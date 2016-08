Wer feiert wo? Verwirrung um Stadtfest-Werbung

Ein Plakat aus Chemnitz sorgt in Annaberg-Buchholz für Kopfschütteln. In anderen Kommunen verfehlt es seine Wirkung.

Von Jana Peters

erschienen am 26.08.2016



Quizfrage: Wo finden die Stadtfeste von Aue, Annaberg-Buchholz, Hohenstein-Ernstthal, Hainichen, Stollberg und Schneeberg statt? In Chemnitz! Klingt unlogisch? So steht es aber auf den Plakaten für das Chemnitzer Stadtfest, die in diesen Städten aufgehängt wurden.

Der Annaberg-Buchholzer Oberbürgermeister Rolf Schmidt zeigt sich verwundert und wandte sich gestern an die Öffentlichkeit. "Wahrscheinlich brauchen die Veranstalter das gute Image von Annaberg-Buchholz, um das Fest erfolgreich zu gestalten", sagte er. In seiner Stadt findet an diesem Wochenende das Frohnauer Hammerfest statt. "Bitte nehmt es uns nicht krumm, wenn wir die Chemnitzer dazu einladen", so Schmidt. Es sei das wirkliche Stadtfest von Annaberg-Buchholz.

Verantwortlich für die Werbung ist die Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft CWE. Die hat auf ihrer Homepage ein Statement dazu veröffentlicht. "Bitte nehmen Sie's uns nicht krumm", heißt es darin. Die Plakate seien als Einladung zu verstehen. Sören Uhle, Geschäftsführer der CWE, sagte, das sei keineswegs eine Reaktion auf Kritik gewesen. "Im Gegenteil, wir beklagen eher mangelnde Resonanz", sagte er. Man wolle auf das Umland zugehen. Von Chemnitz werde oft eine Führungsrolle verlangt. Das wolle man auch aufs Feiern beziehen. Uhle spricht von einem roten Teppich in die Region.

"Eine Klasse-Idee", findet das Dieter Greysinger, Bürgermeister von Hainichen. Wenn nur Chemnitz auf den Plakaten stünde, würde da keiner hinsehen. Außerdem stehe Hainichen in regem Austausch mit Chemnitz. Jana Hecker hingegen, Pressesprecherin der Stadt Aue, findet die Werbung vor allem verwirrend. "Vielleicht hatte der Werber einen schlechten Tag", mutmaßt sie. Ein Grund zur Aufregung sei es aber nicht. Von Aufregung keine Spur auch in Stollberg. Pressesprecher Reiner Kunz erfährt erst von "Freie Presse" von den Plakaten. Die finde er zwar eigenartig. Eine Diskussion darüber gebe es aber nicht. Und auch Lars Kluge, Oberbürgermeister von Hohenstein-Ernstthal, hatte die Werbung noch gar nicht bemerkt.

In jedem Fall wissen nun die Chemnitzer, dass an diesem Wochenende auch in Annaberg-Buchholz gefeiert wird. Die Frage, ob die Aufregung am Ende auch eine Werbestrategie ist, damit alle ein Stück Aufmerksamkeit abbekommen, bleibt offen.

