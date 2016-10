Wie eine Weltkriegsbombe einen ganzen Stadtteil lahmlegte

Evakuierung verläuft mit Hindernissen - Zuschnitt des Sperrbezirks wirft Fragen auf - Hotels profitieren zum Teil

erschienen am 27.10.2016



Die Evakuierung von mehr als 17.500 Chemnitzern am Dienstag wegen des Fundes einer Fliegerbombe war eine der größten Aktionen dieser Art in der Stadt. "Freie Presse" hat die wichtigsten Fragen zusammengefasst.

Warum hat es - ab dem Zeitpunkt des Bombenfundes - mehr als sieben Stunden gedauert, bis der Evakuierungsbezirk festgelegt war?

Die Bombe war am Dienstagfrüh gegen 7.45 Uhr gefunden worden, der Kampfmittelräumdienst traf gegen 10.45 Uhr am Fundort ein. Der Evakuierungsbezirk wurde von der Stadtverwaltung aber erst kurz nach 15 Uhr bekanntgegeben. Laut Rathaus habe man zunächst abschätzen müssen, welche potenzielle Gefahr von der Bombe ausgeht. Erst im Anschluss hätten die Evakuierungsmaßnahmen vorbereitet werden können, hieß es dazu gestern. Die Größe des Sperrbezirks und die Vielzahl der zu evakuierenden Personen hätten zudem einen erheblichen logistischen Aufwand dargestellt, teilten Stadtverwaltung und Polizei gleichlautend mit.

Warum hat es bis kurz vor 22Uhr gedauert, bis mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden konnte?

Die Evakuierungen seien nicht unproblematisch verlaufen, schätzt die Stadtverwaltung ein. So hätten sich einzelne Anwohner geweigert, ihre Wohnungen zu verlassen. Andere wiederum kehrten nach der erfolgten Evakuierung erneut in ihre Wohnungen zurück. In einem Fall war ein Mann mit seinem Gehstock auf eine Polizistin losgegangen, die Beamtin trug leichte Verletzungen davon. Hinzu kam, dass vor allem ältere Menschen liegend evakuiert werden mussten, was aufwendiger war. Problematisch seien auch "einzelne Medienberichte" im Internet gewesen - die Stadtverwaltung bezeichnet sie als "teilweise unverantwortlich" und "vorschnell". Ebensoproblematisch waren laut Kommune Gerüchte und Falschmeldungen, die über Twitter und Facebook verbreitet wurden - sie hätten zu einer zusätzlichen Unruhe geführt.

Hat es in Chemnitz schon einmal eine Evakuierung in einer ähnlichen Größenordnung gegeben?

Laut Stadtverwaltung waren von den Evakuierungen mehr als 17.500 Einwohner betroffen. Das sei die bisher größte Maßnahme dieser Art in der Stadt gewesen. Insgesamt 1545 betroffene Anwohner im Sperrbereich hätten die bereitgestellten Unterkünfte in der Richard-Hartmann-Halle sowie in den Turnhallen des Andrégymnasiums, der Oberschule Altendorf sowie der Gebrüder-Grimm-Grundschule genutzt. Exakt 168 Anwohner wurden vorübergehend in Senioren- beziehungsweise Pflegeheimen sowie im Küchwald-Krankenhaus untergebracht. Durch die Straßensperrungen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet. Der Zugverkehr und auch der Bus- und Bahnverkehr mussten während der Entschärfung der Bombe eingestellt werden.

Wer hat nach dem Bombenfund den Sperrbezirk festgelegt?

Laut Stadtverwaltung und Polizei ist dafür der Kampfmittelräumdienst des Freistaats zuständig. Die Kommune hatte keinen Einfluss darauf, welche Straßenzüge evakuiert werden mussten und welche nicht.

Nach welchen Kriterien wurde die Größe des Evakuierungsbezirkes festgelegt?

Laut Stadtverwaltung war das Ziel eine größtmögliche Sicherheit aller Anwohner. Ausschlaggebend seien hier die Gefährdungslage, der Fundort der Bombe und die Erfordernisse, die zur Entschärfung notwendig sind, teilte ein Rathaussprecher mit.

Warum mussten Stadtgebiete evakuiert werden, die geografisch vom Fundort der Bombe viel weiter entfernt waren als näherliegende Bereiche?

Viele Betroffenen schien die Festlegung des Sperrbezirks wenig plausibel. Schon rein optisch zeigt der Evakuierungsbereich Unstimmigkeiten. So mussten Gebiete evakuiert, werden, die viel weiter vom Fundort der Bombe entfernt waren - wie zum Beispiel der Bereich jenseits der Limbacher Straße und Teile des Stadtteils Kapellenberg. Hingegen wurden Stadtgebiete, die deutlich näher am Fundort der Bombe lagen, nicht evakuiert - so zum Beispiel der östliche Teil der Heinrich-Beck-Straße oder der Bereich nördlich des Andréparks. Chemnitzer Stadtverwaltung und Chemnitzer Polizei gaben hierzu gestern keine Auskunft und verwiesen an das Polizeiverwaltungsamt des Freistaats. Anfragen der "Freien Presse" dort blieben gestern unbeantwortet.

Haben die Chemnitzer Hotels von der Situation profitiert?

Zum Teil. Betroffene buchten Übernachtungen unter anderem im Mercure und im Elisenhof; im Biendo ging das einzige noch freie Zimmer an eine Dame vom Kaßberg. "Wir haben Sonderpreise angeboten, das Frühstück ging aufs Haus", so Sascha Kühnert vom Penta-Hotel an der Salzstraße, das ebenfalls Evakuierte zum Übernachten nutzten.

Wie wurden die Menschen in den Notunterkünften versorgt?

Unterschiedlich. "In der Sporthalle des Andrégymnasiums gab es Wasser, Tee, Kartoffel-, Erbsen- und später sogar Gulaschsuppe", schildert Barbara Winkler vom Kaßberg. "Die vielen Helfer haben Großes geleistet." Anderswo ließ das Essen bis Ende der Evakuierung auf sich warten. In der Hartmannhalle soll es gar nichts zu essen gegeben haben.

Wie geht es weiter mit der Baustelle? Ist noch mit mehr Munition in dem Baugrund zu rechnen?

Gestern Vormittag waren bereits wieder mehrere Bagger mit dem Ausheben der Baugrube beschäftigt. Das Viertel um den damaligen Hindenburgplatz war am 2. und 5. März 1945 mehrfach Ziel von Bombenangriffen, es gab ringsum viele Tote und massive Schäden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass noch weitere Fliegerbomben in der Erde verborgen sind. (micm/su)