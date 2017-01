Wenn Schnee die Parklücken blockiert

Mehr als ein halber Meter Schnee ist in den vergangenen Tagen in Chemnitz gefallen. Die Niederschläge haben nachgelassen - doch Probleme bereiten sie weiterhin.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 18.01.2017



Wohin mit dem Auto? Diese Frage haben sich gestern zahlreiche Pendler gestellt, die ihr Fahrzeug in der Nähe des Arbeitsplatzes oder nach der Heimkehr im Wohnviertel abstellen wollten. Denn viele Parklücken waren durch große Schneehaufen blockiert oder der Schnee lag am Fahrbahnrand so hoch, dass sich Autos ohne Allradantrieb festzufahren drohten. Als Folge davon parkten viele Wagen so weit vom Bordstein entfernt, dass die verbliebenen Fahrspuren eingeengt wurden.

Die mit breiten Schiebeschilden ausgerüsteten Räumfahrzeuge und große Müllautos des Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetriebes ASR bekamen dadurch auf einigen Strecken - so gestern Vormittag auf der Hohen Straße - Probleme, überhaupt noch an den parkenden Pkw vorbeizukommen. Das gelang nicht immer, wie der ASR auf Anfrage bestätigte. Gestern auf der Ludwigstraße in Schloßchemnitz und am Montag auf der Straße Mursch- nitz in Wittgensdorf sei es zu Kollisionen zwischen ASR-Fahrzeugen und parkenden Autos gekommen.

Nachdem der ASR-Winterdienst ab 3 Uhr morgens das Hauptstraßen- und Busliniennetz betreute, wechselten die Räumfahrzeuge gestern ab 6 Uhr auf weniger wichtige Straßen, teilte das Unternehmen mit. Die Eubaer Hauptstraße, die Plauer Straße in Euba und der Spürweg in Kleinolbersdorf seien in der Nacht mit Schneefräsen wieder passierbar gemacht worden. Nur die Kemtauer Straße in Einsiedel blieb weiter gesperrt. In zusätzlichen operativen Einsätzen sei gestern auf den Parkplätzen an der Johanniskirche und am Tietz sowie für den Wochenmarkt auf dem Markt Schnee geräumt worden. Der Abtransport von Schnee aus der Stadt sei aber Sache des Tiefbauamtes, hieß es vom ASR. Aus dem Rathaus erhielt "Freie Presse"dazu gestern keine Antwort.

Weil viele Straßenränder noch voller Schneeberge sind, sei die Suche nach Abstellplätzen auf dem Kaßberg noch schwieriger als sonst, berichteten Betroffene. Anwohner von Supermärkten hatten den Eindruck, dass deren geräumte Parkplätze seit Tagen besonders gut gefüllt sind, weil darauf offenbar nicht nur Kunden ihre Autos abstellen. Doch damit riskieren die Besitzer trotz widriger Witterungsbedingungen Strafzettel oder sogar das Abschleppen ihrer Fahrzeuge. "Wir bekommen schon mit, wenn ein Auto stundenlang auf unserem Parkplatz steht, und reagieren dann", sagte eine Mitarbeiterin eines Edeka-Marktes im Stadtzentrum. Auf den Kundenparkplätzen werde vor Öffnung der Filialen durch regionale Dienstleister Schnee geräumt, aber bislang noch nicht abtransportiert, teilte eine Sprecherin der Discounter-Kette Lidl auf Anfrage mit. "Der Schnee wird an den Seiten unserer Parkflächen zusammengeschoben", erklärte sie.

Pendler aus dem Erzgebirge gaben zu, ihre Autos zurzeit auf einem der kostenlosen überdachten Parkplätze des Vita-Centers an der Wladimir-Sagorski-Straße stehen zu lassen und von dort mit der Straßenbahn weiter in die Stadt zu fahren. Vita-Center-Manager Sascha Twesten hat damit nach eigener Aussage bisher kein Problem. "Wir haben noch keine extremen Auffälligkeiten und auch keine Beeinträchtigung der Parkmöglichkeiten unserer Kunden festgestellt", sagte er gestern. Obwohl auch das Einkaufszentrum einen Teil der Stellplätze auf dem obersten, offenen Parkdeck zum Zwischenlagern von Schnee nutze, hätten die übrigen von den insgesamt 1300 Parkplätzen bislang immer ausgereicht. "Und über Nacht wird das Parkhaus geschlossen", so Twesten.

Wohnungsunternehmen kümmern sich nach eigenen Angaben um die Parkplätze ihrer Mieter. Vertraglich gebundene Winterdienstfirmen seien mit dem Schneeräumen auf den Stellplätzen der GGG und der Wohnungsgenossenschaft "Einheit" beauftragt, versicherten Sprecher. Bislang werde der Schnee aber nur auf angrenzenden eigenen Flächen gelagert und noch nicht abtransportiert - laut GGG mit Rücksicht auf die Betriebskosten der Mieter. Auch die Wohnungsgenossenschaft WCW plante bis gestern noch keinen Schnee-Abtransport von ihren Parkflächen.

"Freie Presse"-Leser Frank Biehra aus Gablenz wünscht sich mehr gegenseitige Hilfe der Chemnitzer Autofahrer: Anstatt ihre Pkw rückwärts in die Schneehaufen am Straßenrand zu "rammen", sollte jeder seinen Parkplatz richtig freischaufeln, empfiehlt er.