Walter-Klippel-Straße soll Einbahnstraße werden

Anwohner fordern seit Jahren mehr Sicherheit vor allem für ihre Kinder. Jetzt plant die Stadtverwaltung erste Schritte für weniger Verkehrsbelastung.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 26.11.2016



Adelsberg. Es fehlt der Südring. Weil dessen Weiterbau zwischen Augustusburger und Dresdner Straße nach wie vor in den Sternen steht, weichen viele Autofahrer auf den Schleichweg über die Walter-Klippel-Straße und den Weißen Weg aus. Denn dieser verläuft parallel zur geplanten neuen Südring-Trasse und stellt damit derzeit die kürzeste Verbindung zwischen Südring-Ende bzw. -Anfang und Bundesstraße 173 dar. Leidtragende sind die Anwohner, die sich besonders um ihre Kinder sorgen. Denn diese müssen - zurzeit wieder morgens im Dunkeln - entlang der stark befahrenen Strecke, an der es größtenteils keinen Gehweg gibt, zur Schulbus-Haltestelle laufen.

Die Stadtverwaltung, die für das Jahr 2018 den Ausbau der Walter-Klippel-Straße einschließlich dem Bau eines Gehweges auf der Grundstücksseite plant, will schon vorher für Entlastung der Anwohner sorgen. Wie das Rathaus gestern auf Nachfrage bestätigte, soll die Strecke bereits im nächsten Frühjahr als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Für Linienbusse soll eine Schleuse in der Gegenrichtung eingerichtet werden. Das wurde Anwohnern bei einem Treffen mitgeteilt, das der SPD-Landtagsabgeordnete und Stadtrat Jörg Vieweg organisiert hatte. In welcher Richtung die Strecke dann befahren werden darf, stehe allerdings noch nicht fest.

"Die Richtung ist mir eigentlich egal, Hauptsache, es wird weniger Verkehr", sagt Anwohnerin Heike Kuksch. Denn kaum einer der Autofahrer, die sich von den jeweils vier Spuren des Südrings und der B 173 kommend durch die Walter-Klippel-Straße wälzen, halte sich an das dort geltende Tempo 30. Auch Mathias Vogler von der Walter-Klippel-Straße verspricht sich von der Einbahnstraße mehr Sicherheit für die Kinder.

Jan Ziller, der an der Eubaer Straße wohnt, ist allerdings skeptisch, ob die Einbahnstraße auch den Kindern dort etwas nützt, die den gleichen Gefahren ausgesetzt sind wie ihre Schulkameraden um die Ecke. Ihre Eltern fordern daher Tempo 30 auf dem Abschnitt zwischen Heideschänke und Walter-Klippel-Straße. "Der Südring muss dringend her", sagt Jan Ziller.