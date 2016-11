Wieder ein Supermarkt am Kapellenberg

Ein Jahr lang war der Stadtteil ohne größeren Nahversorger. Gestern hat in der früheren Penny-Filiale ein neuer Betreiber eröffnet. Doch damit sind noch nicht alle Einwohner zufrieden.

Von Michael Brandenburg

erschienen am 25.11.2016



Kapellenberg. Die komplette Bürgerinitiative (BI) Kapellenberg hatte sich gestern punkt 8 Uhr zur Eröffnung eingefunden. "Dass es jetzt wenigstens am unteren Kapellenberg wieder einen Supermarkt gibt, sehen wir als wichtigen Teilerfolg auch unseres Einsatzes an", sagte Sprecher Jürgen Ulrich. Er wünschte Geschäftsführer Hartmut Schäfer, dass der neue Kapellenberger Nah-und-Frisch-Markt in der früheren Penny-Filiale an der Neefestraße gut angenommen wird und die erwarteten Umsätze erwirtschaftet werden können.

Zweites Ziel der Bürgerinitiative bleibe aber auch weiterhin ein Nahversorger auf dem oberen Kapellenberg im Bereich Goetheplatz/Stollberger Straße, so Ulrich. Dort ist bislang nur eine neue stationäre Filiale der Bäckerei Voigt neben einer Eigentumswohnanlage geplant, welche die Limbach-Oberfrohnaer Bau- und Projektentwicklungsgesellschaft BPE bis Ende 2017 auf der Fläche des früheren Edeka-Nah-und-Gut-Marktes mit Bäckereifiliale an der Parkstraße errichten will.

"Für diejenigen von uns, die kein Auto haben, ist die Neefestraße einfach zu weit", sagt BI-Mitglied Christa Krüger, die an der Parkstraße wohnt. Denn der neue Nah-und-Frisch-Markt gefalle ihr gut. Schäfer will einen Pendelbus zwischen beiden Teilen des Viertels einrichten. "Wir hoffen, dass uns der Verkehrsbetrieb CVAG bald die Genehmigung dafür erteilt", sagte er gestern.

Der bisherige Mieter des Marktes, Penny, hatte eigentlich vorgehabt, in einen Neubau umzuziehen, der an der Einmündung der Mozartstraße in die Neefestraße errichtet werden sollte. Deswegen hatte Schäfer, der auch Eigentümer des Gebäudes ist, den Mietvertrag mit Penny nicht verlängert. Im November vergangenes Jahres schloss der letzte verbliebene Supermarkt in dem Stadtteil mit rund 5500 Einwohnern.

Eine schnelle Wiedereröffnung verzögerte sich wegen Streitigkeiten mit der Stadt. Denn der Bebauungsplanentwurf für den vorgesehenen neuen Penny-Standort enthielt nicht nur ein Verbot, im alten Markt-Gebäude weiter Lebensmittelhandel zu betreiben, er ist auch bis heute weder beschlossen noch aufgehoben worden. Die Stadtverwaltung hat inzwischen eingeräumt, dass das Lebensmittelhandels-Verbot rechtswidrig war, weil der frühere Penny-Markt Bestandsschutz genießt. So lange dieser Standort genutzt werde, sehe sie keinen Bedarf, die Planungen für den Bereich an der Mozartstraße fortzusetzen, erklärt die Stadt nun.

In Chemnitz und Umgebung fand Schäfer trotzdem keine Einzelhandelskette, die in den leerstehenden Markt einziehen wollte. Nachdem er zunächst geplant hatte, die knapp 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche unter mehreren Selbstvermarktern aus der Region aufzuteilen, fand er schließlich doch noch einen großen Partner: Die Bartels-Langness Handelsgesellschaft, kurz Bela, mit Sitz in Kiel hat die Belieferung des Marktes übernommen.

Unter der Bela-Marke Nah und Frisch werde ein Vollsortiment von mehr als 8000 Artikeln an Lebensmitteln und weiteren Waren des täglichen Bedarfs angeboten. "Wir sind kein Discounter", erklärt Geschäftsführer Schäfer und vergleicht sich eher mit Edeka oder Rewe. Die Fleisch- und Wursttheke im Markt wird von der Gablenzer Fleischerei Liebers, der Backwarenverkaufsstand von der Bäckerei Voigt aus Erfenschlag beliefert.