Warum Olympiasiegerinnen eine Schule in Reichenbrand besuchen

Für Begeisterungsstürme haben gestern zwei Fußball-Nationalspielerinnen gesorgt. Morgen zeigt sich sogar das gesamte Team.

Von Sandra Häfner

erschienen am 26.11.2016



Sie schrien, sie tobten, sie klatschten: Mit großer Begeisterung haben 170 Grund- und Oberschüler gestern in Reichenbrand die Fußball-Olympiasiegerinnen Babett Peter und Almuth Schulz willkommen geheißen. Mit den Goldmedaillen von Rio um den Hals marschierten die Frauen in die Schulturnhalle und freuten sich ob der lautstarken Begrüßung sichtlich.

Aufgeregt und voller Spannung hatten die Dritt- bis Fünftklässler und einige ältere Schüler auf die Ankunft der Spielerinnen gewartet. Die Nationalmannschaft bereitet sich derzeit in Chemnitz auf das Testspiel gegen Norwegen vor, das Dienstag, 16 Uhr im CFC-Stadion angepfiffen wird. Trainiert wird auf dem Gelände des SV Eiche Reichenbrand. Der Kontakt zu den Bildungseinrichtungen kam zustande, da der Verein und die Oberschule über einen Kooperationsvertrag miteinander verbunden sind, erklärte Heike Köhler, die Leiterin der Oberschule.

Bei einer Kinder-Pressekonferenz, bei der mehrere Schüler Torhüterin Almuth Schulze und Abwehrspielerin Babett Peter Fragen stellen durften, lernten die Kinder die Fußballerinnen besser kennen. Und die verrieten dabei so einiges. Beispielsweise, dass während einer Saison eher wenig gefeiert wird. "Nach dem Sieg gegen einen Drittligisten in der ersten Pokalrunde bleibt es ruhig, aber nach dem Sieg in der Champions League wird schon gefeiert", erzählte Almuth Schulz. "Besonders Almuth lässt es dann richtig krachen", sagte die in Oschatz geborene Babett Peter mit einem Lachen. Noch immer denken die beiden gern an die Olympischen Spiele zurück. Die Goldmedaille zu gewinnen, sei ein Moment gewesen, der sie tief bewegt habe, erklärte Almuth Schulz.

Besonders aufgeregt verfolgten den Besuch der Nationalspielerinnen einige Oberschülerinnen. Sie spielen Fußball beim SV Eiche und dürfen zum Länderspiel mit ins Stadion einlaufen. "Wir freuen uns sehr darauf und sind schon gespannt, was uns dort erwartet", sagte die 13-jährige Sarah Stys. Vor einem Monat haben sie und die anderen Mädchen erfahren, dass sie bei dem Spiel dabei sind und eine Fahne mitten auf dem Spielfeld hochhalten dürfen. Dass zwei Olympiasiegerinnen ihre Schule besuchen, macht sie stolz. "Das ist etwas Besonderes und eine Auszeichnung", so die Achtklässlerin Svenja Eckert.

Die Freude über den Coup, die Nationalspielerinnen in die Reichenbrander Schule gelockt zu haben, war Eiche-Präsident Heiko Merker anzusehen. "Das ist schon etwas Großes, das gibt es nicht jeden Tag", sagte er. Morgen wartet der nächste Höhepunkt auf den Verein. Ab 16 Uhr absolviert das Nationalteam ein öffentliches Training in Reichenbrand. "Danach gibt es eine Autogrammstunde, auch Fotowünsche werden erfüllt", kündigte Merker an. Der DFB habe beim Sächsischen Fußball-Verband angefragt, wo ein solches öffentliches Training möglich sei. Voraussetzungen waren Flutlicht und ein Rasenplatz. "Da dieses Jahr die Landespokalendspiele der Frauen und Mädchen bei uns stattfanden, waren Vertreter des SFV anwesend. So hatten wir uns in puncto Frauenfußball einen Namen gemacht", so Merker. (mit bew)

Die Fussball-Nationalmannschaft der Frauen trainiert morgen um 16 Uhr öffentlich auf dem Sportplatz des SV Eiche Reichenbrand, Ostwaldweg 2.