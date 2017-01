Warum tausende Bürger für eine weitere Schwimmhalle kämpfen

In Bernsdorf wird ein neues Bad gebaut. Damit geben sich viele Chemnitzer aber nicht zufrieden, fordern eine weitere Sportstätte. Einen ersten Erfolg haben sie bereits erzielt.

Von Benjamin Lummer

erschienen am 16.01.2017



Mit Unterstützung hat Thomas Ebell gerechnet. Das Ausmaß überrascht ihn dann aber doch. "In der kurzen Zeit ist die Resonanz über unseren Erwartungen", sagt der Vize-Präsident des Schwimmclubs Chemnitz. Der Verein - mit 1200 Mitgliedern einer der größten in Chemnitz - hat Ende Dezember eine Petition bei der Stadt eingereicht und sie zugleich auf einer Internetseite hochgeladen. Dort haben bis gestern rund 6100 Personen ihre Unterstützung signalisiert. "Dazu kommen noch einmal rund 500 Unterschriften auf Papier, die wir gesammelt haben", sagt Ebell.

Mit der Petition wird das Rathaus aufgefordert, "eine wettkampftaugliche 50-Meter-Schwimmhalle am Eissportkomplex an der Leipziger Straße" zu bauen. Die Planungen dafür sollen noch in diesem Jahr beginnen, heißt es in der Petition. Der Standort am Küchwald war bereits in der Diskussion, als es um den Neubau eines Hallenbades ging. Der Stadtrat entschied sich dann allerdings dafür, die neue Sportstätte in Bernsdorf bauen zu lassen. Dort wird - zum Leidwesen der Sportvereine - aber nur eine Sport- und Freizeitstätte mit einem 25-Meter-Becken gebaut. "Und Wasserfläche kommt in der Gesamtrechnung auch nicht dazu, weil ja das Bad an der Bernsdorfer Straße in diesem Jahr geschlossen wird", rechnet Ebell vor. Für die Wassersport-Vereine sei das geplante Bad nicht mehr als "ein Ersatzneubau", sagt er.

Ebell und seine Mitstreiter setzen sich aus mehreren Gründen für eine weitere Schwimmhalle ein. Sowohl im Schwimmsport als auch im Wasserball liefern Chemnitzer Sportler starke Leistungen ab; im Wasserball gehören die Frauen zur deutschen Spitze. Das Problem: Es fehle an einer wettkampftauglichen Sportstätte, in der beispielsweise eine deutsche Meisterschaft ausgetragen werden kann, sagt Ebell. Die Schwimmhalle im Sportforum habe zwar ein 50-Meter-Becken, erfülle aber viele andere vom Deutschen Schwimmverband gestellte Anforderungen nicht. So sind die Gänge an den Längsseiten der Becken zu schmal; auch fehlen Aufenthaltsräume für Kampfrichter - und eine Tribüne für Zuschauer. Bei Nachwuchs-Wettkämpfen mit hunderten Kindern, Jugendlichen und deren Eltern platze die Halle aus allen Nähten, so Ebell. "Sie ist nicht mehr als eine Trainingshalle", fügt er hinzu.

Für die Unterstützer des Anliegens ist eine neue Schwimmhalle noch aus einem anderen Grund wichtig. Sie schaffe "ein Stück Lebensqualität" für die Anwohner im Chemnitzer Norden und Westen, sagt Jochen Bonitz, der den Petitions-Text mit verfasst hat. Dort fehle solch eine Sportstätte, während sich vier Schwimmhallen im Süden der Stadt konzentrieren, so Bonitz. Sollte am Küchwald eine Schwimmhalle gebaut werden, soll es dort auch Angebote wie Senioren- und Babyschwimmen, Wassergymnastik und Schulsport geben, fordern die Petenten. Der Standort, argumentiert Bonitz, sei zudem gut für ein Hallenbad geeignet, weil die Abwärme, die bei der Eisproduktion entsteht, zum Beheizen des Wassers genutzt werden könne.

Schwimmclub-Vize Ebell schwebt eine Halle vor, die sowohl für Wettkämpfe als auch für freies Schwimmen geeignet ist. Vorbild könne das "Glück-auf"-Bad in Zwickau sein. Die für 15 Millionen Euro errichtete und 2013 eröffnete Sportstätte verfügt über eine verschiebbare Startbrücke, mit der sich das Becken teilen lässt. Auf der einen Seite könne so trainiert werden, während auf der anderen Seite öffentliches Schwimmen angeboten wird.

Einen ersten Teilerfolg haben die Verfechter der 50-Meter-Halle erreicht. Das Thema kommt erneut auf die Tagesordnung des Stadtrates. Am 8. Februar sollen sich die Räte mit der Petition beschäftigen, teilt die Stadtverwaltung mit. Welche Chancen das Ansinnen auf Umsetzung hat, dazu äußert sich das Rathaus nicht. Dafür aber zu den geschätzten Investitionskosten: Man rechne mit 18 bis 19 Millionen Euro.