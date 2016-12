Stadtrat sorgt für himmelblaue Weihnachten

Mit ähnlich großer Mehrheit wie 2011 beim Stadionbau hat der Rat der Millionenhilfe für den CFC zugestimmt. Und doch war bei der gestrigen Entscheidung einiges anders als vor fünf Jahren.

Von Swen Uhlig

erschienen am 17.12.2016



Als der Stadtrat am 5. Oktober 2011 über den Neubau des Stadions an der Gellertstraße abstimmte, gab es kaum ein Durchkommen auf dem Neumarkt. Rund 1500 CFC-Fans hatten sich damals dort eingefunden, um auf der eigens errichteten Videoleinwand die Übertragung der Debatte zu verfolgen. Als die Oberbürgermeisterin das Ergebnis verkündete - 35 Ja- bei 19 Gegenstimmen -, da brach Jubel aus, so als hätten die Herren Fink oder Frahn gerade das Siegtor gegen ein Team aus einer Stadt südlich von Chemnitz erzielt.

Als das Stadtoberhaupt gestern das Resultat der Abstimmung über die Zahlung von 1,26 Millionen Euro an den CFC verkündete - 42 Ja- bei 13 Neinstimmen -, da blieb es ruhig im Saal. Von draußen klingelten lediglich die "Jingle Bells" des Weihnachtsmarktes in den Stavo-Saal. Und auch auf der Zuschauerempore - an jenem Oktobertag 2011 voll besetzt mit CFC-Fans - saßen gestern nur zwei Personen, die äußerlich als Sympathisanten des Vereins erkennbar waren. Eine davon war Wilma Meyer, 43 Jahre alt, Steuerberaterin. Eigentlich, so erzählt sie, müsste sie ja noch im Büro sitzen. Doch die Entscheidung im Stadtrat über die Zukunft ihres Vereins habe ihr keine Ruhe gelassen. "Ich habe mir einfach freigenommen", berichtet sie. Nach der Entscheidung war sie erleichtert. "Ich freue mich für den Verein und für Chemnitz", sagt sie.

Zuvor hatten es sich die anwesenden 56 Stadträte nicht leicht gemacht mit ihrer Entscheidung. "Bauch oder Kopf?" hatte CDU-Fraktions-Chef Tino Fritzsche zu Beginn der Debatte gefragt und die Antwort gleich mitgeliefert: Das Herz solle entscheiden, für den Verein. Das sah SPD-Kollege Detlef Müller ähnlich, der aber bekennen musste, er stimme nur unter Schmerzen zu "und mit einer Scheiß-Wut im Bauch". Den Zorn über die mangelhafte Kontrolle der CFC-Finanzen drückten auch andere Räte aus wie Heiko Schinkitz von den Linken. Die Verantwortlichen des Vereins seien ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden, sagte er.

Diejenigen, die gestern nicht zustimmten, waren meist auch jene, die schon beim Stadionbau dagegen waren - Almut Patt (CDU) etwa, Jacqueline Drechsler (SPD) und Petra Zais von den Grünen. Zais war es auch, die der Oberbürgermeisterin eine Mitschuld an der Schieflage des CFC gab, weil die Kommune schon vor fünf Jahren in die Verträge hatte diktieren lassen, dass man sich den Blick in die Bücher vorbehalte. Nur geschehen sei dies nie, so Zais.

Nun soll alles anders werden. Der Rat bestimmte, dass der CFC künftig quartalsweise über seine wirtschaftliche Lage berichten muss, dass eine Finanzkontrolle aufgebaut wird und dass ein Wirtschaftsprüfer die Defizite aufarbeitet. Ohnehin hat der Energieversorger Eins seit gestern die Buchhaltung des CFC übernommen, zugleich überweist Eins dem Verein eine Eigenkapitalspritze in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Der scheidende CFC-Vorstands-Chef Mathias Hänel entschuldigte sich vor den Räten für das Minus in der Vereinskasse - aufrichtig, wie er sagte.

Und die Fans? Die sind wohl ähnlich erleichtert wie Wilma Meyer. Die Debatte im Stadtrat sei gut gewesen, sagte sie, "weil ja auch die Bürger der Stadt das Thema so kontrovers diskutiert hatten".

Die Abstimmung der "Freie Presse"-Leser ergab gestern ein anderes Bild als im Stadtrat: Bei der Telefon-Abstimmung votierten 504 Anrufer gegen die Millionenzahlung an den CFC, 330 waren dafür. Beim Online-Voting waren 136 dafür und 240 Leser dagegen.

