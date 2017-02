Trotz Demo: Stadtrat sagt Nein zu Schwimmbad-Bau im Küchwald

Die Befürworter einer neuen 50-Meter-Halle haben sich nicht durchsetzen können. Dennoch zählt der Sport zu den großen Gewinnern im Etat der Stadt für 2017/18.

Von Michael Müller

Sie hatten sich noch einmal ins Zeug gelegt, die Chemnitzer Schwimm- und Wassersportvereine. Ob eingemummelt in Mützen und Schals oder trotz frostiger Temperaturen nur mit Badehose und Badekappe bekleidet, warben ihre Vertreter und Unterstützer gestern Nachmittag vorm Rathaus lautstark für den Bau einer neuen, wettkampftauglichen 50-Meter-Schwimmhalle, vorzugsweise im Küchwald. Mehr als 13.000 Menschen hatten sich in den vergangenen Wochen einer entsprechende Petition angeschlossen. Ihre Unterschriften wurden vor Beginn der gestrigen Ratssitzung an Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig überreicht.

Anders als geplant, wurde das Anliegen von den Stadträten dann gleich als einer der ersten Tagesordnungspunkte behandelt. In der Diskussion setzten sich aber andere durch - die Befürworter einer Modernisierung der sanierungsbedürftigen 50-Meter-Halle im Sportforum. Schneller, nachhaltiger und preiswerter als ein Neubau sei diese Lösung, warben unter anderem Petra Zais (Grüne) und Detlef Müller (SPD) um Verständnis. In der anschließenden Haushaltsdebatte brachten Linke, SPD und Grüne sechs Millionen Euro zusätzlich auf den Weg, damit das Projekt in diesem und in den kommenden beiden Jahren umgesetzt werden kann. Was darüber hinaus im Küchwald noch möglich sein könnte, soll anhand einer "Projektskizze" geklärt werden.

Bis in die Nacht hinein berieten die Stadträte über den städtischen Etat für 2017 und 2018. War vor wenigen Jahren noch Sparen oberstes Gebot, so baut und saniert Chemnitz dank solider Haushaltslage, vieler Förderprogramme und guter Konjunktur nunmehr, was das Zeug hält. Schon der Haushaltsentwurf von Kämmerer Sven Schulze sah Bau-Investitionen für 150Millionen Euro vor. Nutznießer sind vor allem Schulen, Kitas, Sportanlagen und das neue Theaterviertel am Opernhaus. Weitere Bau-Projekte für 44Millionen Euro stellten die Fraktionen in eigenen Anträgen zusätzlich zur Diskussion. Hier die wichtigsten Beschlüsse über die Extra-Vorhaben bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe um 22.30 Uhr:

Die Eisschnelllaufbahn im Küchwald wird für fünf Millionen Euro bis 2019 saniert und überdacht.

An sechs Grundschulen werden 2017 und 2018 Schulhöfe saniert.

Für die Spielplätze der Stadt werden zwei Mitarbeiter im Bereich Reparaturen und Instandhaltung eingestellt. Die Anlagen in Altenhain und an der Straße Usti nad Labem werden außerplanmäßig erneuert.

Kinder und Jugendliche sollen ab 2018 freien Eintritt auch in Museen erhalten, die von freien Trägern betrieben werden.

Für den Sportbetrieb wurden 340.000 Euro extra bewilligt, die Zuschüsse für Platzwarte um jährlich 20.000 Euro aufgestockt. Der Ringerclub erhält 20.000 Euro für den Ausbau einer Turnhalle. Für den Parkplatz an der Sporthalle in Röhrsdorf gibt es 45.000 Euro.

Im Tierpark soll 2018 ein Zoopädagoge seine Arbeit aufnehmen und ein sogenannter Masterplan erarbeitet werden. Die Einrichtung erhält pro Monat zusätzlich 1000 Euro für Werbung und Marketing; der Botanische Garten bekommt zusätzliche 20.000 Euro für Tierfutter.

Zu den Vereinen, die mit zusätzlichem Geld rechnen können, gehören die Bürgerstiftung, Different People, das Geburtshaus, die Huckepack Kinderförderung, der Förderverein Karl Schmidt-Rottluff, Kolorit, Küchwaldbühne, Lern- und Gedenkort Kaßberggefängnis, Leimtopf, die Naturschutzstation Adelsberg, das Repair-Café, die Selbsthilfegruppe Dialyse und das Verreiser-Projekt. (mit mib)