Wie die Zentralhaltestelle bis 2018 umgebaut werden soll

Verkehrsverbund will Mitte März mit den Arbeiten beginnen - Ziel ist barrierefreier Zustieg in alle Straßenbahnen

erschienen am 08.02.2017



Schon ab dem kommenden Monat müssen Fahrgäste, Geschäftsinhaber, Beschäftigte und Kunden an der Zentralhaltestelle mit Einschränkungen rechnen. Bis Mai 2018 sollen alle Bahnsteige und ein Teil der Gleise zwischen Brücken- und Reitbahnstraße in vier Etappen umgebaut werden. "Freie Presse" beantwortet wichtige Fragen zu dem Vorhaben.

Warum wird die Zentralhaltestelle umgebaut?

Die geplanten Arbeiten sind Bestandteil der Stufe 2 des Chemnitzer Modells - das ist die neue Straßenbahnverbindung aus der Innenstadt über die Reitbahnstraße und Reichenhainer Straße zum TU-Campus und weiter bis Thalheim. Der dazugehörige Umbau der Bahnsteige für die neuen, höheren City-Link-Fahrzeuge soll aber auch allen anderen Straßenbahn-Fahrgästen barrierefreien Zu- und Ausstieg ermöglichen. Weil ohnehin gebaut wird, wollen der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) und der städtische Verkehrsbetrieb CVAG gleich noch die Busspuren erneuern und weitere Reparaturen vornehmen sowie ein zusätzliches Gleis verlegen lassen, um die Durchlassfähigkeit der Zentralhaltestelle zu erhöhen, erklärte VMS-Geschäftsführer Harald Neuhaus gestern den Stadträten im Bauausschuss.

Welche Änderungen sind vorgesehen?

Alle Straßenbahn-Bahnsteige an der Zentralhaltestelle, an den Haltestellen Roter Turm auf der Straße der Nationen und zwischen Tietz und Moritzhof sollen ebenso neu errichtet werden wie die bereits um- oder neugebauten Bahnsteige am Theaterplatz, auf der Reitbahnstraße und am Stadlerplatz. Anstatt wie bisher einheitlich 19 bis 20 Zentimeter hoch zu sein wird jeder neue Bahnsteig Abschnitte mit zwei unterschiedlichen Höhen aufweisen: 24 Zentimeter für die Niederflurbahnen und 38 Zentimeter für die neuen City-Link-Fahrzeuge, die auf Straßen- und Eisenbahngleisen derzeit bereits nach Burgstädt und Mittweida sowie voraussichtlich ab Juni auch nach Hainichen und zurück rollen. Jede Bahn soll dann am entsprechenden Bahnsteig-Abschnitt halten. Ihre Einstiegshöhen sind jeweils etwa fünf Zentimeter höher als die Bahnsteige, erläuterte Matthias Korda, VMS-Geschäftsbereichsleiter Verkehr und Infrastruktur, gestern den Stadträten. Damit würden die Vorgaben für Barrierefreiheit eingehalten.

Was hat es mit dem zusätzlichen Gleis auf sich?

Seit dem letzten Umbau Ende der 1990er-Jahre können Straßenbahnen aus der Rathausstraße nur nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen und nicht mehr geradeaus in Richtung Reitbahnstraße fahren. Um das wieder zu ermöglichen, soll auf der Busspur am Bahnsteig 8 der Zentralhaltestelle ein zusätzlicher Schienenstrang verlegt werden. Über insgesamt sechs neue Weichen sollen die Gleise in und aus Richtung Zentralhaltestelle mit denen in und aus Richtung Reitbahnstraße verbunden werden. Darüber hinaus sollen die Gleise auf der Straße der Nationen zwischen Brückenstraße und Rathausstraße erneuert und im Zusammenhang damit das Natursteinpflaster auf den Busspuren gegen ähnlich aussehende, aber ebene Betonplatten ausgetauscht werden.

Wann sollen die Bauarbeiten stattfinden?

Weil nicht im Winter sowie während des Weihnachtsmarktes und des Stadtfestes gebaut werden soll, sind vier Bauphasen geplant. Als erstes sollen vom 13. März bis 18. August die sechs Bahnsteige an der Zentralhaltestelle und am Roten Turm erneuert werden. Vom 30. August bis zum 15. Oktober sind dann die Gleisbauarbeiten auf der Rathausstraße geplant. Gleich anschließend, vom 16. Oktober bis 9. Dezember, sollen die Straßenbahn-Bahnsteige der Zentralhaltestelle an der Bahnhofstraße umgebaut werden. Zuletzt, laut Plan vom 5. März bis 18. Mai 2018, ist der Neubau von Straßenbahn-Bahnsteigen zwischen Tietz und Moritzhof vorgesehen.

Wie viel kostet das alles?

Die Gesamtkosten des Projektes belaufen sich laut Verkehrsverbund Mittelsachsen auf knapp sieben Millionen Euro, in deren Finanzierung sich die Stadt, die CVAG und der VMS teilen. Weil es komplett Bestandteil des Chemnitzer Modells ist, dürfen alle Beteiligten mit 90-prozentiger Förderung vom Bund und vom Freistaat rechnen. Dabei gibt es keine Trennung zwischen Aufträgen des VMS und der CVAG, sagte Neuhaus.

Mit welchen Einschränkungen müssen Fahrgäste, Nachbarn der Baustelle und Autofahrer rechnen?

Für Lärm und Schmutz bittet Neuhaus schon vorab um Verständnis. Zu jeder Bauphase will der VMS mit Broschüren, Plakaten und im Internet informieren - Gewerbetreibende im Umfeld der Zentralhaltestelle gesondert. Alle Fahrplanänderungen werde die CVAG bekanntgeben. Die Straßenbahnen und Busse auf allen betroffenen Linien sollen auch während der Bauzeiten an der Zentralhaltestelle Station machen - zeitweise jedoch an anderen Bahnsteigen. Eine Vollsperrung der Bahnhofstraße sei nicht vorgesehen.