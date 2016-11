Stadt dämpft Hoffnungen auf Ersatz-Brücke

Für das ehemalige Bahngelände in Altendorf wird zurzeit ein Bebauungsplan erarbeitet, der auch neue Verbindungen ins Flemminggebiet vorsieht. Doch die Umsetzung ist noch völlig offen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 29.11.2016



Altendorf. Etwa 45 Minuten länger als vor wenigen Jahren benötigen Ute und Gerhard Kremmer jetzt, um von der Michaelstraße zu Fuß ins Flemminggebiet zu kommen. "Wir müssen dort oft zu Ärzten und haben Verwandte und Bekannte im Flemminggebiet, die wir gern besuchen", sagt Gerhard Kremmer.

Seit der Sperrung der Brücke Erzbergerstraße Ende 2010 und deren darauffolgendem Abriss müssen sie dafür einen Umweg über die Rudolf-Krahl-Straße oder die Beyerstraße laufen. Doch seit Mitte September und voraussichtlich noch bis Weihnachten ist auch die Rudolf-Krahl-Straße wegen des Baus eines Regenüberlaufbeckens voll gesperrt. "Es ist eine einzige Katastrophe, ein Elend in dieser Stadt", empört sich Gerhard Kremmer, der ebenso wie seine Frau Rentner ist.

Renate Rößger, die an der Steinwiese wohnt und seit einem Unfall im Juni an Krücken laufen muss, geht nach Einbruch der Dunkelheit gar nicht mehr an die Limbacher Straße zum Einkaufen oder zum Friseur. "Der zugewachsene Weg über das Bahngelände ist mir viel zu dunkel", begründet die 76-Jährige. Ein gut beleuchteter Ersatzweg, den die Stadtverwaltung 2011 für rund 30.000 Euro anlegen ließ, war 2013 wegen des Baus einer Eigenheimsiedlung wieder gesperrt worden.

Vor kurzem haben die Stadträte nun beschlossen, dass ein Bebauungsplan für das ehemalige Altendorfer Bahngelände erarbeitet wird. Als eines der damit angestrebten Ziele wird die Festsetzung einer öffentlichen Verkehrsverbindung zwischen Flemminggebiet und Limbacher Straße genannt. Ein beigefügter Planentwurf zeigt solche Verbindungen zwischen der verlängerten Horst-Menzel-Straße und der Paul-Jäckel-Straße sowie zwischen dem Weg Am Stadtgut und dem Gutsweg (siehe Grafik unten). Die Erzbergerstraße bliebe dagegen auch weiterhin Sackgasse.

Doch eine Nachfrage zum möglichen Zeitplan der Umsetzung bringt ein eher ernüchterndes Ergebnis. Das Verfahren zur Erarbeitung des Bebauungsplanes habe ja erst begonnen, sodass noch keine seriöse Prognose zur Dauer möglich sei, erklärt die Stadtverwaltung. Und Geld für einen Brücken-Neubau sei mittelfristig noch gar nicht eingeplant.