Vorwurf: Kein Winterdienst - aber Stadt verteilt Knöllchen

Autofahrer sind verärgert über Strafen fürs Falschparken. Dabei hätten Eis und Schnee ihnen keine Wahl gelassen, sagen sie.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 25.01.2017



Markersdorf/Altchemnitz. Unsensibel findet Wolfgang Weiher die Praxis der Politessen des Chemnitzer Ordnungsamtes. Während Anwohnerstellplätze auf vielen Nebenstraßen durch Schneeberge, Eis und tiefe Spurrinnen immer schwerer erreichbar werden, verteilen sie Knöllchen fürs Falschparken, lautet der Vorwurf des 67-Jährigen. Vor wenigen Tagen war es dem Anwohner der Wilhelm-Firl-Straße in Markersdorf so ergangen.

"Weil ich eine dringende Fahrt geplant hatte und fürchtete, direkt vor dem Haus nicht problemlos aus der Parklücke herauszukommen, hatte ich mein Auto vorsichtshalber auf dem Parkplatz am Edeka-Markt Robert-Siewert-Straße abgestellt", berichtet er und gibt zu, dabei die dort geltende Höchstparkzeit von zwei Stunden deutlich überschritten zu haben. Doch seine Hoffnung, das Ordnungsamt nehme es angesichts der aktuellen Witterung und des Straßenzustandes nicht so genau, erfüllte sich nicht. Er fand ein Knöllchen mit der Ankündigung eines Verwarngeldes unterm Scheibenwischer. "Ich finde das rücksichtslos, ich habe doch keine Feuerwehr- zufahrt und keinen Behindertenparkplatz blockiert", erklärt er und will Widerspruch einlegen.

Ähnliches berichtet ein Anwohner der Erdmannsdorfer Straße in Altchemnitz. Der Kindergarten und die Grundschule im Comenius-Viertel seien mit dem Auto immer schwerer zu erreichen und auch die vielen älteren Bewohner hätten Probleme mit den vereisten Fahrspuren. Aber das Ordnungsamt verteile weiterhin Strafzettel an Falschparker, kritisiert auch er.

Die Stadtverwaltung indessen sieht sich in beiden Fällen im Recht. An der Erdmannsdorfer und der Comeniusstraße einschließlich der benachbarten Wohngebietsstraßen sei in diesem Jahr bisher eine einzige Verwarnung erteilt worden - nach einer Bürgerbeschwerde, weil ein Auto im Halteverbot den fließenden Verkehr behindert habe.

Und der Parkplatz am Edeka-Markt Robert-Siewert-Straße, der sich zwar auf privatem Grund befinde, aber trotzdem öffentlichen Verkehrsraum darstelle, sei an besagtem Tag erst nach 12 Uhr auf einer regulären Streife kontrolliert worden. "Der Bürger hätte also genug Zeit gehabt, den Kurzzeitparkplatz, der in erster Linie für Kunden des Einkaufsmarktes vorgesehen ist, wieder zu verlassen", erklärt die Stadtverwaltung.

Edeka sei selbst nur Mieter des Objektes, erklärt eine Mitarbeiterin des Marktes. Sie wisse aber, dass dessen Privateigentümer Wert auf die Kontrollen durch das Ordnungsamt lege. "Sonst würden hier den ganzen Tag nur Anwohner parken und Kunden hätten keinen Platz mehr", sagt sie. Über Nacht von 19 bis 7 Uhr sei der Parkplatz aber für jedermann ohne Einschränkungen freigegeben.

Der Winterdienst des Stadtreinigungsbetriebes ASR sei seit 16. Januar nachmittags auch auf Nebenstraßen der Stufe 3 - das sind sogenannte Sammel- und Erschließungsstraßen sowie Radwege - im Einsatz, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit. Erst, wenn sie freigeräumt sind, könne auf Siedlungs- und Anliegerstraßen sowie öffentliche Parkplätze gewechselt werden. Das Schneeräumen auf allen Nebenstraßen sei eine freiwillige Leistung, so der ASR.