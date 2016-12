Superintendent empfiehlt Rucksackkontrollen vor Kirchen

Auch in Chemnitz erleben die Gotteshäuser zu Weihnachten den Ansturm des Jahres. Sicherheits- vorkehrungen sind aber nicht überall geplant.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 22.12.2016



Der mutmaßlich islamistische Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz wird auch Auswirkungen auf Gottesdienste und weitere Veranstaltungen in Chemnitzer Kirchen zu Weihnachten und dem Jahreswechsel haben. Besucher, die an den bevorstehenden Wochenenden erfahrungsgemäß wieder zahlreicher als an allen anderen Sonn- und Feiertagen in die Gotteshäuser strömen, müssen am Eingang mit aufmerksameren Blicken der Gemeindemitglieder rechnen.

Das hat Superintendent Andreas Conzendorf als führender Geistlicher des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirkes anlässlich des Berliner Anschlags den Pfarrern des Bereichs in einem Schreiben ans Herz gelegt. Es wäre angebracht, schreibt Conzendorf an die Pfarrer, "dass zu Heilig Abend und anderen Großereignissen an den Eingängen Männer mit der Möglichkeit stehen, das Hausrecht durchzusetzen und zum Beispiel Rucksäcke und andere Transportbehälter nicht oder nicht unkontrolliert in die Kirche zu lassen". Wie sich die Kirchgemeinden verhalten, liege jedoch in deren Zuständigkeit, fügt Conzendorf hinzu. Er gehe aber davon aus, dass angesichts der Ereignisse in Berlin bei den Besuchern auch Verständnis dafür da ist, wenn beim Einlass in die Kirchen ein bisschen genauer hingesehen wird.

Die Verantwortlichen vieler Kirchgemeinden wollen der Empfehlung des Superintendenten folgen, ergaben Recherchen der "Freien Presse". Die Kirchenbesucher würden zu den Christvespern, Krippenspielen, Musikveranstaltungen und Gottesdiensten am Heiligabend, an den beiden Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester ohnehin von Gemeindemitgliedern an den Eingängen der Petrikirche und der Schloßkirche begrüßt, hieß es von der Kirchgemeinde St.-Petri-Schloss. Dabei werde besonderes Augenmerk auf Personen mit Rücksäcken und anderen größeren Gepäckstücken gelegt und deren Inhalt gegebenenfalls kontrolliert. In der Kirchgemeinde St.-Pauli-Kreuz auf dem Kaßberg ist für morgen noch eine Dienstberatung anberaumt, von der unter anderem Entscheidungen zu Einlasskontrollen erwartet werden. Die Superintendentur steht deswegen auch in Kontakt mit der Polizeidirektion, bestätigt Polizei-Pressesprecherin Jana Kindt.

Pfarrerin Dorothee Lücke von der St.-Jakobi-Gemeinde rät allerdings zu Gelassenheit und Taktgefühl. Sie selbst hat zwei Jahre in Israel gelebt, kennt daher die Bedrohung durch Terror. Sie sagt, gerade nach dem Berliner Anschlag sollte Weihnachten unter dem Motto "Fürchtet euch nicht" gefeiert werden. Bei den Gottesdiensten zu Weihnachten und Silvester werde es in der Jakobikirche die übliche Begrüßung am Eingang geben und bei Gefahrverdacht die Polizei gerufen, so die Pfarrerin.

Auch in den Kirchen in Adelsberg und Kleinolbersdorf soll trotz größeren Andrangs auch unbekannter Besucher alles wie gewohnt ablaufen. "Ich glaube nicht, dass wir am Stadtrand jetzt gefährdeter sind als vor einer Woche", begründet Pfarrer Daniel Förster.

Für die katholischen Kirchgemeinden liege bisher keine Empfehlung besonderer Vorsichtsmaßnahmen vor, sagt Probst Clemens Rehor von der Propstei St. Johannes Nepomuk. "Wenn die Polizei dazu rät, werden wir reagieren, ansonsten nicht", so der Probst.