"Unerträglich. Schockiert. Fassungslos."

Die Reaktionen auf die finanzielle Schieflage beim Chemnitzer FC fallen einmütig aus. Ganz unterschiedlich sind allerdings die Aussagen auf die Frage, wie es nun weitergehen soll.

Von Mario Schmidt und Swen Uhlig

erschienen am 25.11.2016



Nachdem die Vorgänge rund um den Chemnitzer Fußballclub gestern früh öffentlich wurden, fielen die ersten Stellungnahmen der Stadträte ungewöhnlich einhellig aus. "Ich bin fassungslos", sagte SPD-Fraktions-Chef Detlef Müller. "Wir sind sprachlos", meinte Susanne Schaper von den Linken. "Tief geschockt und tief enttäuscht", äußerte sich CDU-Fraktions-Chef Tino Fritzsche. Und Petra Zais von den Grünen erklärte, das Ganze sei "unerträglich".

Auch Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) äußerte sich gestern betroffen über die Situation beim CFC. "Als ich davon erfuhr, hat es mir die Sprache verschlagen", sagte sie gestern bei einer kurzfristig angesetzten Pressekonferenz und fügte anschließend in einem TV-Interview hinzu: "Ich trage schwer an diesen Dingen." Das Stadtoberhaupt und CFC-Vorstands-Chef Mathias Hänel hatten zuvor von der prekären Finanzsituation des CFC berichtet: Liquiditätsprobleme, Millionen-Defizit, Hilfe von außen dringend nötig. Rund 1,26 Millionen Euro sollen die Stadträte in ihrer nächsten Sitzung am 7. Dezember lockermachen - Geld, das dem Verein wohl zusteht, auf dessen Auszahlung mit Verweis auf den Stadionneubau aus politischen Gründen bisher aber verzichtet wurde. Nun ist die Überweisung der Summe an den Verein dringend nötig, damit es auch weiterhin Drittligafußball in der Stadt geben kann.

Die Frage, ob sie dem Ansinnen zustimmen, mochte gestern kaum ein Stadtrat mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. "Wir müssen sehr genau überlegen und abwägen, was jetzt erforderlich ist", erklärte SPD-Mann Müller. "Wir müssen besonnen reagieren, aber ich kann noch nicht sagen, wie wir votieren werden", so Linken-Frau Schaper. Ähnlich auch die Äußerung der CDU. "Wir müssen mit kühlem Kopf nachdenken, wie wir aus der Situation rauskommen", so Fraktions-Chef Tino Fritzsche.

Pragmatisch äußerte man sich hingegen bei der Alternative für Deutschland. Die Stadträte hätten gar keine andere Möglichkeit, "den Verein mit allen Mitteln am Leben zu erhalten", so AfD-Stadtrat Falk Müller. Ein leer stehendes Stadion würde schließlich erst recht niemandem helfen, fügte er hinzu.

Bei den Grünen im Stadtrat deutet sich schon vor der Debatte ein interner Konflikt an. Während Fraktions-Chef Thomas Lehmann gestern sagte, es bringe jetzt niemanden weiter, "den CFC in Insolvenz gehen zu lassen", kündigte Grünen-Stadträtin Zais gestern kategorisch an, sie werde der Millionenzahlung an den CFC keinesfalls zustimmen. "Ich habe keinen Bock, jetzt nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen, mich zum Stimmvieh machen zu lassen - zumal ich auch nicht A gesagt habe", so Zais. Die Grünen hatten den Neubau des CFC-Stadions auf Steuerzahlerkosten im Jahr 2011 einstimmig abgelehnt.

In der Fan-Szene herrschte gestern das blanke Entsetzen, als die Misere des Drittligisten bekannt wurde. "Herbstschock: Der CFC taumelt am finanziellen Abgrund", war auf der Fanpage des Clubs zu lesen. "Schon der Hammer, diese Summe! So ein Loch entsteht ja nicht mal so nebenbei, da muss schon vieles im Argen liegen", schrieb ein Anhänger. Ein anderer Fan fügte hinzu: "Jetzt muss der Club aufsteigen - und dieser ganze Sumpf ausgehoben werden." Man müsse die Leute im Verein, die es zu verantworten haben, dass man so lange mit einer Lüge gelebt hat, zur Rechenschaft ziehen. "Alles andere wäre ein Sterben auf Raten", fügte er hinzu.

CFC-Fanbeauftragte und SPD-Stadträtin Peggy Schellenberger schrieb bei Facebook, sie habe bei alledem, was jetzt beim Chemnitzer Fußballclub aufgerollt werde, einen besonderen Wunsch: "Dass die ewige Symptombekämpfung endlich durch eine umfassende Diagnose und eine Therapie mit Heilungsaussicht ersetzt wird."