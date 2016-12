Ursache für Feuer-Drama noch immer unklar

Kleinolbersdorf unter Schock: Der Brand mit einem Todesopfer am Mittwoch war im Ort der schwerste seit langem.

Von Michael Müller

erschienen am 09.12.2016



Kleinolbersdorf. Nach dem folgenreichen Brand am Mittwochabend ist die Ursache für das Feuer noch immer unklar. Brandursachenermittler der Polizei waren gestern über Stunden hinweg in dem nahezu völlig ausgebrannten Haus - einem für Wohnzwecke ausgebauten Bungalow - zu Gange, um nach Hinweisen zu suchen.

Der etwas abseits der Ferdinandstraße, unweit der Kleinolbersdorfer Kirche, gelegene Bau hatte offenbar innerhalb kurzer Zeit in voller Ausdehnung gebrannt. Eine Person konnte später nur noch tot geborgen werden; auch ihre Identität stand gestern noch immer nicht zweifelsfrei fest. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es sich um eine 53-jährige Bewohnerin handelt.

Nach Aussagen von Ortsansässigen soll sie allein zu Hause gewesen sein, als das Feuer gegen 17 Uhr ausgebrochen war. Da sie aufgrund von Krankheitsfolgen auf Hilfe angewiesen gewesen sei, habe sie sich offenbar nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen können, heißt es. Ihr Mann sei in der Nähe unterwegs gewesen und soll noch versucht haben, sie zu retten, als er zu dem brennenden Haus eilte. Dabei habe er sich eine Rauchgasvergiftung zugezogen und musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nachbarn und Anliegern stand der Schock noch gestern ins Gesicht geschrieben. "Eine ganz schlimme Sache", meinte eine Kleinolbersdorferin, die sich aus einiger Entfernung ein Bild von den Folgen des Brandes machte. Anwohner aus der Nachbarschaft hatten am Mittwoch Baustrahler zur Verfügung gestellt, um die Lösch- und Bergungsarbeiten im Dunkeln zu erleichtern.

Auch den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Kleinolbersdorf-Altenhain, die gemeinsam mit Feuerwehrleuten aus Einsiedel und Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr der Stadt die Flammen bekämpften, wird der Einsatz noch lange im Gedächtnis bleiben. Der Brand sei der schwerste seit Jahren gewesen, heißt es. Viele Kameraden hätten dergleichen noch nie erlebt. Wegen des Einsatzes war die Ferdinandstraße - die wichtigste Straße im Dorf - am Mittwoch über längere Zeit hinweg gesperrt gewesen. Noch gegen 22 Uhr waren bei einer Nachkontrolle mehrerer Glutnester in dem Gebäude entdeckt und gelöscht worden.