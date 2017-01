Wer den CFC aus der Krise führen soll

Seit gestern Abend stehen die Namen der Kandidaten für den neuen CFC-Aufsichtsrat fest. Bestimmt wurden sie vom Ehrenrat des Vereins. Dessen Chef hat an die Neuen mehrere klare Forderungen.

Von Swen Uhlig

erschienen am 13.01.2017



Mit fünf neuen und zwei bekannten Kandidaten für den Aufsichtsrat geht der Chemnitzer FC in die außerordentliche Mitgliederversammlung am kommenden Montag. Wie der Verein gestern Abend bekanntgab, stehen neben den Namen von zwei bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern fünf Namen auf der Bewerberliste, die bisher nicht für den CFC aktiv waren (siehe Kästen). Fest steht seit gestern Abend auch, dass der bisherige Chef des Aufsichtsrates, Polizeipräsident Uwe Reißmann, nicht mehr zur Wahl steht. Der Aufsichtsrat arbeitet ehrenamtlich.

Die CFC-Mitglieder sollen am Montag in der Messe über die sieben Bewerber abstimmen. Ausgewählt hat die Kandidaten der CFC-Ehrenrat. Dessen Chef Jürgen Rotter sagte der "Freien Presse", es habe insgesamt 20 Bewerber für das Gremium gegeben. Mit 14 "ernst zu nehmenden Personen" habe man anschließend persönliche Gespräche geführt. Positiv bewertete Rotter den Umstand, dass es anders als bei früheren Wahlen deutlich mehr Bewerber gab, als Posten zur Verfügung stehen. "Das zeigt, dass viele Menschen dem Verein helfen wollen", so Rotter. Er formulierte zugleich eine klare Forderung an die möglichen neuen Aufsichtsräte: Man habe deutlich gemacht, dass die Fanthemen künftig mehr Beachtung erfahren sollen. "Schließlich sind das alles auch potenzielle Mitglieder", sagte er. Der Ehrenrat fordert außerdem, "künftig mehr in die Gremienarbeit einbezogen zu werden".

Der Aufsichtsrat seinerseits wird nach der Wahl den neuen Vorstand bestimmen. Für dieses Gremium ist öffentlich bisher nur ein Name bekannt - der des kaufmännischen Geschäftsführers des Energieversorgers Eins, Herbert Marquard. Ob der bisherige CFC-Chef Mathias Hänel noch einmal für den Vorstand zur Verfügung steht, ist bislang unklar - Hänel selbst hat sich dazu auch auf Nachfrage der "Freien Presse" nicht geäußert. Aufsichtsrat und Vorstand des CFC hatten im Dezember nach Bekanntwerden der finanziellen Schieflage des Vereins geschlossen ihren Rücktritt angekündigt.