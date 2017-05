Warum Schlagloch-Flicken so lange dauert

Nicht nur Autofahrer beklagen viele Winter- schäden auf Fahrbahnen in Chemnitz. Das Rathaus räumt Probleme ein.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 19.05.2017



Frank Bihra ist Organisationsleiter des Radmarathons von Chemnitz zum Fichtelberg. "Ich mache mir langsam Sorgen, wie lange wir die Strecke noch anbieten können", sagt der Mitarbeiter des Stadtsportbundes. Grund dafür seien die vielen Schlaglöcher auf den Chemnitzer Straßen. Selbst nach deren Flickung bleiben die Fahrbahnen Huckelpisten. Während Autos die eine oder andere Delle mit ihrer Federung noch wegbügeln könnten, würden die Straßen für Radfahrer immer mehr zur Härteprüfung, so Bihra.

So sei er beispielsweise auf der Einsiedler Hauptstraße, die zur Route des Radmarathons gehört, kürzlich noch von einem Flicken zum anderen gesprungen. Die aktuelle Flickerei werde das Problem nicht lösen, schätzt er ein und fragt, wie es weitergehen soll. "Die Stadt muss sich Gedanken machen und neue Ideen entwickeln." So hätte eine eigene städtische Firma, die schnell und effektiv Straßen instand setzt, schon heute Arbeit für zehn Jahre, regt Bihra an.

Die Stadtverwaltung hält jedoch an der bisherigen Vorgehensweise fest, erklärt sie auf Anfrage, auch wenn die Beseitigung der Schäden vom jüngsten Winter Probleme bereite. Nach zwei Wintern, die fast spurlos vorbeigegangen seien, habe "die Wintersaison 2016/17 den Straßen hart zugesetzt", bestätigt sie. Bislang stünden für das Flicken der Schlaglöcher, bei dem derzeit fünf Firmen und eine Kolonne des städtischen Bauhofs eingesetzt sind, insgesamt 500.000 Euro bereit. Doch dieses Geld reiche nicht.

"Nach ersten Schätzungen werden im Stadtgebiet Chemnitz zusätzlich 2,2 Millionen Euro für die Winterschadensbeseitigung 2016/ 2017 benötigt", erklärt die Stadtverwaltung. Dabei hoffen die Verantwortlichen im Rathaus auf ein neues Sofortprogramm des Freistaates für diesen Zweck, wie es zuletzt nach dem Winter 2012/2013 aufgelegt worden war.

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Dresden bestätigte auf Anfrage von "Freie Presse", die Notwendigkeit eines neuen Winterschadensprogramms werde geprüft. Dafür müssten aber zunächst alle Schäden in den Kommunen erfasst und gemeldet sein. Ansonsten müssten die Städte und Gemeinden mit dem Geld auskommen, das ihnen der Freistaat für die Unterhaltung kommunaler Straßen bereitstellt. Das seien beispielsweise für Kreisstraßen 5400 und für Gemeindestraßen 2355 Euro je Kilometer, der in Baulastträgerschaft der Kommune liegt.

Um Schlaglöcher und andere Straßenschäden zu erfassen, sind in Chemnitz sogenannte Kontrollgänger im Auftrag des Tiefbauamtes unterwegs. Sie überprüfen jeden Abschnitt im Abstand von sechs Wochen erneut, erläutert die Stadtverwaltung. Trotzdem sei die Behörde auch immer für Hinweise von Autofahrern und anderen Bürgern dankbar. Vorrang beim Flicken hätten Hauptstraßen und solche Schlaglöcher, von denen eine Unfallgefahr ausgeht. Bei niedrigen Temperaturen komme dabei "nur in akuten Fällen als Erste-Hilfe-Maßnahme" sogenanntes Kaltmischgut zum Einsatz, das teuer sei und nur maximal sechs Monate halte. Daher müssten manche Schlaglöcher mehrfach geflickt werden. Das sei "zwar unschön", so die Stadtverwaltung, bedeute aber keine mangelhafte Ausführung.

Gegenwärtig könnten die sechs eingesetzten Kolonnen mit Heißmischgut flicken, das länger halte. Jede von ihnen verarbeite drei bis fünf Tonnen pro Arbeitstag. Eine Tonne Mischgut fülle ein Schlagloch, das einen Quadratmeter groß und 40 Zentimeter tief ist. Das heißt: Alle sechs Kolonnen zusammen können pro Tag maximal 30 Schlaglöcher dieser Größe füllen. Dabei summierten sich laut Rathaus die Flächen der Schlaglöcher allein im Stadtzentrum auf fast 4600 Quadratmeter. Das heißt: Das Flicken wird sich in diesem Jahr über Monate hinziehen, zumal auch noch andere Straßenbauvorhaben geplant sind.