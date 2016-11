Was in die neuen Tonnen darf

Erste Sammelbehälter für Elektrogeräte können genutzt werden - Aufstellung verzögert sich um ein Jahr

erschienen am 09.11.2016



Der Entsorgungsbetrieb ASR hat gestern die erste von 150 Tonnen bereitgestellt, in der Elektrogeräte entsorgt werden können. Was können die Bürger darin entsorgen? Und was muss weiterhin beim Wertstoffhof abgeliefert werden? "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen dazu.

Warum werden neue Tonnen aufgestellt?

Elektrogeräte können kostenfrei in den Wertstoffhöfen der Stadt abgegeben werden. Zudem nehmen sie auch viele Großhändler von Elektrogeräten an. Weil sich aber nicht jeder Bürger die Arbeit mache, die Geräte auch tatsächlich dort abzugeben, "besteht die Gefahr, dass sie im Hausmüll landen", sagt Dirk Behrendt, Chef des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes (ASR). Mit den neuen Tonnen - die erste wurde gestern gegenüber dem Getränkehandel an der Paul-Bertz-Straße aufgestellt - komme man den Bürgern entgegen.

Was darf in die Tonnen eingeworfen werden?

Die neuen Sammelbehälter sind für Elektro-/Elektronik-Kleingeräte und Metalle gedacht. Eingeworfen werden dürfen demnach beispielsweise Bügeleisen, Rasierapparate, Bohrmaschinen, Lampen und Handys sowie unter anderem Töpfe, Scheren und Zangen.

Was ist dabei zu beachten?

Es sollten nur die reinen Geräte eingeworfen werden. Herausnehmbare Akkus und Batterien sind genauso zu entfernen wie Leuchtmittel aus Lampen. Werden Handys und Computer entsorgt, ist es ratsam, vorab alle persönlichen Daten von der Festplatte zu entfernen.

Was darf nicht hinein?

Größere elektronische Geräte wie beispielsweise Staubsauger, Kühlschränke, Fernseher. Sie passen ohnehin nicht in die Klappe: Die ist 54 Zentimeter breit und 28 Zentimeter hoch. Die größeren Geräte können weiterhin kostenfrei auf Wertstoffhöfen oder gegebenenfalls bei Händlern abgegeben werden. Das ist im Übrigen auch für die Kleingeräte weiterhin möglich.

Wie viele Tonnen werden aufgestellt?

Bis Jahresende sollen in den Stadtteilen Helbersdorf, Ebersdorf, Hilbersdorf, Kaßberg und im Zentrum insgesamt 62 Behälter aufgebaut werden. Im kommenden Jahr sollen weitere folgen, sodass Ende 2017 im gesamten Stadtgebiet rund 150 neue Tonnen zu finden sein werden.

Was passiert mit dem Müll?

Der ASR sortiert den Müll nach eigenen Angaben vor und trennt ihn in Metalle und Elektrogeräte. Die Metalle wandern demnach auf den Schrott, die Geräte werden an die Becker Umweltdienste geliefert, die sie zerlegen und recyceln. Die mit den recycelten Materialien erzielten Einnahmen deckten gerade so die Kosten des Verfahrens, erklärt eine ASR-Sprecherin.

Was kostet das alles?

Die Kosten für die Anschaffung aller 150 Behälter belaufen sich laut ASR auf rund 180.000 Euro. Nicht darin enthalten sind Kosten für zusätzliche Arbeitsleistungen wie die Leerung der Tonnen. Die soll vorerst alle zwei Wochen stattfinden.

Warum kommen die Tonnen erst jetzt?

Tatsächlich hatte der Stadtrat bereits im März 2015 für die Aufstellung der Behälter gestimmt, die 2016 abgeschlossen werden sollte. Der Entscheidung war ein einjähriger Test im Flemminggebiet und in Altendorf vorausgegangen. Dass sich die Bereitstellung der Tonnen verzögerte, hat nach Angaben des ASR mit der Ende 2015 erfolgten Novellierung des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes zu tun. Infolge dessen habe man die Ausschreibung für die Tonnen ändern müssen, erklärt eine ASR-Sprecherin: Die haben nun keine Wurf-Öffnung, wie man sie von Glascontainern kennt, sondern eine Schüttklappe vergleichbar denen an Kleidungs-Sammelbehältern.

Wie viel Elektroschrott fällt überhaupt an?

Pro Jahr kommen beim ASR nach eigenen Angaben fast 1500 Tonnen zusammen. Der Großteil sind Bildschirme, Monitore und TV-Geräte (450 Tonnen) sowie Haushaltskleingeräte von der Zahnbürste bis zum Staubsauger (550 Tonnen). (lumm)