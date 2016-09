Trockene BÃ¶den - Pilze ziehen KÃ¶pfe ein

Trockene Böden - Pilze ziehen Köpfe ein

Fehlender Regen macht die Waldfrüchte zur Mangelware. Vor allem für Speisepilze müssen Sammler derzeit lange auf die Suche gehen. Ein Experte macht ihnen dennoch Mut.

Von Sandra Häfner

erschienen am 17.09.2016



Borna-Heinersdorf. Wolfgang Lißner schaut leicht verzweifelt. "Wohin?" antwortet er auf die Frage, ob er noch einmal in die Pilze gehen will, nachdem nach einer dreistündigen Suche gestern Vormittag nur einige Dutzend Waldfrüchte in seinem orangefarbenen Korb gelandet waren. "Wohin soll ich denn gehen? Es ist überall rotztrocken, der Regen fehlt einfach", sagt der langjährige Pilzberater der Pilzfreunde Chemnitz fast verzweifelt.

Schon früh hatte sich Lißner gestern auf die Socken gemacht, um in städtischen Parkanlagen so viele verschiedene Arten wie möglich für die Pilzausstellung heute und morgen im Botanischen Garten zu finden. Ziel der Pilzfreunde ist es, die Artenvielfalt zu präsentieren. Doch in ganz Chemnitz sind die Früchte knapp. Auch Vereinsmitglieder sind gestern in die Wälder der Umgebung aufgebrochen, in der Hoffnung, doch noch einige Pilze zu finden, sagt Wolfgang Lißner. Ein Blick in seinen Korb zeigte eine kärgliche Ausbeute. "Vielleicht habe ich 15 Arten gefunden", sagt er und schüttelt den Kopf.

Natürlich habe es schon trockene Jahre gegeben, in denen Pilze eher Mangelware waren, aber ausgerechnet vor der Ausstellung sei die Lage noch nie so schlecht gewesen wie in diesem Jahr. "Wer jetzt Speisepilze sammeln will, kommt zurück - und hat nichts gefunden", bilanziert er seine gestrige Suche. Lißner nimmt einen Grünblättrigen Schwefelkopf in die Hand. "Der ist gallebitter, nicht genießbar", sagt er. Auch der Schwarztäubling, den der Chemnitzer skeptisch anschaut, ist kein Speisepilz. Essbar ist dagegen der Birkenpilz, immerhin zwei Exemplare davon konnte Wolfgang Lißner gestern auftreiben.

Rund 200 Arten wollten er und die Pilzfreunde heute und morgen in ihrer Ausstellung zeigen - eigentlich. Ob 100 zusammenkommen sei fraglich, sagt Lißner. Er hofft, dass es etwa 80 bis 100 sind und die Pilzfreunde somit bei der Jagd nach den Gewächsen "alle Register gezogen haben". Das bedeute, fleißig zu suchen und nicht so schnell aufzugeben. Er habe bei seiner Wanderung schon auf einer Bank Platz nehmen wollen, sei aber doch noch um eine Birke gelaufen und habe dort immerhin einige Pilze gefunden.

Für den Laien bedeuteten 80 Arten dennoch eine große Vielfalt, meint Wolfgang Lißner. Auch mehrere Berater sind im Botanischen Garten vor Ort, um Besucher über die Früchte zu informieren. Natürlich können Pilze zur Begutachtung mitgebracht werden, sollten Sammler doch fündig geworden sein. "Das müsste dann aber an sehr feuchten Stellen im Wald oder im Park gewesen sein", so der Experte. Und macht Sammlern Mut. Wenn endlich Regen komme, dauere es rund eine Woche, bis genügend Pilze gewachsen sind, damit der Korb voll wird.

Die Pilzausstellung zum Herbstfest im Botanischen Garten an der Leipziger Straße 147 kann heute und morgen, zwischen 10 und 18 Uhr besichtigt werden.