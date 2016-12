Was Großinvestoren am Brühl planen

Der städtische Vermieter GGG plant weitere Investitionen von rund 6 Millionen Euro am Brühl. Auch die Unger-Gruppe saniert dort weiter Häuser. Das wird für das Unternehmen teurer als gedacht.

Von Jana Peters

erschienen am 09.12.2016



Auf dem Brühl soll etwas passieren, das der ehemalige Boulevard schon lange nicht gesehen hat. Kein Abriss, keine Sanierung, nein ein Neubauprojekt hat der städtische Großvermieter GGG gestern bekanntgegeben. An der Ecke Brühl/Elisenstraße, die Hausnummer ist Brühl 65, will das Unternehmen für 3,1 Millionen Euro ein Haus bauen, das vor allem auf Studenten abzielt. Weitere 1,2 Millionen Euro will das Unternehmen in die Sanierung des Hauses Nummer 32 investieren. Dort sollen moderne Eigentumswohnungen entstehen, vor allem Drei- und Vier-Raum-Wohnungen. Das Haus Brühl 71 soll für Mieter bestimmt sein, die sich für eine Nettokaltmiete von 3,80 Euro ihre Wohnungen selbst ausbauen möchten. Investitionssumme: 500.000 Euro. So ein Projekthaus entsteht bereits am Brühl 69. Es ist ab Januar 2017 bezugsfertig. Und ein weiteres Vorhaben hat die GGG angekündigt: Das Plattenbau-Hochhaus Georgstraße 24/26 soll für 1,1, Millionen Euro saniert werden. Dabei werden preiswerte Ein- bis Vier-Raum-Wohnungen entstehen. Dem Unternehmen gehören insgesamt 24 Gebäude am Brühl, 15 davon sind fertig saniert, die übrigen neun sollen bis 2017 folgen. Dann will die GGG ihre Sanierungstätigkeiten am Brühl abschließen.

"Der Brühl ist im Vorwärtsgang", sagt Hendrik Gransee, Anwohner und Mitglied des Brühlgremiums, einem Zusammenschluss aus Stadt, Gewerbetreibenden und Anwohnern. Dass neu gebaut wird, finde er toll. Auch das Konzept, das sowohl auf Studenten, auf sozial Schwache, aber auch auf Käufer von Eigentumswohnungen setze, gefalle ihm gut. Außerdem sei gut, dass das jetzt und nicht über viele Jahre verteilt passieren soll. Weniger schön findet Gransee dagegen, dass das städtebauliche Konzept, das von dem Büro Speer und Partner für den Brühl entwickelt wurde und eigentlich als Grundlage für die Belebung des Viertels dienen sollte, nur noch in Ansätzen verwirklicht werde. Darin war zum Beispiel vorgesehen, das Hochhaus, das nun saniert wird, abzureißen. Das baugleiche Hochhaus an der Mühlenstraße wurde bereits abgerissen.

GGG-Sprecher Erik Escher sagte dazu, das Speer-Konzept sei nur eine Vision gewesen. Das Haus an der Georgstraße sei zu drei Vierteln bewohnt, das könne man nicht abreißen. Außerdem seien preiswerte Wohnungen am Brühl gefragt. Dieser Nachfrage werde man gerecht.

Positiv bewertete auch Matthias Krieger die Pläne der GGG. Er ist Projektkoordinator der Unger-Gruppe und sagte, "wir begrüßen jedes Bauvorhaben". Auch der angestrebte Mix von Mietern aus verschiedenen sozialen Schichten sei wunderbar. Vor allem Studenten würden "Leben rein bringen" und dafür sorgen, "dass es nicht zu einem Schlafviertel wird". Zur Unger-Gruppe gehört auch die Hausecke gegenüber des von der GGG geplanten Neubaus. Auch dort besteht eine Lücke. Es sei allerdings zunächst nicht geplant, diese neu zu bebauen, so Krieger, für die spätere Zukunft sei es jedoch nicht ausgeschlossen. Derzeit entstehe dort ein Spielplatz.

Die Unger-Gruppe besitzt elf Häuser im Brühl-Viertel. Aktuell seien acht fertig saniert, ein weiteres am Brühl 40 werde bis Mitte 2017 folgen. Ende 2017 soll das Haus Hermannstraße 2 fertig werden, die Karl-Liebknecht-Straße 39 werde im Frühjahr 2018 folgen. Bisher seien etwas über 60 Prozent der fertigen Wohnungen vermietet. Wenn alle Häuser fertig sind, soll es auch 17Gewerbeeinheiten geben. Davon ist bisher eine - eine Crêperie - vermietet. Interessenten, die ein Restaurant eröffnen wollten, habe Krieger übrigens geraten, damit noch zu warten. Bevor nicht die Universitätsbibliothek eröffne, fehle einfach die Kundschaft, das Geschäft würde sich nicht tragen, so Krieger.

Investiert habe sein Unternehmen 15 Millionen Euro am Brühl. Geplant seien eigentlich 13 Millionen gewesen. Doch der Zustand der Häuser sei derart schlecht gewesen, dass die Sanierungen teurer wurden.