären Blitzgeräten vorüber. Da bleibt Zeit für einen Blick zur Seite. Gestern Morgen haben die Fahrer häufig sogar zweimal hingeschaut: Insgesamt sechs Blitzgeräte waren grün oder orangefarben besprüht - entweder die gesamte Anlage oder nur die Glasscheiben. Die bislang unbekannten Täter sind in der Nacht zu gestern mit Spraydosen unterwegs gewesen.

Ob Zufall oder nicht: Die Sprüher achteten auf Ausgleich. Betroffen sind sowohl drei Rotlicht- als auch drei Tempo-Blitzer. Zunächst war die Polizei gegen 2.30 Uhr von einer 21-jährigen Frau informiert worden. Sie hatte gesehen, dass beide Geschwindigkeitsmesser am Südring mit grüner Farbe besprüht waren. Die Messanlage in Richtung Bernsdorfer Straße wurde außerdem gewaltsam geöffnet und nach Angaben der Polizei in Brand gesetzt. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz, abgebrannt ist der Blitzer nicht. Im Laufe des gestrigen Tages wurden weitere Sprühattacken bekannt: am Tempoblitzer an der Neefestraße sowie an der Rotlicht-Überwachungstechnik an Paul-Jäkel-Straße/Beyerstraße, Weststraße/Reichsstraße sowie Müllerstraße/Mühlenstraße.

Nachdem die Polizei die Schäden begutachtet hatte, rückte der städtische Reinigungstrupp aus und entfernte die Farbe. Abgesehen von diesem Aufwand schätzt die Stadt die Schadenshöhe lediglich auf 100Euro - die Kosten für das geknackte Schloss am Südring-Blitzer. So glimpflich ist es nicht immer ausgegangen. Im August 2012 gab es einen Brandanschlag auf die Kontrolltechnik an der Kreuzung Zieten-/ Claus-/Augustusburger Straße. Die Reparaturkosten lagen damals bei 20.000 Euro. Und nicht immer trifft es Blitzer. In der vergangenen Woche wurde nach Angaben der Stadt das Verkehrszählgerät in Adelsberg vom Lichtmast gestohlen. Es misst die gefahrene Geschwindigkeit, macht aber keine Bilder - im Gegensatz zu den insgesamt 17 stationären Blitzern, die im Stadtgebiet stehen.

In sozialen Netzwerken wird über die Motivation der Blitzer-Sprüher orakelt. Facebook-Nutzer vermuten, dass es sich um frustrierte Autofahrer handelt, die wegen zahlreicher Baustellen erst im Stau standen und dann, als sie freie Fahrt hatten, geblitzt wurden. Vermutlich wollten die Täter mit der Sprayattacke die Anlagen lahmlegen. Das allerdings ist nicht gelungen, versichert die Stadt. Die Technik, die Rotlicht- oder Temposünder erfasst, sitze nicht hinter den Glasscheiben, die zugesprüht wurden. Deshalb hätten die Geräte jederzeit funktioniert - bis auf zehn Minuten, als die Technik im Testlauf war.

Die Polizei sucht Zeugen, die Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben. Hinweise werden erbeten unter Telefon: 0371 387495808.