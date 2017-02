Stadtrat bewilligt Geld für Radweg - aus Versehen

Für den Bau der Strecke im Zwönitztal stehen bereits ab dem nächsten Jahr 700.000 Euro bereit. Eine Mehrheit wollte das eigentlich ablehnen.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 10.02.2017



Der Chemnitzer Abschnitt des Zwönitztalradweges entlang der Bahnstrecke zwischen dem Haltepunkt Reichenhain und dem Bahnhof Einsiedel kann schon ab 2018 gebaut werden. Insgesamt 700.000 Euro hat der Stadtrat in der Haushaltsdebatte am Mittwochabend dafür bereitgestellt - wobei die Stimmenmehrheit versehentlich zustande kam.

Eingebracht hatte den Änderungsantrag die Fraktionsgemeinschaft CDU/FDP mit der Begründung, dass es vorteilhaft wäre, den Radweg gleichzeitig mit dem Ausbau der Bahnstrecke für das Chemnitzer Modell zu errichten. Dafür will der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) von März bis Dezember 2018 die gesamte Strecke vom Haltepunkt Chemnitz-Süd bis Thalheim sperren. Der Radweg könnte als Teil einer koordinierten Baumaßnahme mit dem VMS entstehen, argumentierte CDU-Stadträtin Ines Saborowski-Richter.

Mit ihrem Änderungsantrag wollten CDU und FDP die Absicht der Stadtverwaltung korrigieren, das Geld für den Radweg-Bau erst im Doppelhaushalt 2019/20 einzuplanen. Darüber hatte das Baudezernat die Stadträte im Januar informiert. 700.000 Euro sind zuviel, erwiderte SPD-Fraktionschef Detlef Müller auf den CDU/FDP-Antrag und kündigte dessen Ablehnung durch die Stadträte der SPD, Linken und Grünen an, die sich vorher darüber abgestimmt hatten. Zustimmen, so Müller weiter, werde man allerdings zwei anderen Anträgen, mit denen CDU/FDP weitere 16.000 Euro für das letzte Chemnitzer Teilstück des Radwegs auf der Einsiedler Hauptstraße sowie wenigstens 247.000 Euro für 2018 für den Fall forderten, dass nicht die 700.000 Euro bewilligt werden.

Doch völlig unerwartet stimmten 27 Räte für und nur 22 gegen das Bereitstellen der 700.000 Euro, aufgeteilt in 200.000 Euro 2018 und 500.000 Euro 2019. Offensichtlich hatte sich ein Teil der rot-rot-grünen Mehrheit nach über fünf Stunden Sitzungsdauer in der Beschlussfolge vertan, was für allgemeine Heiterkeit im Saal sorgte. Der Antrag sei angenommen, stellte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig fest.