Warum sich ein Libanese dem Schrebergarten verschrieben hat

Ein seit vielen Jahren in Chemnitz lebender Araber will andere Migranten von den Vorzügen eines Kleingartens überzeugen. Allerdings darf in seiner Sparte nicht jeder Flüchtling eine Parzelle übernehmen.

Von Sandra Häfner

erschienen am 05.10.2016



Yorckgebiet. Eigentlich hat Riad Abara vor vier Jahren einen Kleingarten gesucht, um einen Platz für seine Bienenstöcke zu finden. Als Physiotherapeut behandelte er damals mit einer speziellen Therapie Rheumapatienten, nutzte dafür Wirkstoffe der Bienen, unter anderem deren Gift. Die Therapie bietet er nicht mehr an, den Kleingarten auf dem Gelände des Vereins "Zur Vogelweid" im Yorckgebiet aber hat er immer noch.

"Die Imkerei hat mich so fasziniert, dass es immer mehr Bienenstöcke geworden sind", erzählt der 43-Jährige. Und die kleinen Flugtiere benötigen Futter. Auch deshalb wachsen in seinem Garten auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern viele Blumen, wie Dahlien, Herbstastern, Anemonen und Sonnenblumen. Aber auch Obstbäume, Heidelbeeren und Heide. "Er hat sich zu einem richtigen Gärtner entwickelt", sagt Christa Ranft, stellvertretende Vereinsvorsitzende. Rund 60Stunden in der Woche arbeitet Riad Abara, der zwei Physiotherapie-Praxen in der Stadt betreibt. "Am Wochenende und nach der Arbeit bin ich im Garten. Er bedeutet für mich Erholung und Ausgleich zu meiner Arbeit", sagt er.

Mit seinem Hobby will der Libanese, der vor 16 Jahren der Liebe wegen nach Chemnitz kam, nun auch andere in der Stadt lebende Ausländer begeistern. In arabischer Sprache hat er einen Flyer verfasst, der an Stellen ausgelegt wurde, wo Migranten zusammenkommen, etwa im Sozialamt. Kleingartenanlagen gebe es im arabischen Raum nicht, sagt Riad Abara. Doch er sieht das Werkeln im Grünen als "eine sehr gute Sache" an. Es fördere nicht nur die Gemeinschaft. "Der Garten hat Erholungsfunktion, man hat Spaß und baut Lebensmittel an, die man dann nicht kaufen muss", liegen für den Unternehmer die Vorteile auf der Hand.

einem Flyer zu informieren, auf Zustimmung, sagt Christa Ranft. "So haben wir die Chance, Ausländer zu integrieren und gleichzeitig unsere Gärten zu verpachten", sagt sie. Die künftigen Pächter sollten allerdings über ein Bleiberecht verfügen, denn die Übernahme eines Gartens sei schon eine eher langfristige Aufgabe. Generell habe man mit ausländischen Pächtern gute Erfahrungen gemacht, so Christa Ranft. "Unsere Mitglieder kommen auch aus Russland, Tunesien und Ungarn. Da gab es noch nie Probleme. Im Gegenteil, wir pflegen ein gutes Miteinander", betont sie.

Die Integration neu in Deutschland Angekommener sieht Jens Peter, Geschäftsführer des Stadtverbandes der Kleingärtner, als eine der Aufgaben, vor denen das Kleingartenwesen steht. "Wir machen das seit Jahren und können hier unseren Anteil in der Gesellschaft leisten." Der Verein "Zur Vogelweid" sei dabei ein Vorreiter. "Wir als Stadtverband heißen das gut und hoffen, das strahlt auf andere aus", betont Peter. Denkbar seien etwa Integrationsgärten, die in Zusammenarbeit mit Flüchtlingshilfsorganisationen betrieben werden.

Auch beim jüngsten Kommunalpolitischen Forum des Stadtverbandes Ende September wurde über ein Miteinander von deutschen Kleingärtnern und Chemnitzern mit Migrationshintergrund gesprochen. Deren Integration sei eine soziale Aufgabe der Kleingartenvereine, so Peter Paschke, Präsident des Landesverbandes Sachsen der Kleingärtner und des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde. Der Kleingartenverein "Am Steinberg" hat sich ihr bereits angenommen. Zwölf Prozent der Gärten sind an Pächter mit Migrationshintergrund vermietet, sagte ein Vertreter der Sparte. Unter ihnen seien oft Russlanddeutsche, aber auch Albaner und andere Nationalitäten. Alles in allem habe man recht gute Erfahrungen gemacht, auch wenn bei Pächtern aus dem arabischen Raum verbreitet die Sorge bestehe, dass die sich öfter in größerer Runde in den Gärten treffen. (mit micm)