Vandalismus in Moschee: Freispruch fÃ¼r die Angeklagten

Vandalismus in Moschee: Freispruch für die Angeklagten

Im November 2015 ist ein islamischer Verein Opfer einer Randale geworden. Drei Männer standen deswegen gestern vor dem Amtsgericht. Nachweisen konnte man ihnen nichts. Dennoch bleiben Zweifel.

Von Christian Meyer

erschienen am 13.10.2016



Das Urteil ist gefällt: Freispruch. Selbst die anklagende Staatsanwaltschaft hatte dafür plädiert. Zu schwach war die Beweislage. Dennoch: Aus seiner Skepsis machte Richter Thomas Kaiser gestern bei der Urteilsbegründung im Amtsgericht keinen Hehl. "Ich denke schon, dass sich da einige von Ihnen die Füße nass gemacht haben", sagte er, zu den drei Angeklagten gewandt.

Die Männer im Alter von 26 bis 28 Jahren sollen in den Morgenstunden des 22. November des vergangenen Jahres in der Moschee an der Solbrigstraße mehrere Türen eingetreten haben. Wasserhähne in den Toiletten wurden aufgedreht, Abflussrohre abgerissen und auch Mülltonnen teilweise im Haus entleert. Aus einer Tür war Glas herausgesplittert. Die drei Verdächtigen wurden kurz nach der Tat von einer Polizeistreife an einer nahe gelegenen Tankstelle festgenommen.

Von Anfang an stand der Verdacht im Raum: Die Aktion richtete sich gegen die islamischen Gebetsräume, die sich neben einigen Firmen in dem Haus befinden. Davon war auch der Imam der kleinen Moschee überzeugt. Der Staatsschutz schaltete sich zunächst ein. Steckte ein islamfeindliches oder rassistisches Motiv hinter dem Vorfall?

Diese Frage konnte das Gericht gestern genauso wenig aufklären wie die Beteiligung der Angeklagten. Einziges Indiz für die Schuld der Männer auf der Anklagebank: Man fand sie unweit der Moschee. Es sei so gut wie kein Verkehr zu dieser Zeit gewesen und es gebe nur einen Weg, der von dem Gebäude wegführt, erklärte ein Polizist, warum er das Trio für verdächtig hielt.

Handfeste Aussagen erhoffte sich das Gericht vom Imam der Moschee, der mit seiner Familie in unmittelbarer Nachbarschaft des Gebäudes wohnt, in dem eingebrochen wurde. Am Morgen des 22. November habe er Geräusche und Lärm gehört. Einen der Täter hat er aus nächster Nähe beobachtet, wie er gestern sagte. "Sie werden sterben", soll der Unbe-

kannte, der eine schwarze Jacke trug, ihm zugerufen haben. "Ich hatte große Angst", sagte der Imam.

Allerdings widersprachen sich seine Aussagen zum Teil. So identifizierte er bei der Polizei einen der drei Angeklagten als den Mann, der ihm gegenüberstand. Vor Gericht jedoch zeigte er auf einen anderen der drei. Hinzu kamen Verständigungsprobleme. Der aus Syrien stammende Imam spricht nicht fließend deutsch. Viele Antworten zu Abläufen, Handlungen, Ort- und Zeitangaben blieben vage. Auch dafür gab es später Kritik von einem der Verteidiger: "Es wäre sicher sinnvoller gewesen, einen Dolmetscher hinzuzuziehen."

Neben den Aussagen des Imam und des Polizisten lagen keine Beweise vor. Auch am Tatort, wo es aufgrund der Flutung durch die aufgedrehten Wasserhähne ohnehin kaum Spuren gegeben habe, wurde nichts gefunden. Da blieb auch der Staatsanwaltschaft nichts anderes übrig, als auf Freispruch zu plädieren. Die drei aus Deutschland stammenden Angeklagten nutzten ihr Aussageverweigerungsrecht und schwiegen. Vielleicht nicht ohne Grund, wie der Richter bei der Urteilsbegründung mutmaßte.