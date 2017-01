Wie das Rathaus das Parken im Zentrum verändern will

Neues Konzept sieht kostenlose Stellplätze nur noch für Anwohner vor - Alle anderen Autofahrer sollen zahlen

erschienen am 07.01.2017



Noch im Januar sollen die Stadt- räte über ein neues Konzept zur Bewirtschaftung der öffentlichen Auto-Stellplätze in der Innenstadt entscheiden. Stimmen sie der Beschlussvorlage zu, stehen Bewohnern und Pendlern erhebliche Umstellungen bevor. "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen zu den Vorschlägen der Stadtverwaltung.

Um welches Gebiet geht es?

Das in der Beschlussvorlage als Stadtzentrum bezeichnete Gebiet reicht etwas über die Grenzen des gleichnamigen Stadtteils hinaus. So schließt es beispielsweise den gesamten Schloßteich, Teile des Kaßbergs und des Sonnenbergs ein. Es wird begrenzt (in Uhrzeigerrichtung) von der August-Bebel-Straße, Dresdner Straße, Hainstraße, dem sogenannten Bahnbogen, der Reichsstraße, der Schloßteichstraße und der Müllerstraße.

Wie soll dort das Parken künftig geregelt sein?

Der Parkraum auf öffentlichen Straßen und städtischen Parkplätzen in dem gesamten Gebiet soll nahezu komplett bewirtschaftet werden. Das heißt: Statt vieler unterschiedlicher Regelungen - derzeit gibt es kostenfreie Parkplätze ohne und mit Zeitbegrenzung (Parkuhr-Pflicht), gebührenpflichtige Parkplätze mit unterschiedlicher Höchstparkdauer und Bewohner-Parkzonen - soll einheitlich und flächendeckend sogenanntes Mischparken mit Gebührenpflicht eingeführt werden. Vorgesehen sind nur noch zwei Gebührenzonen.

Was bedeutet Mischparken?

Laut Stadtverwaltung darf jeder Autofahrer sein Fahrzeug auf allen öffentlichen Parkflächen abstellen, also auch in jetzigen Bewohner-Parkzonen. Er soll dafür allerdings auch überall bezahlen und den gültigen Parkschein sichtbar im Auto liegen lassen. Mit Bewohnerparkausweis darf auch weiterhin gebührenfrei geparkt werden. Dafür sollen die Bewohnerparkzonen ausgeweitet werden. Anstatt der jetzigen 17 Bewohnerparkzonen werden acht größere sogenannte Bewirtschaftungsquartiere vorgeschlagen.

Wie hoch sollen die Parkgebühren sein?

In der sogenannten Zone 1 - das ist die unmittelbare Innenstadt zwischen Georgstraße, Bahnlinie, Waisenstraße, Bahnhofstraße, Zschopauer Straße, Annenstraße, Annaberger Straße, erneut der Bahnhofstraße, der Theaterstraße und der Chemnitz - soll das Parken auf den insgesamt etwa 800 öffentlichen Stellplätzen 1,50 Euro pro Stunde (50 Cent je 20 Minuten) kosten. Das ist auch die jetzt übliche Gebühr in der Innenstadt. Im übrigen Gebiet - Zone II genannt - ist eine Gebühr von 1 Euro pro Stunde (50 Cent je 30 Minuten) vorgesehen. Dort gibt es laut Stadtverwaltung annähernd 4800 Stellplätze, auf denen Mischparken möglich ist.

In welchen Zeiten muss für das Parken bezahlt werden?

Die sogenannte Bewirtschaftungszeit soll sich unverändert von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 20 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr erstrecken. Von Samstag 14 Uhr bis Montag 8 Uhr darf also gebührenfrei geparkt werden.

Soll die Parkzeit begrenzt werden?

Eine Höchstdauer soll nicht festgelegt werden. In der Zone 1 muss für jede Stunde 1,50 Euro bezahlt werden, sodass pro Werktag maximal 18 Euro Parkgebühr anfallen. In der Zone II ist die Tageshöchstgebühr auf 2 Euro begrenzt, dafür darf das Auto den ganzen Tag stehen bleiben.

Sind Ausnahmen geplant?

Ja, laut Stadtverwaltung sollen "sehr wenige" Straßenabschnitte, in denen Mischparken nicht praktikabel oder erwünscht ist, davon ausgenommen bleiben. So soll es in der Parkzone I zusätzlich zu den rund 800 Mischstellplätzen noch 450 für Bewohner reservierte Stellplätze geben, so am Rosenhof und zwischen Mühlenstraße und Schillerplatz. Damit soll vermieden werden, dass auswärtige Besucher oder Pendler bei der Parkplatzsuche durch reine Wohnstraßen fahren. Zudem sollen Elektro- und Hybridfahrzeuge bis Ende 2019 gebührenfrei parken dürfen.

Wann soll das neue Konzept in Kraft treten?

Es soll schrittweise in Abhängigkeit von der weiteren Innenstadtbebauung und den verfügbaren Haushaltsmitteln bis Ende 2019 umgesetzt werden. Investiert werden muss vor allem in neue Parkscheinautomaten.

Warum ist das neue Parkkonzept überhaupt erforderlich?

Durch die weitere Innenstadtbebauung, darunter der Parkplätze an der Johanniskirche und am Tietz, könnten bis zum Jahr 2025 etwa 15 Prozent der öffentlichen Stellplätze - das sind 1100 Stück - im Zentrum wegfallen. Deshalb will die Stadtverwaltung die Nutzung der verbleibenden Flächen neu ordnen.

Was verspricht sich das Rathaus davon?

Durch die Mischnutzung mit Bewohnern, deren Parkplätze tagsüber oft frei sind, soll die Parkplatzsuche für Pendler erleichtert und außerdem das Park-Regelwerk vereinfacht werden. "Kunden und Besucher des Stadtzentrums sollen möglichst zu jeder Zeit die Chance haben, für ihre Erledigungen einen freien Parkplatz vorzufinden", erklärt die Stadtverwaltung. Das diene auch der Stärkung der Innenstadt. (mib)