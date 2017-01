Umfrage: Wie kommen die Chemnitzer mit dem Winter zurecht?

Der Schnee nervt - aber nur ein bisschen

"Leute heulen auch bei 40 Grad Hitze."

Angela Simon (20 Jahre): "Privat mag ich Schnee. Am liebsten würde ich jetzt Schlitten fahren, statt arbeiten zu gehen. Um für die tiefen Temperaturen gerüstet zu sein, habe ich eine Strumpfhose und zwei dünne Hosen übereinander gezogen, hinzu kommen sechs Schichten Oberteile, ein dicker Schal, eine Mütze und vor allem wasserdichte Schuhe. Trotzdem sollte man sich von Kälte und Schnee nicht nerven lassen. Im Sommer bei 40 Grad Celsius heulen die Leute doch auch, dann über die Hitze."

"Die Fahrradwege sind gut geräumt." Manfred Hufnagel (69): "Ich bin mit dem Fahrrad, einem Diamant- Sportrad, von Kappel in die Stadt gefahren, um fünf Kilo Vogelfutter zu holen. Ich wollte die Garage, in der das Auto steht, nicht frei schippen. Ich muss zwar etwas langsamer als sonst fahren, besonders in den Kurven, aber die Fahrradwege sind geräumt. Ich finde, der Winterdienst macht seine Sache gut. Aber das Auto brauche ich später doch noch, um zur Musikprobe zu fahren. Ich hoffe, bis dahin ist der Weg zur Garagenanlage geschippt."

"So viel Schnee habe ich noch nicht erlebt." Sakphawan Jugelt, (29): "Ich bin gerade auf dem Weg zum Ausländeramt. Der Bus in die Stadt war pünktlich. Aber jetzt muss ich erst einmal Winterfotos mit viel Schnee und mit meiner Freundin machen. Die schicke ich dann nach Thailand, dort komme ich her. Dort sind jetzt um die 30 Grad Celsius und man kann baden. Ich lebe jetzt seit einigen Jahren bei meinem Mann in Chemnitz, aber so viel Schnee habe ich noch nie erlebt. Er stört mich nicht wirklich, aber mehr davon muss nicht sein."

"Ich bin im Schneckentempo unterwegs." Kacarzyna Kroczkowsky (37): "Am Morgen musste ich mein Auto aus der Parklücke frei schaufeln. Das ist nervig, weil es Zeit kostet. Aber ich würde deshalb nicht zeitiger aufstehen. In Chemnitz bin ich mit dem Auto im Schneckentempo unterwegs gewesen, die Straßen waren schlecht geräumt. Der Schnee nervt mich aber noch nicht. Erst wenn es stark schneit und starker Wind hinzukommt, ist für mich Schluss. In diesen Tagen denke ich gern an meine Kindheit im Winter zurück. Am liebsten bin ich gerodelt."