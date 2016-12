Wenn Hilfsbereitschaft auf neue Sorgen um die Zukunft trifft

Während viele Leser der "Freien Presse" großzügig Geld für Spendenprojekte geben, muss um Unterstützung anderer Art vor Gericht gestritten werden.

Von Michael Müller

erschienen am 17.12.2016



Sonnenberg/Wittgensdorf. Leserinnen und Leser der "Freien Presse" sorgen für gute Nachrichten in der Vorweihnachtszeit: Für die beiden aktuellen Spendenprojekte der Aktion "Leser helfen" in Chemnitz sind bereits gut 21.000 Euro eingegangen. Von Menschen mit Herz, aber auch von Unternehmen.

1500 Euro etwa stellt die Chemnitzer Agentur WVD Dialog Marketing zur Verfügung. Sie übermittelte ihren Kunden und Geschäftspartnern in dieser Woche postalisch Weihnachtsgrüße und teilte ihnen sogleich mit, warum es in diesem Jahr keine Weihnachtspräsente gibt. "Das dafür vorgesehene Geld stellen wir für das Projekt ,Club Heinrich' zur Verfügung", sagt Franziska Köhler, Assistentin der Geschäftsführung. Die Einrichtung der Stadtmission auf dem Sonnenberg dient in erster Linie Menschen mit Handicap als Treff. Künftig sollen dort auch Schüler der benachbarten Entdeckerschule, einem Förderzentrum für körperbehinderte Kinder und Jugendliche, zu den regelmäßigen Gästen zählen. Dafür werden noch spezialpädagogische Arbeitsmaterialien benötigt. Sie sollen mithilfe von Spenden beschafft werden.

Um Erleichterungen im oft beschwerlichen Alltag geht es beim zweiten Projekt, das die Aktion unterstützt. Katrin und Hans-Jörg Müller aus Wittgensdorf wollen in ein Eigenheim umziehen, das besser geeignet ist für die Betreuung und Pflege ihrer Tochter Johanna als die jetzige Mietwohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Wegen einer überaus seltenen Stoffwechsel-Erkrankung lebt die 18-Jährige seit früher Kindheit mit einer schweren Mehrfach-Behinderung. Mithilfe von Spenden sollen der rollstuhlgerechte Umbau eines Bades und der Bau einer Rollstuhlrampe finanziert werden.

Johanna ist rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Sie kann sich nicht bewegen, noch nicht einmal ihren Kopf halten. Tagsüber, wenn die Eltern ihren Berufen nachgehen, wird sie von Krankenschwestern des unter anderem auf schwerst-mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche spezialisierten Pflegedienstes Tobias aus Freital betreut. Sie sichern freie Atemwege, da Johanna nicht selbstständig schlucken kann, kontrollieren die über eine Magensonde sichergestellte Ernährung, damit es keine Komplikationen gibt, und geben bei Bedarf Medikamente, erläutert Teresa Pester, die zuständige Bereichsleiterin. "Hinzu kommt das rasche Eingreifen bei für die Krankheit typischen Krisen", schildert sie. Zu diesen komme es ein- bis zweimal wöchentlich, bisweilen bestehe die Gefahr des Atemstillstands.

Ohne eine solche medizinische Betreuung wäre es Johanna auch nicht möglich, ihrer Schulpflicht nachzukommen. In der Landesschule für Blinde und Sehbehinderte an der Flemmingstraße werden mit ihr vor allem elementare lebenspraktische Fähigkeiten trainiert, erläutert Schulleiter Michael Theiss. "Tasterfahrungen, Kopfkontrolle und das Wahrnehmen von Licht und Objekten", nennt er einige Beispiele. Ziel sei es, Johanna zum aktiven Mitwirken im Alltag zu bewegen. "Etwa zu zeigen, was ihr guttut und was ihr nicht gefällt."

Doch die Intensivbetreuung Johannas durch medizinische Fachkräfte ist nicht selbstverständlich. "Anders als alle behandelnden Ärzte hält sie die Pflegekasse für nicht notwendig", schildert Hans-Jörg Müller. Mittlerweile beschäftige die Streitfrage ein Gericht - Ausgang ungewiss.

Für Ihre Spende können Sie den unten stehenden Coupon verwenden oder die folgende Bankverbindung: Verein Leser helfen, IBAN: DE47 8709 6214 0224 4224 40, BIC: GENODEF1CH1, Volksbank Chemnitz. Kennwort: Hilfe für Johanna bzw. Hilfe für Heinrich.