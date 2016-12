Warum die Stadt Haltebuchten für Linienbusse abschafft

Rathaus nennt als Hauptgrund barrierefreies Ein- und Aussteigen - Autofahrer fürchten Verkehrsbehinderungen

erschienen am 10.12.2016



Viele Autofahrer ärgern sich darüber. Anstatt auszuscheren, um Fahrgäste aus- und einsteigen zu lassen, stoppen Busse zunehmend auf der Fahrbahn und halten damit den nachfolgenden Verkehr auf. "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen dazu.

Wie begründet die Stadtverwaltung den Umbau der Haltestellen?

Die Verantwortlichen im Rathaus berufen sich auf ein von der Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen erarbeitetes Regelwerk, das den aktuellen Stand der Technik abbilde. Diesen Richtlinien zufolge sollen Busbuchten innerorts nur noch in Ausnahmefällen vorkommen, wenn besondere Erfordernisse vorliegen. Das sei zum Beispiel bei sehr hohem Verkehrsaufkommen und gleichzeitigem dichten Busverkehr der Fall, so die Stadtverwaltung. In den meisten Fällen hätten die Busbuchten jedoch eine Reihe von Nachteilen besonders für die Fahrgäste.

Welche Nachteile sollen das sein?

Hauptproblem ist dem Rathaus zufolge der barrierefreie Ein- und Ausstieg. Weil viele innerstädtische Haltestellen-Buchten aus Platzgründen zu kurz seien, hätten Busfahrer oft Probleme, ihre Fahrzeuge in voller Länge parallel und in geringem Abstand zum Gehweg anzuhalten. Häufig würden sie dabei auch durch Autos behindert, die widerrechtlich in den Busbuchten oder kurz davor am Fahrbahnrand geparkt sind. Wenn die Busse schräg zum Gehweg halten, hätten Rollstuhlfahrer, gehbehinderte und ältere Menschen sowie Fahrgäste mit Kinderwagen Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen. Außerdem könnten in Busbuchten die Gehweg-Borde nicht hoch genug angehoben werden, weil sonst die Busse beim Einschwenken dagegen stoßen würden. Bei Haltestellen am Fahrbahnrand lassen sich Ein- und Ausstieg einfacher barrierefrei gestalten.

Gibt es außer Barrierefreiheit noch weitere Argumente gegen die Busbuchten?

Dies ist laut Stadtverwaltung der Hauptgrund, weil das Personenbeförderungsgesetz die Kommunen als Aufgabenträger seit 2013 zur Schaffung von Barrierefreiheit im Nahverkehr verpflichte. Darüber hinaus wirkten sich Busbuchten aber noch in anderer Weise nachteilig aus. So würden die Busfahrer oft Zeit verlieren und hätten dann Probleme, die Fahrpläne einzuhalten, weil ihnen Autofahrer nicht wie vorgeschrieben bei der Ausfahrt aus der Bucht die Vorfahrt gewähren. Und vor allem Fahrgäste, die stehen, würden beim Ein- und Ausschwenken der Busse jedes Mal hin und her geschleudert.

In welcher Reihenfolge werden die Busbuchten zurückgebaut?

Laut Personenbeförderungsgesetz von 2013 soll der öffentliche Personennahverkehr ab 1. Januar 2022 vollständig barrierefrei sein. Für den Rückbau der Busbuchten gibt es in Chemnitz jedoch kein explizites Programm, erklärt die Stadtverwaltung. Vielmehr werde vor jeder anstehenden Straßenbaumaßnahme und beim fortlaufenden barrierefreien Ausbau von Haltestellen geprüft, welche Haltestellenform sich am besten eignet. Zuletzt wurden die Busbuchten an den Haltestellen Arno-Schreiter-Straße Richtung Westen, Am Harthwald Richtung Südring, Schönherrpark Richtung Süden, Wenzel-Verner-Straße Richtung Osten, Gemeindepark Röhrsdorf Richtung Süden und Pleißaer Straße in Grüna beidseitig zurückgebaut. Außerdem wurde an den Haltestellen Am Stadtpark Richtung Westen, am Eisstadion beidseitig, an der Zöllnerstraße und am Zöllnerplatz, jeweils Richtung Innenstadt, der Gehweg so nach vorn gezogen, dass keine parkenden Autos mehr die An- und Abfahrt der Busse behindern können.

Wie sind die bisherigen Erfahrungen damit?

Sie erhalte nach dem Rückbau von Busbuchten "gelegentlich" Beschwerden von Autofahrern, bestätigt die Stadtverwaltung. Befürchtungen, dass es infolge des Umbaus zu Staus und Behinderungen kommt, hätten sich "aber in allen Fällen nach einer gewissen Eingewöhnungszeit als unbegründet herausgestellt". Auch negative Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit seien nicht erkennbar. Statt dessen sei der Betriebsablauf in allen Fällen flüssiger geworden und der Komfort für die Fahrgäste habe zugenommen.

Was halten Autofahrer davon?

"Die schönen Busbuchten werden weggerissen, man kann die Busse gar nicht mehr überholen", beklagt eine Markersdorferin. Jede Fahrt durch die Stadt dauere länger, wenn auf schmalen Straßen nicht einmal mehr an Haltestellen an Linienbussen vorbeigefahren werden kann, hat sie festgestellt. Auch Fahrlehrer Ralf Kirchübel aus Harthau hält Busbuchten für die bessere Lösung: "Laut Straßenverkehrsordnung darf an haltenden Bussen nur vorsichtig und unter Beachtung des Gegenverkehrs vorbeigefahren werden." Das sei auf vielen zweispurigen Straßen gar nicht möglich. (mib)