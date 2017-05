Vorschlag: Alle Chemnitzer sollen für Bus und Bahn zahlen

Die Grünen wollen den Nahverkehr nach dem Solidarprinzip finanzieren. Über das Tempo dabei gehen die Meinungen weit auseinander.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 13.05.2017



Kostenlosen Nahverkehr gibt es nicht. Etwa 45 Millionen Euro, darunter rund 23 Millionen Euro Personalkosten, erfordert der Betrieb der Busse und Bahnen der CVAG pro Jahr. Nur etwa zwei Drittel davon erwirtschaftet der Verkehrsbetrieb selbst durch den Ticketverkauf; der Rest wird mit Gewinnen des Versorgers Eins und Steuergeld ausgeglichen, erklärte Unternehmenssprecher Stefan Tschök in einer offenen Sitzung der Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.

Trotzdem beschäftigten sich die Grünen und etwa 30 Gäste, darunter Vertreter anderer Parteien, von Nahverkehrsunternehmen und Bürger, im Rathaus mit der Frage, wie der Nahverkehr nach dem Solidarprinzip, das heißt ohne Einzelticket-Verkauf, finanziert werden könnte. Als Experten hatten sie dazu den Stadt- und Verkehrsplaner Prof. Dr. Heiner Monheim aus Bonn eingeladen, der unter anderem in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern als Berater für Verkehr, ÖPNV und Demografie tätig ist und Verkehrskonzepte für Berlin, Dresden, Leipzig, München, Wien, Zürich und andere Städte analysiert hat.

Monheim ist ein leidenschaftlicher Befürworter der solidarischen Nahverkehrs-Finanzierung nach dem Beispiel der Semestertickets, die von allen Studierenden über das Studentenwerk bezahlt werden. Studierende der TU Chemnitz können so für derzeit 164,20 Euro pro Semester alle Verkehrsmittel im Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) und die Züge aller Eisenbahngesellschaften sachsenweit nutzen.

Der Experte plädierte für die Ausweitung derartiger Angebote, zu denen auch Jobtickets für Berufspendler, Schülertickets und Kombitickets für Veranstaltungsbesucher oder Hotelgäste gehören, auf viel mehr Menschen. Auf diese Weise würden Unternehmen, große Einzelhändler und Veranstalter stärker an den Kosten des öffentlichen Personenverkehrs beteiligt, der ihre Beschäftigten, Kunden und Besucher transportiert. Großvermieter könnten sich durch Abotickets, deren Preis zur Miete gehört, Investitionen in Autostellplätze sparen.

Stadtrat Toni Rotter (Piraten) nahm die Aussagen von Tschök und Monheim zum Anlass, um zu überschlagen: Mit 15 Euro pro Monat von jedem Chemnitzer wären die Kosten der CVAG gedeckt, rechnete er vor. Auch Meike Roden (Grüne) sprach sich dafür aus, Mut zu haben und die Finanzierung der CVAG nach dem Beispiel der estnischen Hauptstadt Tallinn am besten von heute auf morgen auf das Solidarprinzip umzustellen. Doch in Tallinn gebe es inzwischen dieselben Probleme wie schon beim steuerfinanzierten Nahverkehr im italienischen Bologna in den 1970er-Jahren, warnten Rotter und Monheim: Nach der Zunahme der Fahrgastzahlen habe das Geld für den Kauf zusätzlicher Busse gefehlt.

Grünen-Fraktionschef Thomas Lehmann riet angesichts der Auto-Affinität vieler Chemnitzer zu einem gut überlegten, schrittweisen Vorgehen: "Wenn man das vorschlägt, wird es einen riesigen Aufschrei geben", warnte er. Als erstes sollte die CVAG ein wirklich gutes Jobticket mit attraktiven Rabatten für Unternehmen anbieten.

Auch Monheim empfahl, ein sogenanntes Bürgerticket lieber zuerst auf freiwilliger Basis einzuführen. Ein Verein, dessen Mitglieder das Ticket über ihre Beiträge finanzieren, könnte mit der CVAG oder dem VMS die Konditionen aushandeln. VMS-Geschäftsführer Harald Neuhaus mahnte aus Erfahrung, für Verkehrsunternehmen habe die Sicherheit ihrer Einnahmen Priorität.

Der Bundestagsabgeordnete Stephan Kühn (Grüne) kann sich ein vom Bund gefördertes Modellprojekt in Chemnitz vorstellen. Das schönste Ticket nütze aber nichts, wenn das Angebot nicht stimmt, gab er zu bedenken. Ein Autofahrer forderte zuerst eine Bürgerbefragung. "Ich bin seit fünf Jahren weder Bus noch Bahn gefahren. Ich bezahle doch nicht die Bratwurst, die andere essen", empörte er sich.