Wie das Smartphone beim Lernen helfen kann

Ein Student hat vor drei Jahren begonnen, Nachhilfeunterricht zu geben. Inzwischen führt er 40 Mitarbeiter. Sie entwickelten ein Programm, das Lust auf Schule machen soll.

Von Georg Ulrich Dostmann

erschienen am 13.12.2016



Ein Tag ohne Smartphone? - Für Jugendliche ist das kaum noch denkbar. Diesen Umstand will ein Chemnitzer Unternehmen jetzt ausnutzen. Saxcess entwickelt derzeit eine Lern-App für Schüler und Studenten, sagt Geschäftsführer Jan Frömberg. Bereits früh stellte der 28-Jährige fest, dass viele junge Leute wesentlich besser ihr eigenes Handy bedienen können, als zum Beispiel Mathe zu lernen. Schließlich kamen Dozenten der Firma, die eigentlich Nachhilfeunterricht gibt, auf die Idee, mit einer App den Schülern auf die Sprünge zu helfen. "Damit soll Lernen zum Erlebnis werden", sagt Frömberg. Vor etwa einem halben Jahr begann sein Freund Felix Hänchen mit dem Schreiben des Programms. Im Februar 2017 soll das Evangelische Schulzentrum die App im Rahmen eines Projekttages erstmals testen.

Zum Start werden verschiedene Datensätze bereits eingearbeitet sein. Damit die App jedoch für jedes Unterrichtsfach und -thema verwendet werden kann, besteht für Lehrer die Möglichkeit, auch selbst Informationen einzupflegen. Ein Lern-Beispiel aus der Praxis: Im Biologieunterricht gehen die Schüler in die Natur, fotografieren einen Baum, ein Blatt oder die Rinde, und die App zeigt die Lösung, um welchen Baum es sich handelt. "Damit lernen sie einerseits praxisnaher und kommen andererseits aus ihren Klassenzimmern heraus", so Frömberg.

Neben der neuen Lern-App bietet die Saxcess-Gruppe weiterhin Wissen in klassischer Form an. Der Bedarf ist offenbar gegeben. Das Team besteht laut Geschäftsführung mittlerweile aus 40 Mitgliedern. Die Idee dazu hatte Frömberg bereits als Student. Von 2006 bis 2009 studierte er in Bayreuth Volkswirtschaftslehre, danach bis 2015 an der TU Chemnitz Elektrotechnik. "Um mir nebenbei etwas dazu zu verdienen, habe ich in den naturwissenschaftlichen Fächern Nachhilfe gegeben", so der Chemnitzer. Sein Kundenstamm wuchs auf 20 Schüler und Studenten, sodass er irgendwann keine Zeit mehr hatte, allen Nachhilfeunterricht zu geben. Sein 2013 gegründetes Gewerbe "Sekundärunterricht Frömberg" nannte er im Jahr darauf in "Sekundärunterricht Chemnitz" um und stellte vier Kommilitonen zur Unterstützung ein. Vor zwei Jahren kamen die Sportschule und das Agricola-Gymnasium auf ihn zu. "Sie fragten, ob ich bei den Prüfungsvorbereitungen helfen könnte. Daraufhin habe ich erstmals Schulkurse angeboten", erzählt Frömberg. Seitdem wurden die Nachhilfekurse professionalisiert und unter "E-Saxcess" angeboten.

Inzwischen hätten mehr als 20Schulen Interesse, dass die Saxcess-Dozenten die Ganztagsangebote betreuen. Deshalb wurden neue Sektionen gegründet, die teilweise aus Startup-Unternehmen entstanden sind: Sprachen, Sport, Informationstechnik, Politikforschung und Mediengestaltung. Frömberg möchte künftig als fachübergreifendes Bildungs- und Wissensforum fungieren, "nicht nur regional, sondern auch national", wie er sagt.