Umsatz-Minus nach Bombendrohungen

Die von den Sperrungen betroffenen Geschäfts- inhaber in der Innenstadt befürchten längerfristige Auswirkungen auf ihre Kundschaft. Doch nicht nur sie sind verärgert.

Von Sandra Häfner und Jürgen Werner

erschienen am 26.05.2017



Die jüngste Bombendrohung in der City hat Gertraud Glöckner in Rage gebracht. "Damit werden die Menschen verprellt, die gern in die Innenstadt kommen. Das ist dramatisch. Ich habe es satt", sagt die Inhaberin des Handarbeitsladens "Nadel & Faden" am Johannisplatz nach der zweiten Bombendrohung innerhalb einer Woche. Es werde schwer, das Vertrauen der Kunden in Einkäufe im Zentrum zurückzugewinnen. Durch die mehrstündige Sperrung des Johannisplatzes, während der keine Kunden ihren Laden besuchen konnten, verzeichne sie Einnahmeverluste von mehreren Hundert Euro. Angst habe sie nach den Drohungen keine, und natürlich müsse man so etwas ernst nehmen. Aber für die Händlerin steht fest: "Die Stadt hat dadurch Schaden genommen. Es braucht Zeit, bis die Kunden wiederkommen. Das ist alles Wahnsinn."

Auch nebenan im Vapiano ist der Ärger groß. "Natürlich hatten wir wegen der Schließung hohe Einbußen", sagt Petra Förster-Kiepsch. Die Inhaberin von zwei Restaurants der Kette in Dresden und Chemnitz befürchtet ebenfalls einen dauerhaften Kundenrückgang. Allerdings seien die Bombendrohungen nur das Tüpfelchen auf dem "I". Denn es sei grundsätzlich schwierig, Chemnitzer Bürger für ihre Innenstadt zu begeistern. "Wenn ich die Standortentscheidung noch einmal treffen könnte, würde sie nicht zugunsten von Chemnitz ausfallen", so Förster-Kiepsch.

Ein ähnliches Bild auf der anderen Seite des Johannisplatzes. "Als wenn uns die Dauerbaustelle vor unserer Haustür nicht genug zu schaffen machen würde", schimpft Christian Tischendorf, stellvertretender Geschäftsführer des Modegeschäfts Lifestyle Xquisit. Wie hoch die Einbußen waren, könne er nicht sagen. "Es waren aber jeweils größere Berträge, zumal der Montag bei uns traditionell zu den starken Wochentagen zählt", so Tischendorf. Sollten Täter ermittelt werden, dürften diese sich auf Schadenersatzforderungen gefasst machen. "Das bereiten wir gerade vor." Darüber denkt man auch bei der Bäckerei Wendl gleich daneben nach. Die Bombendrohungen hätten jeweils zu Umsatzeinbußen von 70 Prozent geführt, sagte Vertriebsleiter Michael Voigt. Zudem habe man ungebackene Waren zurücklassen und anschließend entsorgen müssen.

Die beiden Drohschreiben waren im Abstand von einer Woche - jeweils montags - gegen das Finanzamt eingegangen. Das Gebäude an der Straße der Nationen musste vollständig evakuiert werden, etwa 500 Personen waren betroffen. Die Polizei ging mehrfach gegen Personen vor, die Absperrungen ignorierten und Anweisungen nicht folgten - ein Passant schlug sogar auf einen Polizisten ein, weil er sich von diesem beim Fotografieren gestört gefühlt hatte. Im Internet machten die Beamten ihrem Ärger später Luft. "Was sich während des Einsatzes abgespielt hat, treibt uns die Zornesröte ins Gesicht. Die Rede ist bei all den Vorfällen nicht von Kindern und Jugendlichen, sondern von Erwachsenen, die es eigentlich besser wissen müssten", hieß es auf der Facebook-Seite der Polizei.