Wie ein Wirt gegen RuhestÃ¶rer vorgeht

Wie ein Wirt gegen Ruhestörer vorgeht

Im Kampf gegen unliebsames Publikum nahe seinem Lokal greift ein Innenstadt-Gastronom zu ungewöhnlichen Mitteln. Derweil scheint die Trinkerszene vom Wall einen neuen Treffpunkt in der Nähe gefunden zu haben.

Von Jana Peters

erschienen am 23.08.2016



Einladend stehen Tische mit je zwei Stühlen in einer Reihe. Sie grenzen die Holzbohlen, die um die Platanen vor dem Restaurant Brazil gelegt sind, zur Theaterstraße hin ab. Von dort ließe sich das Stadtleben gut beobachten. Wer jedoch näher tritt, erkennt: Von wegen einladend! Die Garnituren sind so miteinander verkettet, dass man sich gar nicht setzen kann. Auch die Seite des Holzplateaus, die Richtung Wall zeigt, ist zugestellt. Zwischen den dortigen Fahrradständern sind Stühle gestapelt, ebenfalls angekettet. Wer sich einfach nur auf dem Holzplateau niederlassen möchte, wie das früher möglich war, muss sich zwischen den Möbeln hindurchzwängen.

Eine schriftliche Anfrage bei Brazil-Inhaber Gernot Roßner, warum die Tische, an die man sich nicht setzen kann, dort stehen, beantwortete dieser wie folgt: "Die gastronomische Nutzung der Flächen erfolgt in Abstimmung mit dem Ordnungsamt und dem Tiefbauamt der Stadt Chemnitz." Gästen im Brazil antworten die Kellner dagegen deutlicher: Die Tische seien eine Attrappe, damit sich dort niemand mit der Bierflasche niederlässt. In der Vergangenheit habe man damit erheb- liche Probleme gehabt. Eine Anfrage an die Stadtverwaltung, wessen Idee das Aufstellen der Tische war und ob der Gastronom vielleicht sogar im Auftrag der Stadt handelt, blieb gestern unbeantwortet.

Es könnte sein, dass diese Aktion und das Glas- und Alkoholverbot am Wall und im Stadthallenpark die gewünschte Wirkung zeigen und sich die Trinkerszene nun andere Plätze sucht. Ein Indiz dafür sind Beschwerden von Anwohnern des Hedwighofes auf der anderen Seite der Theaterstraße. So berichtet eine Anwohnerin von trinkenden jungen Leuten, die bis tief in die Nacht hinein im Hof sitzen würden. Sie würden laut Musik hören und haufenweise Glasscherben hinterlassen. Der Zustand sei unhaltbar. "Die Stadt kommt ihrer Pflicht von Ordnung und Sicherheit nicht nach", sagt die Anwohnerin. Rufe sie nachts die Polizei, komme keiner. "Die haben anderes zu tun", so die Anwohnerin. Auch beim Ordnungsamt habe sie sich beklagt. Geschehen sei nichts. Die Zustände bestätigt eine weitere Anwohnerin. Fast jeden Tag sei es zu laut. Das beginne schon am Nachmittag "und morgens sieht es aus wie auf dem Scheiterhaufen", sagt sie. Es sei oft bis Mitternacht laut, seit rund sechs Monaten, sie beobachte vor allem Jugendliche. "Ich bin sehr tolerant, aber wenn man am Schlafen gehindert wird, hört das auf."

Der Hedwighof ist Eigentum des städtischen Wohnungsunternehmens GGG, kann aber öffentlich genutzt werden, erklärt Prokurist Frank Bertram. Vor einigen Monaten habe das Unternehmen erstmals von Anwohnern von den nächtlichen Ruhestörungen erfahren. Daraufhin habe man den zuständigen Bürgerpolizisten kontaktiert und darum gebeten, den Hedwighof vorübergehend intensiver in seine Kontrollen einzubeziehen. "Seither haben wir keine weiteren Informationen zu Lärmbelästigungen vorliegen", so Bertram.

Bei der Polizei ist der Hedwighof nicht als Schwerpunkt für nächtliche Ruhestörung bekannt. "Das ist uns kein Begriff", sagt ein Polizeisprecher. Den Anwohnern empfiehlt er ebenfalls, sich an den Bürgerpolizisten zu wenden.

Aus dem Ordnungsamt heißt es, einzelne Beschwerden seien bekannt, eine Verstärkung von Beschwerden könne aber nicht bestätigt werden. Der Stadtordnungsdienst werde weiterhin Kontrollen im Hedwighof durchführen.